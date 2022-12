"France - Pologne : des surprises dans la compo ? Les infos du match"

France - Pologne. Ce dimanche 3 décembre à 16h00, la France affronte la Pologne pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe du monde. Découvrez toutes les informations pratiques relatives à la rencontre.

Les choses sérieuses commencent pour l'équipe de France. Ce dimanche, les Bleus affrontent la Pologne pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe du monde. Un match à qualification directe où les faux pas sont interdits. Après les victoires face à l'Australie et le Danemark, le couac face à la Tunisie, les hommes de Didier Deschamps se lancent dans le grand bain avec des certitudes offensives mais encore quelques doutes sur le plan défensif. Une chose est sûre, les Français endosseront à nouveau le costume de favori face à des Polonais qui ont lutté pour se hisser en huitièmes et doivent leur survie au goal average. La pression du résultat sera logiquement dans le camp français tandis que les Aigles Blancs, de retour à ce stade de la compétition pour la première fois depuis 1986, n'ont rien à perdre.

"On nous donne 1% de chance d'éliminer la France mais c'est déjà 1% de plus que si on ne s'était pas qualifié",a plaisanté le gardien remplaçant Kamil Grabara en conférence de presse d'avant-match. Les Polonais assument leur statut d'outsider dans ce huitième de finale du Mondial mais ont prévenu les Bleus : " bien sûr que Czeslaw Michniewicz a un plan pour affronter la France et qu'on aura notre chance." Pour tenter de l'emporter face aux Polonais, Didier Deschamps pourra compter sur un effectif au complet et devrait a priori reconduire le même onze que celui qui s'était imposé face au Danemark. Face aux Aigles Blancs, les Tricolores devront se méfier de Lewandowski, principal atout offensif de la Pologne, mais aussi de l'efficacité de Szczesny, impérial sur sa ligne avec notamment deux penalties arrêtés.

A quelle heure débute le match France - Pologne ?

Ce huitième de finale de Coupe du monde entre la France et la Pologne se disputera sur la pelouse du Al Thumama Stadium à Doha. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 16h00 (heure française)

Sur quelle chaîne TV est diffusé France - Pologne ?

Cette rencontre des Bleus sera co-diffusée. Le match France - Pologne sera retransmis en direct sur TF1 mais aussi sur beIN Sports 1. Vous avez donc le choix de souscrire à un abonnement payant à la chaîne beIN Sports ou celui de suivre la rencontre sur TF1.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Pologne ?

Comme pour la chaîne TV, vous avez le choix pour la diffusion streaming de France - Pologne. Celui de souscrire à un abonnement digital à beIN Sports et ainsi suivre le huitième de finale en direct sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Ou celui de vous créer un compte sur la plateforme MyTF1 pour regarder France - Pologne gratuitement sur le support de votre choix.

Quelles compositions probables pour France - Pologne ?

Après avoir fait tourner son effectif face à la Tunisie, Didier Deschamps alignera logiquement son onze type pour ce huitième de finale face aux Polonais. LLoris sera aligné d'entrée à la place de Mandanda qui avait occupé le poste de gardien lors du dernier match. En défense, la charnière Varane - Upamecano devrait être reconduite. Sur les côtés, Théo Hernandez et Koundé devraient compléter la ligne défensive. Au milieu de terrain, le duo Tchouaméni - Rabiot sera accompagné du polyvalent Griezmann. Enfin en attaque, sans surprise c'est le trio Mbappé - Giroud - Dembélé qui sera titularisé par le sélectionneur tricolore. En face, Czeslaw Michniewicz pourra compter sur son onze type pour défier l'équipe de France. Dans les buts, Szczesny, valeur sûre depuis le début du Mondial et qui a notamment arrêté deux penalties, sera évidemment titulaire face aux Bleus. En défense, Kiwior et Glik formeront la charnière la centrale et seront accompagnés de Cash et Bereszynski. Dans l'entrejeu, on retrouvera le duo Bielik, Krychowiak. Devant Kaminski, Zielinski et Frankowski seront chargés d'assister leur attaquant de pointe, Robert Lewandowski.

Le XI probable de la France : Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, Théo Hernandez - Griezmann, Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Giroud, Mbappé.

Le XI probable de la Pologne : Szczesny - Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski - Bielik, Krychowiak - Kaminski, Zielinski, Frankowski - Lewandowski.

Quels sont les pronostics pour la rencontre France - Pologne ?

Habitué aux grands rendez-vous et doté d'un effectif de qualité, l'équipe de France est logiquement la favorite des bookmakers pour remporter ce huitième de finale France - Pologne. Qualifiés dans la douleur, les Aigles blancs sont outsiders même s'ils pourront compter sur un des meilleurs attaquants de la planète, Robert Lewandowski. Découvrez les cotes de la rencontre :

Unibet : 1.30 / 5.40 / 12.00

Winamax : 1.30 / 5.40 / 12.00

Betclic : 1.28 / 5.15 / 10.50

PMU Sport : 1.32 / 5.10 / 11.00