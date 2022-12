"Angleterre - Sénégal : pronostics, chaîne... Les infos du match"

Découvrez toutes les informations de ce quatrième huitième de finale de la Coupe du monde 2022 qui oppose, ce dimanche 4 décembre à 20h, l'Angleterre et le Sénégal.

L'Angleterre entame sa phase à élimination directe après avoir fini première de sa poule sans avoir concédé la moindre défaite. Les Three Lions avaient commencé très fort cette Coupe du monde 2022 par un large succès face aux Iraniens (6-2) avant de baisser de rythme face aux États-Unis (0-0). Les hommes de Gareth Southgate se sont enfin rassurés lors de la troisième et dernière journée du groupe avec une victoire convaincante face à leurs voisins gallois (3-0). "Plusieurs grandes nations ont déjà été éliminées au Qatar, avec l'Allemagne, l'Uruguay et la Belgique parmi celles qui rentrent chez elles. Pour ne pas les suivre rapidement à la maison, il faudra trouver un niveau de performance plus élevé pour lutter contre l'intensité et le physique du Sénégal", a prévenu le sélectionneur anglais en conférence de presse.

En face le Sénégal fait une Coupe du monde 2022 très intéressante. En effet, les champions d'Afrique en titre ont terminé deuxièmes du groupe A derrière les Pays-Bas contre qui ils avaient perdu lors de la première journée (0-2). Mais les joueurs d'Aliou Cissé s'étaient ensuite bien repris face au Qatar, pays organisateur, avec une victoire rassurante (3-1). Dans le dernier match du groupe A qui ressemblait à une finale face à l'Équateur, les Lions de la Téranga ont pris la mesure des sud-Américains grâce, notamment, à une arrière garde solide et vigilante. Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, était fiévreux ce samedi et a manqué l'entrainement et la conférence de presse mais devrait, malgré tout, être présent sur le banc ce dimanche.

A quelle heure débute le match Angleterre - Sénégal ?

Le match Angleterre - Sénégal débutera à 20h. Il se jouera au stade Al-Bayt de Al Khawr au Qatar.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Angleterre - Sénégal ?

Deux chaines diffuseront cet Angleterre - Sénégal puisque TF1 et Bein Sports 1 partagent la rencontre. L'arbitre hondurien Ivan Barton sera au sifflet.

Quelle diffusion streaming pour le match Angleterre - Sénégal ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour cet Angleterre - Sénégal. En effet, MyCanal et MyTF1 retransmettront aussi la rencontre.

Quelles compositions probables pour Angleterre - Sénégal ?

Gareth Southgate ne devrait pas réserver de surprise dans son onze de départ pour cet Angleterre - Sénégal. Le coach anglais pourrait reconduire celui qui s'est imposé face au Pays de Galles lors du dernier match de poules. Le voici : Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Rice, Henderson, Bellingham - Rashford, Kane, Foden.

En face Aliou Cissé ne devrait pas non plus modifier sa composition qu'il avait concocté pour la rencontre face à l'Équateur mais sera, malgré tout, dans l'obligation de remplacer l'ancien milieu du PSG Idrissa Gana Gueye qui est suspendu pour ce huitième de finale. Voici le onze de départ probable pour les Lions de la Téranga : E. Mendy - Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs - P. Gueye, N. Mendy, Ciss - Ndiaye, Dia, Sarr.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Angleterre - Sénégal ?

Même s'il s'agit certainement d'un des huitièmes de finale les plus indécis, les sites de paris sportifs estiment que les Three Lions sont les favoris. Sur Unibet, l'Angleterre est à 1,53, le nul à 4,05 et la victoire sénégalaise à 7,25. Sur Winamax, les Anglais sont à 1,54, le nul est à 4,10 et les Sénégalais sont aussi à 7,25.