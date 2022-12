"DIRECT. Angleterre - Sénégal : ça va trop vite pour les Sénégalais qui coulent, le match en live"

L'addition devient de plus en plus salée pour les Sénégalais dans cette rencontre. Les Anglais viennent d'ajouter un troisième but et se rapprochent d'un quart de finale face à la France.

21:47 - Pape Matar Sarr enlève trop sa frappe Après un centre repoussé par la défense anglaise, Pape Matar Sarr tente sa chance mais enlève trop sa frappe qui finit dans les tribunes du stade Al-Bayt. 21:44 - Pape Gueye frappe depuis l'extérieur de la surface Le milieu de terrain de l'OM se rapproche de la surface et prend sa chance mais le ballon est dévié et file en corner. 21:43 - Ballo-Touré rentre en jeu L'ancien Lillois va disputer ses premières minutes dans cette Coupe du monde. Il a remplacé le Monégasque Ismail Jakobs. 21:42 - Sarr reprend de la tête Sur un bon centre de Jakobs, Ismaila Sarr s'élève le plus haut dans la surface anglaise et reprend de la tête mais cette dernière passe au-dessus des cages de Pickford. 21:39 - Henderson cède sa place Le premier buteur de cet Angleterre - Sénégal est remplacé par Phillips pour les dix dernières minutes de ce match. 21:37 - Kane était tout proche du doublé Jordan Henderson lance Marcus Rashford en première intention. L'attaquant de Manchester United centre vers Harry Kane mais le buteur anglais est trop court pour reprendre. 21:34 - Double changement pour Southgate Gareth Southgate procède à un nouveau double changement dans cet Angleterre - Sénégal avec les entrées de Mount et Dier à la place de Bellingham et Stones. 21:33 - Koulibaly prend un jaune Le défenseur de Chelsea prend le premier carton jaune de cet Angleterre - Sénégal après une poussette dans le dos sur Harry Kane. 21:31 - Pape Matar Sarr tente directement Le milieu de Tottenham prend sa chance sur un coup franc aux 25 mètres mais ce dernier est décadré et n'est pas assez puissant pour tromper Jordan Pickford qui est très tranquille dans ce deuxième acte de Angleterre - Sénégal. 21:29 - Diedhiou fait son entrée en jeu Pas de révolution tactique dans cet Angleterre - Sénégal avec la sortie de Boulaye Dia remplacé par l'ancien Clermontois Famara Diedhiou. 21:26 - Les Lions de la Téranga n'y arrivent plus Depuis le retour des vestiaires dans cet Angleterre - Sénégal, les Lions de la Téranga semblent ne plus avoir de solutions pour inquiéter Pickford. Les Three Lions se rapprochent assez tranquillement des quarts de finale. 21:22 - Du changement pour l'Angleterre Gareth Southgate profite de cet avantage conséquent dans cet Angleterre - Sénégal pour faire tourner. Foden et Saka cèdent leur place à Grealish et Rashford. 21:20 - Les Anglais maitrisent Les Anglais, qui mènent largement dans cet Angleterre - Sénégal, sont en train de maitriser cet avantage. 21:16 - Les Sénégalais sont dépassés L'addition devient de plus en plus salée pour les Sénégalais dans cet Angleterre - Sénégal. Les Three Lions déroulent à l'image de ce but de Bukayo Saka qui témoigne de la supériorité technique des Anglais. 21:15 - But signé Bukayo Saka au Al Bayt Stadium (3-0) ! 57ᵉ. But signé Bukayo Saka à la 57e minute de jeu de cette 2e mi-temps ! Les Anglais se détachent et mènent désormais de 3 buts sur leurs adversaires au Al Bayt Stadium ! Le Sénégal court à sa perte dans ce match de Coupe du Monde. 21:14 - Quelle frappe de Kane Harry Kane prend sa chance de très loin. La trajectoire flottante du ballon gêne Edouard Mendy qui intervient en deux temps à l'aide d'un arrêt peu académique. 21:12 - Saka prend sa chance Décalé par Kane, Bukayo Saka tente sa chance depuis la surface de réparation mais ce n'est pas cadré. Cette deuxième période d'Angleterre - Sénégal est difficile pour les Lions de la Téranga. 21:11 - Maguire à la limite Harry Maguire prend un peu trop son temps pour trouver un partenaire. Bamba Dieng n'est pas loin d'en profiter pour récupérer mais Stones couvre son partenaire. 21:07 - Pape Matar Sarr prend sa chance Après un centre repoussé par l'arrière garde anglaise, Pape Matar Sarr prend sa chance en première intention mais sa tentative n'est pas cadrée. 21:06 - Koulibaly repousse le danger Déjà une première opportunité pour les Anglais dans cette deuxième période d'Angleterre - Sénégal. Henderson rentre dans la surface et tente un centre piqué mais Koulibaly dégage. 21:03 - Un triple changement à la mi-temps Aliou Cissé a procédé à un triple changement à la mi-temps de cet Angleterre - Sénégal avec les entrées de Pape Sarr, Bamba Dieng et Pape Gueye. Ils ont remplacé Diatta, Ciss et NDiaye. 21:03 - Début de la 2e période C’est reparti entre l'Angleterre et le Sénégal, à Al Khor, où Ivan Barton signale le coup d’envoi. Le rappel du score : 2-0. 20:49 - Anglais et Sénégalais passent au vestiaire Tous les voyants sont au vert pour l'Angleterre : à l’issue de ce premier round, la possession de balle est largement à l’avantage de l'Angleterre (67% contre 33% pour le Sénégal), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 2 tirs cadrés contre 1 tir cadré pour le Sénégal et qui mène donc logiquement dans ce match. 20:47 - Et de deux pour l'Angleterre grâce à Harry Kane (2-0) ! 45ᵉ. Harry Kane inscrit un nouveau but pour l'Angleterre, qui double donc son écart à la 45e minute dans cette 1e mi-temps, au Al Bayt Stadium. Les Sénégalais vont devoir se réveiller immédiatement s'ils veulent revenir au score ! 20:45 - Deux minutes de plus Deux minutes supplémentaires vont être jouées dans cette première période d'Angleterre - Sénégal.

