Coupe du monde : nouveau scandale ! Allemagne et Espagne s'insurgent, le cas Griezmann n'est pas loin

Alors qu'un second but litigieux du Japon jeudi soir à éliminé l'Allemagne et placé l'Espagne en deuxième position du groupe E dans cette Coupe du monde, les critiques pleuvent sur l'arbitrage et la VAR, avec à l'esprit le but refusé à Griezmann à la toute fin de Tunisie - France la veille...

Une vraie soirée de Coupe du monde comme on les aime et une série de polémiques caractéristiques de la compétition... La dernière journée du groupe E dans ce Mondial 2022, jeudi soir, du côté d'Al-Khor et de Doha, aura été haute en couleurs avec deux matchs à rebondissements, des poteaux qui claquent, des égalisations et des renversements du score à gogo. Bilan de la soirée : une victoire rocambolesque 4-2 de l'Allemagne face au Costa Rica qui n'aura pas suffi pour qualifier la Mannschaft, puisque dans le même temps, le Japon prenait la première place de la poule grâce à un exploit face à l'Espagne, battue 2 à 1.

Et c'est bien le deuxième but nippon de ce match qui fait parler ce vendredi 2 décembre, l'Allemagne et l'Espagne se réveillant avec une petite gueule de bois, la première étant sèchement éliminée et la seconde devant se contenter de la deuxième place. Car si le score en était resté à 1-1 dans ce Japon-Espagne, tout aurait été bien différent : l'Espagne aurait pris la tête du groupe et l'Allemagne, deuxième, aurait alors été sauvée pour les huitièmes.

Un but japonais litigieux

Si le deuxième but du Japon met en colère les deux nations européennes, c'est parce que la passe décisive a été réalisée, selon leurs supporters, en dehors du terrain. A la 51e minute du match, alors que les deux équipes sont à égalité, Kaoru Mitoma pénètre dans la surface espagnole et déborde Dani Carvajal sur la gauche du but. Poussé par son élan, le ballon semble sortir, mais l'ailier japonais redresse et centre pour Ao Tanaka qui pousse le ballon dans les but d'un Unai Simón très surpris.

Les caméras de télévision du monde entier ont depuis repassé la séquence en boucle et semblent bien montrer un ballon sorti en six-mètres avant la passe décisive. Pourtant, les caméras de la VAR, convoquées pendant de longues minutes juste après l'action, ont estimé pour leur part que le ballon était bel et bien resté en jeu.

Une autre photo de la passe de Kaoru Mitoma avant le deuxième but japonais. © Peter Dovgan/UK Sports Pi/SIPA.

Allemands et Espagnols en colère, le cas Griezmann pas si loin

Ce vendredi, le Bild, l'un des principaux journaux allemands, indique que "toute l'Allemagne parle de CE but du Japon" et évoque "un drame amer". Le titre de presse va jusqu'à comparer le but japonais à celui de l'Angleterre face à l'Allemagne à Wembley, lors de la finale du Mondial 1966. Une frappe de Geoff Hurst frappant la barre transversale puis la ligne de but juste en dessous, à la 101e minute, sans qu'on ne sache encore aujourd'hui si le ballon l'a vraiment franchie ou non. "Il y a eu une autre décision controversée et à nouveau l'Allemagne a perdu à la fin", s'insurge le Bild. A coups de témoignages d'experts et d'arbitres locaux, la presse allemande met en doute la décision des juges sur le terrain du Khalifa International Stadium jeudi soir, qui ont, certes, montré une certaines fébrilité.

En Espagne aussi, malgré la qualification, on peine à digérer la relégation à la deuxième place du groupe E. Le sélectionneur de la Roja Luis Enrique s'est publiquement étonné que la VAR ait mis autant de temps à livrer sa décision : "On m'a montré une photo. Mais je ne peux pas croire que cette photo soit réelle, c'est forcément un fake ou un montage !", ose-t-il, refusant d'en dire plus pour éviter l'esclandre. Le Japon, lui, se montre plus technophile : avec l'imagerie de pointe qui entoure les terrains au Qatar, si le ballon était vraiment sorti, la VAR l'aurait démontré estime le staff.

L'incident est d'autant plus embarrassant que les erreurs d'arbitrage et les caprices de la VAR commencent à s'accumuler dans cette Coupe du monde. Mercredi, à la veille de Japon - Espagne, les Bleus eux même ont été privés d'un but égalisateur d'Antoine Griezmann en toute fin de rencontre face à la Tunisie. Un but annulé par la VAR pour un hors-jeu discutable, après que l'engagement ait été effectué et que l'arbitre ait même sifflé la fin du match. Une réclamation de la Fédération française a été déposée et on entend déjà murmurer que si un but a été annulé après le coup de sifflet final dans un match, il peut aussi être annulé dans un autre...