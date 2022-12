"Brésil - Corée du Sud : heure, chaîne TV... Les infos du match"

Brésil - Corée du Sud. Après s'être aisément extirpé de son groupe, la Seleçao bascule avec ses certitudes dans la phase à élimination directe avec pour adversaire les miraculés Guerriers Taeguk. Suivez avec nous, dès le coup d'envoi, le match entre le Brésil et la Corée du Sud, en direct commenté.

Jusqu'ici le petit séjour brésilien dans le désert qatari avait tout d'une visite presque diplomatique, la Seleçao réglant les affaires courantes lors de ces deux premières sorties avant de faire tourner dans les grandes largeurs, sans se soucier réellement du résultat. La défaite concédée contre le Cameroun en fin de match n'a au mieux rien changé, sinon confirmer Tite dans ses choix tactiques et d'hommes, ses remplaçants n'ayant pas afficher de grandes ambitions pour bousculer la hiérarchie. Mieux, ce match a régénéré les corps. "Les joueurs absents contre le Cameroun sont plus reposés et les autres ont gagné en confiance. Nous sommes prêts pour la suite", a apprécié le sélectionneur brésilien. Cette suite, c'est un Everest qu'il faudra gravir en quatre temps où l'homme de 61 ans jouera tout simplement son avenir, lui qui ne fait toujours pas l'unanimité parmi les supporters auriverde.

Plus terne que jamais

Car le Brésil version Tite n'a rien d'emballant, ni de magique. Il est même très éloigné de la vision poétique et romantique de cette équipe chatoyante, où les dribleurs rivalisent d'ingéniosité pour rendre folle la défense et l'organisation adverse. En enfant du Rio Grande do Sul, Tite a imposé sa vision pragmatique du football. Une philosophie presque européenne où l'organisation prime sur la fantaisie. Et si les résultats ne lui donnent pas tort "son" Brésil ne perdant quasiment jamais (6 défaites en 79 matchs), la forme, elle, laisse à désirer. Et ce début de Coupe du monde 2022 illustre à merveille son œuvre. Equipe la plus solide de la compétition avec seulement 1 but encaissé, elle est aussi l'une des attaques les moins prolifiques avec seulement trois buts marqués, soit le pire total pour une équipe brésilienne depuis 1978. "Nous ne transformons pas les opportunités en buts", plaide César Sampaio, sélectionneur adjoint, arguant les 51 tirs tentés par les joueurs dont 19 rien que contre le Cameroun.

Neymar, le retour du magicien

Si les préceptes du sélectionneur expliquent en partie ce bilan famélique, d'autres éléments sont à prendre en compte comme l'absence de Neymar sur les deux derniers matchs. Sans lui, c'est toute la magie qui disparaît. "Tout le monde a vu combien il manquait sur les derniers matchs. Avec son retour, je serai encore meilleur devant", tranche Richarlison. Après dix jours à soigner sa cheville droite, le meneur brésilien a repris l'entraînement et devrait bien être sur la pelouse au coup d'envoi. Un avantage non négligeable à l'heure de démarrer une nouvelle compétition. "Nous ne pouvons plus commettre d'erreur", a convenu Richarlison, encore dont l'apport sera scruté, lui qui ne convainc guère en pointe malgré son doublé contre la Serbie. Il sera toutefois la seule option devant après le forfait de Gabriel Jesus, touché au genou. Une mauvaise nouvelle à laquelle est venue s'ajouter deux autres puisqu'Alex Telles et Alex Sandro ont aussi dit adieu au Mondial, blessés.

Les Coréens sans pression

Des pépins qui s'accumulent, loin des tracas coréens. Pour son premier huitième de finale depuis 2010, la Corée du Sud aborde ce rendez-vous avec l'esprit léger d'un miraculé après sa fin de match héroïque contre le Portugal pour arracher sa qualification à la dernière seconde, mais les jambes lourdes. "Ce n'est pas juste de rejouer après 72 heures, mais nous devons l'accepter si c'est la décision de la Fifa. C'est déjà difficile d'affronter une grande équipe comme le Brésil, qui peut probablement gagner cette Coupe du monde, alors si on ajoute ce handicap, notre tâche est très difficile. Nous essaierons de faire de notre mieux", râle Paulo Bento, qui n'a guère pu faire tourner son effectif comme son adversaire. Le sélectionneur portugais de la Corée du Sud pourra néanmoins se dire que les siens ont le rythme et la dynamique de leur côté. L'enthousiasme suscité au pays par leur performance saura donner aux joueurs ce supplément d'âme pour réaliser un match à la hauteur de l'enjeu. "C'est une équipe forte et agressive, nous ne pouvons pas faire d'erreur", confirme Richarlison, qui côtoie toute l'année à Tottenham Heung-Min Son, le leader technique et principale menace des Guerriers Taeguk.

Le Brésil sait que la partie ne sera pas aussi facile qu'elle ne l'avait été en amical en juin quand il avait démoli son adversaire 5-1 à Séoul, avec notamment un doublé de Neymar. Car le contexte est différent et les enjeux aussi. Ce soir, le Brésil jouera pour entretenir le rêve d'une sixième étoile mais aussi pour Pelé, actuellement hospitalisé. "Nous allons nous battre par tous les moyens pour éviter l'échec", assure Thiago Silva. Face au pays du Matin Calme, la soirée promet d'être agitée.

Le huitième de finale de la Coupe du monde 2022 entre le Brésil et la Corée du Sud devrait débuter aux alentours de 20h, du côté du Stadium 974 de Doha.

Le match entre le Brésil et la Corée du Sud comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde sera diffusé sur TF1 et beIN SPORTS 1, diffuseur officiel de la compétition.

La rencontre entre le Brésil de Marquinhos et la Corée du Sud de Son Heung-Min sera accessible en streaming sur les plateformes MyTF1 et MyCanal.

Brésil : Alisson – Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo – Casemiro, Lucas Paqueta – Raphinha, Neymar, Vinicius – Richarlison.

Corée du Sud : Seung-Gyu Kim – Moon-Hwan Kim, Min-Jae Kim, Young-Gwon Kim, Jin-Sun Kim – In-Beom Hwang, Woo-Young Jung – Hee-Chan Hwang, Kang-In Lee, Heung-Min Son – Gue-Sung Cho.