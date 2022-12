"DIRECT. Brésil - Corée du Sud : suivez le match en live"

Brésil - Corée du Sud. La Seleçao entre dans le vif du sujet avec un huitième de finale explosif face aux Guerriers Taeguks. Suivez avec nous, dès le coup d'envoi, le match entre le Brésil et la Corée du Sud, en direct commenté.

En direct

Recevoir nos alertes live !

20:01 - Hors-jeu de Cho Les Coréens cherchent à mettre du rythme dans leurs transmissions. Dos au jeu, Son remise en une touche dans la profondeur plein axe pour Cho mais l'attaquant est signalé hors-jeu.

20:00 - Coup d'envoi du match Brésil - Corée du Sud ! Le coup d’envoi de ce match entre le Brésil et la République de Corée a été donné par l’arbitre de la rencontre, au Stadium 974.

19:55 - Bento : "Notre tâche est très difficile" "Ce n'est pas juste de rejouer après 72 heures, mais nous devons l'accepter si c'est la décision de la Fifa. C'est déjà difficile d'affronter une grande équipe comme le Brésil, qui peut probablement gagner cette Coupe du monde, alors si on ajoute ce handicap, notre tâche est très difficile. Nous essaierons de faire de notre mieux", a râlé Paulo Bento. Le sélectionneur portugais de la Corée du Sud a critiqué ainsi le calendrier imaginé par la FIFA et le peu de repos accordé.

19:54 - L'heure des hymnes Les deux équipes du Brésil et de la Corée du Sud ont pénétré sur la pelouse et se sont alignées devant la tribune officielle pour entonner les hymnes, à commencer par celui de la sélection auriverde.

19:50 - Thiago Silva : "Nous devrons être prudents" "On sait combien il est difficile de les affronter, leurs milieux font circuler la balle rapidement, nous devrons être prudents. Son (Heung-min) et Lee (Kang-in) sont des joueurs très doués, avec beaucoup d'expérience, une haute qualité technique. Nous les avons affrontés par le passé, nous savons combien c'est difficile", explique Thiago Silva, qui sait combien les Sud-coréens seront difficiles à manœuvrer en huitièmes de final.

19:45 - Deux échecs en huitièmes Dans sa longue histoire avec la Coupe du monde, le Brésil va disputer son 19ème huitième de finale. Seulement deux fois, la Seleçao s'est pris les pieds dans le tapis et a plié bagage. En 1934, en Italie, les Brésiliens avaient été vaincus par l'Espagne de Zamora (1-3), et 56 ans plus tard, toujours dans la botte, ils avaient été mis hors-jeu par Caniggia et l'Argentine (0-1). Depuis ce match de 1990, le Brésil s'est qualifié 7 fois de suite pour les quarts.

19:40 - Troisième apparition pour la Corée du Sud Ce n'est que la troisième fois dans son histoire que la Corée du Sud atteint les huitièmes de finale de la Coupe du monde. La première fois, c'était en 2002 lorsqu'elle avait co-organisé la compétition avec le Japon. Elle avait alors coulé l'Italie en prolongation grâce à un but en or d'Ahn Jung-hwan (2-1 b.e.o.). Huit ans plus tard, les Guerriers Taeguk n'avaient pas connu la même réussite, échouant face à l'Uruguay et un doublé de Luis Suarez (1-2).

19:35 - Sans partage Le Brésil a affronté à cinq reprises la Corée du Sud au cours du XXIème siècle pour autant de victoire. Sur ces cinq matches, la Seleçao a inscrit 16 buts pour seulement 3 encaissés. Lors de leur dernière opposition, en juin dernier, les Brésiliens avaient été impitoyables s'imposant 5-1 avec notamment un doublé de Neymar.

19:30 - Terne comme jamais Dans l'imaginaire collectif, le Brésil est l'équipe offensive par excellence, portée par des dribleurs d’exception. Une idée très éloignée de la sélection emmenée par Tite à la Coupe du monde 2022. Au Qatar, Neymar et ses coéquipiers n'ont marqué que trois buts après trois matchs. C'est le plus faible total pour la Seleçao depuis…1978 (2).

19:25 - Souvenir de 1999 En neuf affrontements, la Corée du Sud n'est parvenue qu'une seule fois à prendre le meilleur sur le Brésil. C'était au siècle dernier. Ce 28 mars 1999, à Séoul, Do-hoon Kim avait inscrit l'unique but de la rencontre à la 90e minute.

19:20 - Une qualification sur le gong A l’inverse du Brésil qui était déjà qualifié avant le troisième match de la phase de groupes, la Corée du Sud a dû attendre le temps additionnel pour valider son ticket pour les huitièmes de finale. Surpris d'entrée par Horta, les Sud-coréens ont su se rebeller et forcer le destin grâce à Young-gwon Kim et Hwang, sur une passe de Son (2-1).

19:15 - Une défaite sans conséquence Pour son dernier match de groupe, le Brésil est tombé dans les derniers instants face au Cameroun (0-1). Largement remaniée, la Seleçao n'a pas su concrétiser sa domination et s'est laissé surprendre sur une tête imparable d'Aboubakar. Une défaite qui ne l'a pas empêché de finir premier du Groupe G.

19:10 - Acte X Le Brésil et la Corée du Sud se sont affrontés à 9 reprises au cours de leur histoire commune, débutée en 1964. C'est la toute première fois qu'ils se croisent en Coupe du Monde et une première en compétition officielle depuis les Jeux olympiques de Londres en 2012.

19:06 - Neymar titulaire ! La composition du Brésil C'était devenu un secret de polichinelle depuis qu'il avait foulé la pelouse à l'entraînement avec le reste du groupe hier soir. C'est désormais officiel, Neymar est de retour à la compétition après avoir soigné son entorse de la cheville et est aligné d'entrée par Tite pour le huitième de finale de la Coupe du monde 2022 face à la Corée du Sud. Il sera positionné en soutien de Richarlison, au coeur du dispositif offensif brésilien avec Vinicius à gauche et Raphinha à droite pour percuter. Paqueta et Casemiro complète le milieu auriverde. Autre retour important, celui de Danilo qui prend place sur le flanc gauche de la défense, sinistré après les forfaits d'Alex Sandro et Alex Telles. Le capitaine Thiago Silva et Marquinhos forment l'axe central alors que Militao glisse à nouveau à droite. Enfin, Alisson retrouve les gants dans le but brésilien.

19:05 - Un Français au sifflet La rencontre sera arbitrée par le Français Clément Turpin, qui a encadré notamment le match Equateur-Sénégal au premier tour. Il sera assisté par ses compatriotes Nicolas Danos et Cyril Gringore. Le trio sera complété par le Slovène Slavko Vincic. L'arbitrage vidéo sera lui l’apanage d’un autre Tricolore Jérôme Brisard, assisté par l’Espagnol Alejandro Hernandez.

19:02 - Le onze titulaire de la Corée du Sud Le onze titulaire de la Corée du Sud pour le huitième de finale de la Coupe du monde 2022 contre le Brésil est tombé. Sans surprise, Son Heung Min sera le leader de cette formation et portera le brassard de capitaine. Placé à gauche, il est intégré à un trident offensif composé de Hwang Hee Chan à droite et de Lee Jae Sung au centre en soutien de Cho Gue Sung en pointe. Le duo Jung Woo Young-Hwang In Beon sera positionné devant la défense où est reconduit le quatuor des Kim. Les latéraux Moon Hwan à droite et Jin Su à gauche, entourant Min Jae et Young Won.