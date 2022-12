"DIRECT. Maroc - Espagne : les Marocains ne tremblent pas, le match en live"

Maroc - Espagne. Les Lions de l'Atlas tiennent tête aux Espagnols, même si la Roja monopolise le ballon. Vivez en direct le match entre le Maroc et l'Espagne, ce mardi en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

En direct

17:48 - Morata manque sa tête Sur un coup franc bien placé côté gauche, Carlos Soler parvient à trouver Alvaro Morata au second poteau mais l'attaquant de l'Atlético de Madrid ne cadre pas ! Quelle occasion.

17:47 - Saïss récolte un carton jaune Romain Saïss récolte un carton jaune logique après avoir fait une grosse faute au milieu du terrain pour couper une action collective espagnole.

17:44 - Hakimi manque sa remise Hakimi et Ziyech combinent très bien sur le côté droit et mettent le feu à la défense espagnole. Le latéral parisien cherche à remettre dans la surface pour son ailier mais c'est un peu fort et ça sort en sortie de but. Cela aurait pu déboucher sur un centre dangereux.

17:41 - Maroc: Aguerd sort, blessé Le Maroc doit procéder à un nouveau changement, puisque Nayef Aguerd est blessé et ne peut pas continuer dans ce match. Jawad El-Yamiq entre en jeu à sa place en défense centrale.

17:40 - Maroc: Regragui fait trois changements Walid Regragui décide de faire trois changements d'un coup pour ces dix dernières minutes. Amallah, En-Nesyri et Mazraoui sont remplacés par Cheddira, Sabiri et Attiat-Allah.

17:37 - Corner pour l'Espagne Romain Saïss concède un corner en voulant contrer Dani Olmo. Les Espagnols jouent court et ne profitent pas de cette opportunité finalement. La défense marocaine a bien joué le coup.

17:35 - Dani Olmo frappe au-dessus Dani Olmo profite d'un ballon mal repoussé par la défense marocaine pour tenter sa chance à l'entrée de la surface en première intention. Mais le ballon file directement dans les tribunes.

17:33 - Laporte, premier joueur averti Le défenseur de l'Espagne Aymeric Laporte récolte le premier carton jaune de cette rencontre pour une faute sur Achraf Hakimi, qui tentait de lancer le contre en faveur du Maroc.

17:32 - Espagne: Ferran Torres remplacé Luis Enrique effectue un troisième changement dans ce match face au Maroc, alors qu'il reste quinze minutes à jouer. Nico Williams remplace Ferran Torres sur l'aile droite de l'attaque de la Roja.

17:30 - Aguerd et Saïss grimacent Les deux défenseurs centraux marocains, Nayef Aguerd et Romain Saïss, semblent être un peu touchés physiquement, mais il en faudra plus pour qu'ils quittent le terrain.

17:27 - Beau tacle d'Aguerd Alvaro Morata est trouvé dans la surface marocaine après une longue séquence de possession espagnole et peut s'emmener le ballon mais Nayef Aguerd réalise un superbe tacle pour le déposséder du ballon. Il n'y a pas faute du tout.

17:23 - Maroc: Boufal remplacé Premier changement du côté du Maroc. Sofiane Boufal est remplacé, après une belle rencontre, par Ezzalzouli, qui évolue à Osasuna, où il est en prêt du FC Barcelone.

17:21 - Les Marocains donnent de la voix Les supporters des Lions de l'Atlas donnent de la voix dans ce stade de la Cité de l'éducation pour tenter d'encourager leur équipe, qui tient tête pour le moment à l'Espagne (0-0).

17:18 - Espagne: Luis Enrique fait deux changements Le sélectionneur de l'Espagne Luis Enrique effectue deux changements d'un coup, alors que le score est toujours de 0-0. Alvaro Morata et Carlos Soler entrent en jeu, respectivement à la place de Marco Asensio et de Gavi.

17:14 - Ziyech assez discret À l'inverse de Sofiane Boufal, qui fait des différences dès qu'il touche le ballon, Hakim Ziyech ne parvient pas encore à s'exprimer sur la pelouse. Le Maroc a pourtant besoin de lui aujourd'hui.

17:11 - La frappe de Dani Olmo Asensio décale Dani Olmo après une petite combinaison sur ce coup franc. Le milieu offensif du RB Leipzig déclenche une frappe puissante mais Bounou détourne des deux poings.

17:10 - Gavi obtient un bon coup franc Gavi obtient un très bon coup franc sur le côté gauche du terrain près de la surface, après avoir été déstabilisé par Hakimi. Bonne opportunité de mettre le ballon dans la surface pour la Roja.

17:09 - Le Maroc perd trop vite le ballon Comme en première période, l'Espagne est parvenue à s'installer dans le camp marocain. Les Lions de l'Atlas perdent beaucoup trop vite le ballon depuis la reprise et ne parviennent pas à respirer avec le ballon au pied.

17:06 - Unai Simon sous pression Fautif lors du match et de la défaite face au Japon (1-2), Unai Simon est mis sous pression par deux joueurs marocains dans sa surface au moment de jouer au pied mais le portier de l'Athletic réussit à dégager.

17:03 - Aucun changement à la pause Il n'y a eu aucun changement de la part des deux sélectionneurs durant la pause. Walid Regragui et Luis Enrique vont attendre de voir ce qu'il se passe durant ces premières minutes de la deuxième période.

17:01 - Début de la 2e période La 2e mi-temps démarre entre le Maroc et l'Espagne, à Al Rayyan, où Fernando Rapallini signale le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-0.

16:54 - Le Maroc tient tête à l'Espagne Le Maroc et l'Espagne sont encore à égalité à la mi-temps de ce huitième de finale de la Coupe du monde 2022 (0-0). Comme prévu, la Roja domine les débats et monopolise le ballon mais ne parvient pas à inquiéter Yassine Bounou, le portier marocain du FC Séville, mis à part sur la frappe d'Asensio à côté (27e). C'est au contraire les Marocains qui ont eu les plus belles occasions, par Mazraoui (33e) et Aguerd (43e). Mais tout reste à faire dans cette rencontre !

16:46 - Les joueurs rentrent au vestiaire au Education City Stadium Le Maroc tient le ballon mais n'en fait pas grand chose dans cette partie : après ces 45 premières minutes, la possession de balle est indiscutablement à l’avantage de l'Espagne (69% contre 31% pour le Maroc), qui s’est toutefois créé moins d’opportunités devant le but avec zéro tir cadré contre 1 tir cadré pour le Maroc, et qui n’a pas réussi, pour le moment, à faire la différence à la marque (0-0).

16:45 - Corner en faveur de l'Espagne L'Espagne se procure un corner dans cette fin de première période et il est joué rapidement par Ferran Torres. Pedri est trouvé au coin de la surface et centre dans la foulée mais c'est trop long. Le ballon file en sortie de but.