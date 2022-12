"Portugal - Suisse : heure, chaine, compo... Les infos du match"

Découvrez toutes les informations de Portugal - Suisse qui est le dernier huitième de finale de la Coupe du monde 2022. Il se déroulera ce mardi 6 décembre à 20h.

Le Portugal va devoir se remobiliser pour ce huitième de finale de la Coupe du monde. Même si ils ont fini premiers de leur groupe, les Portugais ont terminé ces phases de poules par un revers étonnant face à la Corée du sud (1-2). Avant ce match, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers avaient réalisé un sans faute avec une victoire face au Ghana (3-2) avant de confirmer face à l'Uruguay (2-0).

En face, les Suisses se sont contentés du minimum pour rejoindre ce stade de la compétition. En effet, les hommes de Murat Yakin ont d'abord commencé par un succès sur la plus petite des marges face au Cameroun (1-0) avant de s'incliner sur le même score contre le Brésil. Mais lors de la dernière rencontre contre la Serbie, la Nati s'est emballée et à inscrit trois buts face à des Serbes qui se battaient corps et âmes pour choper la place qualificative pour ces huitièmes de finale au dépend de leurs adversaires. Les Suisses se sont tout de même imposés (3-2) et affrontent donc le Portugal avec un avantage psychologique.

A quelle heure débute le match Portugal - Suisse ?

Le match Portugal - Suisse débutera à 20h ce mardi 6 décembre. Il se déroulera au Lusail Stadium de Al Daayen, au Qatar.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Portugal - Suisse ?

Deux chaines retransmettront ce Portugal - Suisse puisque TF1 et Bein Sports 1 se partagent la rencontre. Cette dernière sera arbitrée par le Mexicain Cesar Palazuelos.

Quelle diffusion streaming pour le match Portugal - Suisse ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour ce Portugal - Suisse. En effet MyCanal et MyTF1 diffuseront également ce dernier huitième de finale de la Coupe du monde 2022.

Quelles compositions probables pour Portugal - Suisse ?

Malgré le sondage du média portugais A Bola auprès de ses lecteurs qui souhaitent, à 70%, voir Ronaldo débuter sur le banc, l'attaquant du Portugal devrait bien être placé à la pointe de l'attaque. Pour le reste, Fernando Santos ne devrait pas bouleverser son onze de départ. Voici la compo probable de la Seleçao portugaise : Costa - Cancelo, Pepe, Dias, Guerreiro - Neves, Bernardo Silva, William Carvalho - Bruno Fernandes, Ronaldo, Joao Felix.

Malade et absent contre la Serbie, le portier suisse Yann Sommer devrait faire son retour dans le onze de départ de la Nati qui ne sera vraisemblablement pas changé par rapport à ce que propose Murat Yakin depuis le début de la compétition. Voici le onze probable des Suisses : Sommer - Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez - Freuler, Sow, Xhaka - Shaqiri, Embolo, Vargas.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Portugal - Suisse ?

Sur les sites de paris sportifs, le Portugal dispose du statut de favori. Sur Betclic, par exemple, la Seleçao est à 1,85 alors que le nul est à 3,45 et la victoire suisse à 4,40. Sur Zebet, les Portugais sont à 1,92, le nul à 3,35 et la victoire de la Suisse à 4,30.