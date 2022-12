"Croatie - Brésil : pronostics, chaine... Les infos du match"

Découvrez toutes les informations de ce premier quart de finale de la Coupe du monde 2022 entre la Croatie et le Brésil qui se joue ce vendredi 9 décembre à 16h.

La Croatie a cravaché pour se retrouver en quarts de finale de la Coupe du monde 2022. En effet, les Croates se sont débarassés de vaillants japonais après une séance de tirs aux buts (1-1, 3 t.a.b à 1). Les hommes de Zlatko Dalic devront certainement faire plus s'ils veulent rejoindre le dernier carré et continuer de défendre leur titre de vice-champions du monde en titre. Avant ce huitième de finale face aux Nippons, les Croates avaient fini deuxièmes de leur groupe derrière le Maroc. "Soyons réalistes, le Brésil est la meilleure équipe jusque-là. Ils ont une grande profondeur d'effectif. C'est une grande équipe, elle fait peur et c'est un grand test pour nous" a affirmé le sélectionneur croate.

En effet, comme le dit Zlatko Dalic, le Brésil fait office de grand favori pour le sacre dans cette Coupe du monde 2022. Malgré un revers lors de la dernière journée de phase de poules face au Cameroun (0-1), la Seleçao a rectifié le tir en huitièmes de finale après un succès convaincant face à la Corée du sud (4-1). Dans cette rencontre où Neymar faisait son grand retour après sa blessure à la cheville lors de la première journée de groupes, les hommes de Tite ont déroulé et ont fait preuve d'une efficacité redoutable.

A quelle heure débute le match Croatie - Brésil ?

Le match Croatie - Brésil débutera à 16h ce vendredi 9 décembre. Il se déroulera à l'Education City stadium de Doha.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Croatie - Brésil ?

La rencontre Croatie - Brésil sera diffusée sur Bein Sports 1. L'expérimenté arbitre anglais Michael Oliver sera au sifflet.

Quelle diffusion streaming pour le match Croatie - Brésil ?

La seule diffusion streaming pour voir ce Croatie - Brésil sera sur l'application digitale de Canal+, MyCanal. Il faut disposer d'un abonnement pour pouvoir regarder le match.

Quelles compositions probables pour Croatie - Brésil ?

Pour ce Croatie - Brésil, Zlatko Dalic pourrait se passer de deux joueurs importants de l'effectif croate. En effet, Borna Sosa et Josip Stanisic pourraient manquer la rencontre. Ils étaient absents en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 face au Japon. Voici le onze probable de l'équipe au damier : Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic - Kovacic, Brozovic, Modric - Kramaric, Petkovic, Perisic.

En face, Tite devra se passer d'Alex Telles et Gabriel Jesus qui ont déclaré forfait pour toute la compétition après le match perdu face au Cameroun (0-1) à cause de blessures au genou. En revanche, il devrait pouvoir, de nouveau, compter sur Neymar qui a déjà fait son retour en huitièmes. Voici le onze probable de la Seleçao : Alisson - Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo - Casemiro, Paqueta - Raphinha, Neymar, Vinicius - Richarlison.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Croatie - Brésil ?

Le Brésil est le favori de ce quart de finale sur les sites de paris sportifs. Sur Betclic, les Brésiliens sont à 1,33, le nul est à 5 et la victoire croate à 9,25. Sur Winamax, les Brésiliens sont à 1,30, le nul est à 5 également mais la victoire des Croates est à 9,75.