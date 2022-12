"DIRECT. Croatie - Brésil : suivez le match en live"

Suivez, en direct commenté, le premier quart de finale de la Coupe du monde 2022 entre la Croatie et le Brésil. Une place dans le dernier carré de ce Mondial au Qatar est en jeu.

En direct

Recevoir nos alertes live !

16:00 - Coup d'envoi du match Croatie - Brésil ! Le match débute à Al Rayyan, où Michael Oliver siffle le coup d’envoi de Croatie - Brésil.

15:55 - L'ambiance grimpe ! Le coup d'envoi approche Ce Croatie - Brésil va débuter dans cinq minutes ! Les deux équipes sont rentrées sur la pelouse du stade de l'Education City et chantent leurs hymnes nationaux. L'ambiance et la pression montent d'un cran alors qu'une place dans le dernier carré de la Coupe du monde 2022 va se jouer.

15:49 - Neymar aussi peut battre un record Tout comme Ivan Perisic, Neymar peut aussi battre un record à l'occasion de ce Croatie - Brésil. Le meneur de jeu du PSG peut dépasser Pelé en tant que meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao s'il inscrit un doublé dans ce quart de finale de la Coupe du monde 2022. Il est à 76 buts alors que Pelé a inscrit 77 buts.

15:42 - Perisic pour un record ? L'ailier de Tottenham et l'ancien joueur de Sochaux sera titulaire à l'occasion de ce Croatie - Brésil. Ivan Perisic aura donc l'opportunité de battre un record qui le fera rentrer un peu plus dans l'histoire du football croate. S'il marque aujourd'hui il deviendra, seul, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe au damier devant Davor Suker qu'il a égalé grâce à son but face au Japon avec six réalisations dans l'histoire des Coupes du monde.

15:35 - Une troisième confrontation en Coupe du monde Ce Croatie - Brésil n'est pas le premier dans une Coupe du monde. En effet, cette confrontation est la troisième dans l'histoire des Mondiaux. Les deux premières confrontations ont souri à la Seleçao. En 2014, dès la phase de poules, les deux équipes s'étaient affrontés et Neymar et sa bande s'étaient imposés (3-1). Le Parisien avait inscrit un doublé. En 2006, la Seleçao l'avait aussi emporté sur un plus petit score grâce à un but de Kaka (1-0).

15:28 - La Croatie réussit bien en quarts de finale Ce n'est pas la première fois de son histoire que la Croatie va jouer un quart de finale d'une Coupe du monde. Vice-champions du monde en titre, la sélection de Zlatko Dalic va jouer son troisième quart de finale à l'occasion de ce Croatie - Brésil. Et, généralement ce stade de la compétition sourit à l'équipe au damier. En effet, ils ont remporté leurs deux derniers.

15:21 - Un Brésil en mode samba face à la Corée du sud Contrairement aux Croates, les Brésiliens n'ont pas eu beaucoup de soucis à se faire avant de jouer ce Croatie - Brésil. En effet, la Seleçao a déroulé face aux sud-Coréens (4-1). Les joueurs de Tite menaient 4-0 après 36 minutes de jeu après un festival offensif. En guise de célébration, Neymar et ses coéquipiers ont dansé et semblent très détendus avant ce quart de finale car ils sont arrivés au stade de la même manière que lorsqu'ils marquaient face à la Corée du sud.

15:14 - Une Croatie poussive en huitièmes Pour jouer ce Croatie - Brésil, l'équipe au damier a dû cravacher face au Japon lors des huitièmes de finale. En effet, Luka Modric et ses coéquipiers s'en sont sortis aux tirs aux buts dans une séance qui a vu les Nippons ne réussir qu'un seul pénalrty (1-1; 3 t.a.b à 1). Il semble qu'ils vont devoir élever leur niveau de jeu pour se défaire de l'un des favoris de la compétition, le Brésil.

15:07 - Les compositions d'équipes Les deux compositions d'équipes de ce Croatie - Brésil sont tombées. Du côté de Zlatko Dalic, à noter quelques changements avec le retour de Borna Sosa au poste de latéral gauche. En attaque, Kramaric reprend la pointe de l'attaque alors que Pasalic se placera dans le couloir droit en remplacement de Petkovic décevant face au Japon lors des huitièmes de finale. Voici le onze croate : Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa - Modric (c), Brozovic, Kovacic - Pasalic, Kramaric, Perisic. En face, Tite n'a rien changé par rapport au succès retentissant face à la Corée du sud lors des huitièmes de finale (4-1). Neymar est bien présent et épaulera le trio offensif de la Seleçao composé de Vinicius, Richarlison et Raphinha. Voici le onze brésilien : Alisson - Militao, Silva (c), Marquinhos, Danilo - Paqueta, Casemiro - Raphinha, Neymar, Vinicius Jr - Richarlison.