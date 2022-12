"DIRECT. Pays-Bas - Argentine : un éclair argentin dans le désert, suivez le match en live"

Pays-Bas - Argentine. Sur une passe merveilleuse de Messi, Molina débloque le quart de finale et lance l'Albiceleste. Suivez avec nous dès le coup d'envoi le match entre l'Albiceleste et les Oranjes.

20:51 - La mi-temps est sifflée à Lusail C'est la pause au Lusail Iconic Stadium où les joueurs des deux couleurs se séparent sur le score de 0-1 à ce stade. La possession de balle est pour l'instant de 57% pour les Pays-Bas quand les Argentins ont tenu 43% des ballons. Des stats qu'il faut apprécier à la lumière des occasions de but sérieuses : dans les 45 premières minutes de la rencontre, on compte 1 tir mais aucun cadré du côté des Pays-Bas, contre 3 tirs cadrés sur 5 tentatives pour le camp adverse.

20:47 - Temps additionnel : 5 minutes Il y aura 5 minutes de temps additionnel dans ce quart de finale entre l'Argentine et les Pays-Bas.

20:46 - Martinez sécurise les siens Le coup de Gakpo tiré depuis la gauche à 25 mètres, Emiliano Martinez se saisit du ballon dans ses 6 mètres sans qu'aucun Néerlandais n'ait pu couper la trajectoire.

20:45 - Romero volleye le ballon Depay est servi sur un dégagement de sa défense. Il tente un lob au-dessus de Romero au duel mais l'Argentin a un réflexe et tape dans le ballon avec sa main gauche. Carton jaune logique.

20:43 - Acuna prend un jaune Acuna laisse traîner sa semelle sur le tendon d'Achille de Dumfries à droite et récolte logiquement un jaune. Un carton loin d'être anodin puisqu'il signifie qu'il sera suspendu en cas de demi-finale.

20:41 - Coup franc mal négocié Gakpo est chargé dans le dos par un défenseur argentin et obtient un bon coup franc à 20 mètres sur la droite de la surface argentine. Ce dernier est mal exploité, Van Dijk et Dumfries faisant illicitement du ménage au point de penalty.

20:35 - Messi en pivot Les Argentins continuent de pousser et veulent faire le break avant la pause. Sur un débordement à gauche, Acuna trouve Messi dans la surface. Serré de près par Aké, le Parisien feinte à gauche et part sur la droite mais son tir en pivot est trop mou pour inquiéter Noppert.

20:34 - But somptueux de l'Argentine (0-1) ! 35ᵉ. Nahuel Molina ouvre le score pour l'Argentine dans une ambiance indescriptible. Sur un décrochage, Messi attire Aké à 30 mètres, lève la tête et voit l'appel de Molina dans le dos de Blind. Entre trois Néerlandais, le capitaine argentin croise une passe lumineuse pour servir dans la course son latéral qui, dans la surface, contrôle et enchaîne d'un pointu pour tromper Noppert. Ce quart de finale est définitivement lancé.

20:34 - Frappe timide de De Paul L'Argentine insiste côté droit, là où Molina propose un nombre incalculable de courses. Trouvé près du poteau de corner, il centre en retrait et touche Messi. Dos au but, le capitaine de l'Albiceleste temporise et met dans la course de De Paul dont la frappe intérieur du droit est un peu timide.

20:32 - Alvarez ne trouve pas Messi Côté droit, Molina allonge sa passe pour aller au-delà du milieu de terrain et touché Alvarez. Le ballon est contré mais De Paul récupère très haut, donne à son attaquant qui en pivot veut donner à Messi dans l'axe mais Van Dijk jaillit.

20:30 - Romero au-dessus de Depay Gakpo a dézoné à droite de la surface et ajuste un centre vers le point de penalty. Là, Depay et Bergwijn sont à la retombée mais c'est Romero qui prend le dessus de la tête et dégage l'Argentine.

20:26 - Alvarez signalé hors-jeu Julian Alvarez est esseulé à la pointe de l'attaque argentine mais parvient à poser des problèmes à Van Dijk. S'il gagne le duel aérien sur le dégagement de Martinez, l'attaquant argentin est signalé hors-jeu.

20:24 - Gakpo frappe à côté De Roon réussit à transmettre dans l'axe à Depay. L'ancien lyonnais trouve un relais avec Gakpo et lui rend à l'entrée de la surface. La frappe du triple buteur dans ce Mondial 2022 est écrasée et trop croisée, passant à droite du but de Martinez.

20:22 - Messi allume..au-dessus Après avoir chipé un ballon dans les pieds de De Roon à 25 mètres, Messi se recentre et arme une frappe du gauche devant Van Dijk. En déséquilibre arrière, l'enfant de Rosario ne parvient pas à contrôler son tir qui lui échappe et part largement au-dessus du cadre.

20:21 - Le ballon confisqué Les Néerlandais ont mis le pied sur le ballon et le font tourner loin des Argentins. Si la possession est globalement stérile, un long ballon parvient à Depays sur la gauche. Dans la surface, le Barcelonais tente de passer avec son classique dribble de la semelle mais Otamendi a bien anticipé et met son pied pour dévier en corner.

20:18 - Martinez anticipe bien Emiliano Martinez lit parfaitement la passe en profondeur de Timber pour Depay et sort juste ce qu'il faut pour aller se coucher sur le ballon devant le Néerlandais.

20:16 - Les Pays-bas se cherchent Après un quart d'heure, les Néerlandais n'ont pas encore réussi à se montrer dangereux. Sur une montée, Timber trouve dans l'axe Depay, entre les lignes. L'ancien Lyonnais donne à Bergwijn qui décale Gakpo dont le centre est trop long. Dumfries sauve la sortie de but acrobatiquement mais sa remise dans la surface ne trouve personne.

20:10 - Acuna se trompe dans son centre Les Argentins sont les plus entreprenants dans ce début de match, exploitant mieux les espaces dans les couloirs. Acuna est décalé à gauche de la surface. Il veut centrer très fort mais oublie la précision et son ballon file directement en touche à l'opposé.

20:09 - Les risques pris par Noppert Sur une passe en retrait de Timber, Noppert veut lui remettre à ras de terre. Trop sûr de lui, il ne prend pas assez de marge et a de la réussite de voir Alvarez ne pas le contrer. Grosse prise de risque du portier néerlandais.

20:06 - Un public acquis aux Argentins Comme en huitièmes de finale contre l'Australie, l'Argentine pourra compter sur le soutien indéfectible de ces supporters qui sont encore 40 000 ce soir au Lusail Stadium.

20:05 - Le contre argentin Blind se fait chiper le ballon près de la ligne médiane, Messi mène le contre argentin épaulé par trois partenaires. Il décale à droite Molina dont le centre en retrait est contré par le talon d'Aké. Le ballon revient sur De Paul dont la frappe de volée est contré par Alvarez dans la surface néerlandaise.

20:00 - Antonio Mateu Lahoz donne le coup d'envoi de Pays-Bas - Argentine à Lusail ! C’est parti à Lusail, où Antonio Mateu Lahoz donne le coup d’envoi de Pays-Bas - Argentine.

19:58 - Pas de pressing Dans ce début de quart de finale, l'Argentine a décidé d'attendre dès qu'elle n'a plus le ballon et d'observer à distance les Néerlandais. Scaloni souhaite certainement les attirer pour mieux les contrer derrière.

19:57 - Les deux équipes sur la pelouse Les équipes des Pays-Bas et de l'Argentine ont fait leur entrée sur la pelouse du Lusail Stadium et se sont alignées pour écouter les hymnes, à commencer par celui des Néerlandais.