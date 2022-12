"Pays-Bas - Argentine : chaîne, pronostic... Les infos du match"

Après avoir disposé respectivement de l'Australie et des Etats-Unis, l'Argentine et les Pays-Bas se retrouvent en quarts de finale. Une affiche mythique qui convoque l'histoire. Cette histoire que Messi entend bien continuer d'écrire face à ces Oranje, plus méthodiques que jamais.

Pour les passionnés de football, l'affiche invite à la mélancolie et aux souvenirs, ceux de la légende écrite par deux nations majeures du jeu et qui se livrèrent des duels restés à la postérité, à commencer par le premier en 1974, quand Cruyff donna une leçon totale aux Argentins pour les botter hors du Mondial dès le deuxième tour (4-0). Quatre ans plus tard, l'Albiceleste tenait sa revanche à domicile dans une finale à rallonge illuminée par le doublé de Mario Kempes, alors que Cruyff n'était pas du voyage (3-1 a.p.). Ces deux rendez-vous avaient donné le ton d'une rivalité qui n'a jamais déçu dans sa dramaturgie quand l'enjeu se pointait. Comme en 1998, dont l'écho de la volée de Bergkamp résonne encore, Néerlandais et Argentins se retrouvent en quarts de finale pour ajouter un nouveau chapitre. Au Qatar, celui s'écrira entre relents d'amertumes et espoirs de grandeur.

L'amertume néerlandaise

Il faut dire que les Pays-Bas n'ont pas oublié la dernière fois qu'ils ont croisé. Il y a huit ans, au Brésil, les Néerlandais avaient vu leurs rêves de retrouver la finale d'une Coupe du monde se fracasser à l'issue d'une redoutable séance de tirs au but (0-0, 4-2 t.a.b.). "Nous avons encore un compte à régler", n'a pas caché Louis Van Gaal. Le sélectionneur néerlandais était sur le banc en 2014 et n'a rien oublié, tout comme Memphis Depay. En conférence de presse, l'ancien lyonnais a confirmé conserver un goût amer de cette nuit brésilienne tendue. Décisif face aux Etats-Unis, il a retrouvé toute son influence sous le maillot orange et entend apporter son expérience au même titre que Blind pour guider ses jeunes coéquipiers.

Car ce qui attend les Bataves dans ce quart de finale n'a rien de comparable avec ce qu'ils ont affronté jusque-là. "Le Tournoi commence réellement demain (aujourd'hui) pour nous. Sans faire injure aux équipes que nous avons rencontrées jusque-là, l'Argentine et le Brésil, que nous pourrions rencontrer au tour suivant, sont différents", a indiqué Van Gaal comme pour rappeler que ce qui avait précédé n'était qu'une mise en bouche, un échauffement pour ce qui arrive. A 71 ans et alors qu'il soigne un cancer de la prostate, le sélectionneur néerlandais a tout connu sur un banc et rêve d'une dernière campagne mémorable. Fort de son savoir, il a su fédérer son groupe autour de ses idées et faire le lien entre les générations. Loin des pionniers du football total, ses hommes ont affiché une organisation redoutable au réalisme clinique. Une mécanique orange parfaitement réglée à défaut d'être emballante, qui va être mise à rude épreuve par ce grain de sable qu'est l'Argentine de Messi.

Messi continue sa mission

"Il (Lionel Messi) est en effet le joueur le plus dangereux qui crée le plus d'occasions et les crée lui-même. Mais d'un autre côté, il ne joue pas beaucoup avec l'adversaire lorsque celui-ci est en possession du ballon. C'est aussi là que résident nos chances", a bien résumé Van Gaal conscient d'où peut surgir le problème. A 35 ans, le prodige de Rosario continue d'être décisif. Buteur pour débloquer la situation face à l'Australie ou au Mexique, il est impliqué sur 17 buts au cours des 9 derniers matches de l'Argentine (13 buts et 4 passes décisives). C'est tout le jeu argentin qui s'articule autour de son étoile et les Néerlandais savent que leurs chances de succès passeront par leur capacité à limiter au mieux l'influence du septuple Ballon d'or. Reste à y parvenir, comme en 2014 ou en 2006, deux rencontres où aucun but n'avait été marqué.

Facile à dire mais moins à mettre en place même si Van Gaal a laissé entendre qu'un plan avait été imaginé en ce sens. Un plan qui pourrait être mis à mal si Di Maria venait à refaire surface, après ses alertes musculaires, tant l'ancien Parisien constitue une menace permanente. L'éclosion d'Alvarez à la pointe de l'attaque argentine offre aussi une autre source de nuisance. Pas avare en course, l'attaquant de 21 ans incarne la nouvelle vague argentine, admirative de la génération Messi et qui rêve de lui offrir une sortie grandiose, et sans complexe. "Nous avons préparé ce match comme les précédents. Bien sûr qu'il y a de l'anxiété, de l'impatience et que nous voudrions commencer le match dès maintenant. Après 5-6 jours sans jouer, nous avons faim de match mais nous sommes sereins. Je sais que notre équipe parviendra à briser leur défense", croit le sélectionneur Lionel Scaloni, 44 ans, pas du tout impressionné avant de disputer son premier quart en Coupe du monde. Celui qui a reconstruit sur les cendres de 2018 y voit une opportunité et sait que les siens mettront leur cœur sur le terrain pour honorer les 40 000 Argentins attendus dans les tribunes du Lusail Stadium. "Nous avons parfois bien joué ou non mais nous avons toujours fait face. C'est ce que notre peuple apprécie le plus. Nous allons tout donner sur le terrain. Parfois le football est beau, parfois, il est cruel", a-t-il philosopher. Cruel, il le sera une fois encore au bout d'une soirée qatarie où l'un ou l'autre devra tirer sa révérence.

