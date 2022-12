"DIRECT. Maroc - Portugal : les Marocains proches de l'exploit, le match en live"

Maroc - Portugal. Malgré l'entrée de Cristiano Ronaldo, les Lions de l'Atlas mènent toujours contre la Seleção. Vivez en direct le match des quarts de finale de la Coupe du monde 2022 entre le Maroc et le Portugal, ce samedi 10 novembre 2022 au Qatar.

En direct

17:48 - Huit minutes de temps additionnel L'arbitre argentin de cette rencontre entre le Maroc et le Portugal accorde huit minutes de temps additionnel pour cette deuxième période.

17:45 - Vitinha écope d'un carton jaune En dégageant un ballon au loin après un corner repoussé par la défense marocaine, Ounahi est percuté dans les airs par Vitinha. Le milieu de terrain du PSG écope d'un carton jaune pour cette faute.

17:43 - Le Portugal rate un coup franc Peut-être inspiré par les Néerlandais, Bruno Fernandes tente une petite passe derrière le mur marocain sur un coup franc plein axe, mais cela ne fonctionne pas du tout et le Maroc peut souffler quelques instants.

17:40 - Quel arrêt de Bounou ! Quelle occasion pour le Portugal ! Sur une belle remise de Cristiano Ronaldo, Joao Felix claque une frappe puissante du pied gauche en direction de la lucarne opposée mais Bounou s'envole pour détourner en corner... Quelle parade.

17:39 - Maroc: Ziyech et Boufal remplacés Walid Regragui effectue ses deux derniers changements dans cette rencontre. Blessé ou à bout de forces, Ziyech et Boufal sont remplacés respectivement par Jabrane et Aboukhlal.

17:36 - Portugal: Horta entre en jeu Diogo Dalot s'est blessé sur un centre après un débordement côté droit. Le latéral droit portugais est remplacé par Ricardo Horta, qui est plutôt un ailier. Fernando Santos tente le tout pour le tout.

17:33 - Un quart d'heure à tenir pour le Maroc Le Maroc tient pour l'instant la victoire et la qualification, à un quart d'heure de la fin de la rencontre face au Portugal (1-0). Les Portugais mettent une pression terrible sur le but de Bounou.

17:30 - Bernardo Silva manque sa reprise Sur le coup franc, toute la défense marocaine plonge vers son but et oublie Bernardo Silva en retrait. Le milieu de Manchester City est servi à ras de terre par Bruno Fernandes mais il manque son plat du pied face au but ! Incroyable.

17:29 - Dari récolte un carton jaune Achraf Dari récolte le premier carton jaune de cette rencontre pour une faute grossière de Rafael Leao sur le côté gauche, à l'entrée de la surface. Bon coup franc à venir pour le Portugal.

17:26 - Portugal: Santos effectue deux changements Le sélectionneur portugais Fernando Santos lance encore des forces vives sur la pelouse pour tenter d'égaliser. Rafael Leao et Vitinha, le joueur du PSG, remplacent Gonçalo Ramos et Otavio. Joao Felix va venir dans l'axe à côté de Cristiano Ronaldo.

17:23 - Maroc: Regragui fait deux changements Sentant son équipe sous pression, le sélectionneur du Maroc Walid Regragui décide de faire deux changements dans ce match et de renforcer sa défense avec l'entrée d'un défenseur central (Benoun) et la sortie d'un milieu (Amallah). Amallah et En-Nesyri, unique buteur du match jusqu'ici, sont remplacés par Cheddira et Benoun.

17:21 - La frappe de Bruno Fernandes ! Le Maroc subit une pression terrible depuis quelques minutes. Bruno Fernandes est trouvé à l'entrée de la surface et déclenche une frappe surpuissante qui rase la barre transversale ! Quelle occasion pour le Portugal.

17:18 - Le Portugal monopolise le ballon Le Portugal campe dans la moitié de terrain marocaine depuis plusieurs minutes. Les Marocains vont devoir résister encore plus d'une demi-heure dans ce quart de finale pour accéder aux demi-finales.

17:15 - Maroc: Saïss remplacé Quel coup dur pour le Maroc. Romain Saïss ne peut vraiment plus continuer et sort en pleurs sur une civière. Le défenseur de Brest, Achraf Dari, entre en jeu pour la fin de la rencontre.

17:13 - Saïss blessé pour le Maroc Blessé lors du huitièmes de finale face à l'Espagne, Romain Saïss a serré les dents pour ce match face au Portugal mais il vient de s'allonger sur la pelouse. Cela semble terminé pour lui.

17:10 - Portugal: Ronaldo et Cancelo entrent en jeu Le sélectionneur du Portugal Fernando Santos ne tarde pas à faire des premiers changements dans ce match. Joao Cancelo et Cristiano Ronaldo entrent en jeu à la place respectivement de Guerreiro et de Ruben Neves.

17:08 - Quel arrêt de Diogo Costa Hakim Ziyech enroule parfaitement ce ballon de son pied gauche, fort au premier poteau. Personne ne peut toucher le ballon mais Diogo Costa réalise une superbe parade pour éviter le deuxième but marocain.

17:07 - Hakimi obtient un coup franc Après avoir récupéré le ballon dans son camp, Achraf Hakimi pousse son action et va jusqu'à obtenir un coup franc dans le camp portugais, ce qui va permettre de mettre le danger dans la surface de la Seleçao.

17:05 - Corner pour le Portugal Le Portugal obtient un corner dans ce début de la seconde période. Pepe s'écroule dans la surface et réclame un penalty, mais l'arbitre argentin ne signale rien.

17:04 - Aucun changement à la pause Il n'y a eu aucun changement durant la mi-temps, que ce soit du côté du Maroc ou du côté du Portugal. Les Lions de l'Atlas sont à 45 minutes, ou plus en cas de prolongation, d'une qualification historique pour les demi-finales d'une Coupe du monde.

17:03 - Début de la 2e mi-temps Le coup d’envoi de la 2e mi-temps vient d’être donné par Facundo Tello Figueroa, au Al-Thumama Stadium. Le score est de 1-0.

16:54 - Le Maroc a pris les devants contre le Portugal Le Maroc mène à la pause de de ce quart de finale face au Portugal (1-0), grâce à un but de Youssef En-Nesyri lors des dernières minutes de la première période (42e). L'attaquant du FC Séville a profité d'une incompréhension dans la défense portugaise et d'une mauvaise sortie de Diogo Costa pour donner l'avantage aux Lions de l'Atlas, qui font jeu égal avec le Portugal pour moment. La Seleçao a maintenant 45 minutes pour revenir dans ce match sous peine de rentrer à la maison !

16:47 - Facundo Tello Figueroa siffle la mi-temps à Al-Thumama Le Portugal domine de manière stérile en terre adverse : après ce premier acte, la possession de balle est largement en faveur du Portugal (65% contre 35% pour le Maroc), qui s’est toutefois créé moins d’opportunités avec 1 tir cadré contre 2 tirs cadrés pour le Maroc, et qui est en retard sur le score de 1-0.

16:46 - Fernandes s'écroule dans la surface Les Portugais réclament un penalty après un contact entre Bruno Fernandes et Achraf Hakimi mais l'arbitre argentin ne signale rien, tout comme la VAR. Cela ne plaît pas du tout aux Portugais !