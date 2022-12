"Maroc - Portugal : chaîne, pronostics... Les infos du match"

Maroc - Portugal. Chaîne TV, streaming, compositions probables... Retrouvez sur notre site les dernières informations à propos du match entre le Maroc et le Portugal lors des quarts de finale de la Coupe du monde 2022.

Grâce à son succès face à l'Espagne lors des huitièmes de finale, le Maroc a réussi à se qualifier pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale d'une Coupe du monde. Toujours invaincus dans la compétition et après n'avoir pris qu'un seul but en quatre rencontres (un but contre-son-camp de Nayef Aguerd), les Marocains ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin. Mais la tâche est immense face à la sélection du Portugal, surtout que les Lions de l'Atlas sont diminués par l'absence ou les petites blessures de plusieurs joueurs majeurs.

De son côté, le Portugal s'est qualifié sans trembler pour les huitièmes de finale en battant le Ghana (3-2) et l'Uruguay (2-0) avant de perdre, sans conséquence, contre la Corée du Sud (2-1) avec une équipe remaniée. Avec Cristiano Ronaldo sur le banc, ce qui a fait grand bruit au Qatar et dans le monde entier, les Portugais ont écrasé la Suisse en huitièmes de finale (6-1), grâce à Gonçalo Ramos, auteur d'un triplé. Un succès qui offre à la Seleção le statut de favorite dans ce quart de finale face aux Marocains.

À quelle heure débute le match Maroc - Portugal ?

Le coup d'envoi de la rencontre entre le Maroc et le Portugal, comptant pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022, sera donné ce samedi 10 décembre 2022 à 16 heures au stade Al Thumama par l'arbitre argentin Facundo Tello.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Maroc - Portugal ?

Une diffusion en clair est prévue à la télévision pour ce match entre le Maroc et le Portugal. Ce troisième quart de finale de la Coupe du monde 2022 sera diffusé sur TF1, mais aussi sur la chaîne payante beIN Sports, qui retransmet l'ensemble des rencontres du tournoi.

Quelle diffusion streaming pour le match Maroc - Portugal ?

Pour suivre cette rencontre entre le Maroc et le Portugal sur Internet, vous n'avez pas non plus besoin de posséder un abonnement, puisqu'il suffit de s'inscrire (gratuitement) sur la plateforme MyTF1 pour suivre la rencontre dont le coup d'envoi est prévu à 16 heures ce samedi.

Quelles compositions probables pour Maroc - Portugal ?

La victoire obtenue contre l'Espagne en huitièmes de finale a laissé des traces dans l'effectif du Maroc. Nayef Aguerd est très incertain et ne s'est pas entraîné vendredi, tout comme Achraf Hakimi, même si ce dernier devrait tenir sa place. Eux aussi diminués, Romain Saïss et Sofyan Amrabat devraient serrer les dents. Le onze de départ probable du Maroc: Bounou – Hakimi, Saïss, El-Yamiq, Mazraoui – Ounahi, Amrabat, Amallah – Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

De son côté, le Portugal n'a pas eu autant à batailler pour accéder aux quarts de finale grâce à un large succès devant la Suisse (6-1). Gonçalo Ramos, auteur d'un triplé face aux Helvètes, devrait encore être préféré à Cristiano Ronaldo devant. Le sélectionneur Fernando Santos devrait reconduire la même équipe. Le onze de départ probable du Portugal: D. Costa – Dalot, Pepe, R. Dias, Guerreiro – B. Silva, W. Carvalho, Otavio – B. Fernandes, G. Ramos, J. Felix.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Maroc - Portugal ?

Dans ce quart de finale de la Coupe du monde 2022, le Portugal est donné favori par les différents sites de paris sportifs. La cote pour une victoire de la Seleção portugaise oscille entre 1,6 et 1,7 tandis que celle d'une victoire des Lions de l'Atlas se situe entre 5,20 et 5,80. La cote pour un match nul (et donc une séance de tirs au but) est comprise entre 3,4 et 3,8.