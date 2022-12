"Angleterre - France : heure, compo... Les infos du quart de finale"

Convaincants face à la Pologne, les Bleus retrouvent les Three Lions en quart de finale pour un match qui promet de faire des étincelles. En 99 ans de rivalité, jamais ils n'avaient eu à s'affronter à pareille altitude.

Depuis une semaine qu'on connaît l'affiche, une grande excitation s'est emparée du monde du football ; pas seulement parce qu'il s'agit d'un quart de finale de Coupe du monde, ce qui suffit en soit pour déchaîner les passions, mais parce que celui-ci concerne la France et l'Angleterre. La rivalité entre les deux nations n'est plus à faire et pourtant le Qatar s'apprête à être le théâtre d'un spectacle inédit.

En effet, si en rugby le Crunch est une institution, sa version football attend ses premiers frissons. Jamais dans leur longue et séculaire histoire, remontant à 1923 (1906 si on considère les premiers matchs où l'Angleterre n'envoyait pas ses joueurs professionnels), les deux équipes n'ont eu à s'affronter dans un match à élimination directe. Bien sûr, il y eut certaines joutes mémorables comme à l'Euro 2004 où l'Angleterre pensait l'emporter avant que Zidane d'un doublé dans le temps additionnel ne vienne tout renverser (2-1). La dramaturgie était là mais pas le contexte puisqu'il s'agissait d'un simple match de groupes. Celui du jour n'aura donc rien à voir avec ce qui a pu précéder entre deux équipes qui ne se sont plus croisées depuis plus de 5 ans. Avant le sacre français et l'émergence anglaise.

La sérénité tricolore

Si la pression monte autour de la rencontre, Didier Deschamps n'y voit que du positif. "Il y a de la zénitude, du calme et de la sérénité depuis le départ. Là, c'est un quart de finale de Coupe du monde, mais il n'y a pas à stresser. Ce n'est que du bonheur, du plaisir, avec évidemment l'objectif d'aller dans le dernier carré", savoure le sélectionneur français qui se délecte de ces matchs à enjeu. Une confiance alimentée par les bonnes performances de ses joueurs depuis le début de la campagne au Qatar. Impeccables en phase de groupes, exceptés face à la Tunisie, les Français ont confirmé leurs bonnes dispositions en huitièmes de finale, écartant la Pologne dans le sillage de Mbappé. L'attaquant du PSG, meilleur buteur de la compétition (5 buts), concentre d'ailleurs toutes les attentions et fera l'objet d'un marquage particulier, les Anglais ayant réfléchi depuis 2 ans à un plan pour l'empêcher de s'exprimer. "J'imagine que l'Angleterre prendra des dispositions (contre lui), comme nos quatre adversaires précédents. Après, Kylian a cette capacité de pouvoir faire des différences. Même sur le dernier match, où il n'était pas au mieux de sa forme par rapport aux deux premiers, il a quand même été décisif", ne s'inquiète pas Deschamps, confiant dans la capacité de son prodige à desserrer n'importe quel étau, et de son collectif qu'il reconduit dans son intégralité.

Si la sérénité est de mise, ce n'est pas au détriment de la concentration. Les Bleus savent à quoi s'attendre avec cette Angleterre redevenue redoutable. "Cette équipe anglaise est très performante sur les phases de transition, où elle a marqué plus de la moitié de ses buts. Mais elle n'a pas que cette qualité-là, elle en a beaucoup dans le jeu, et elle est capable de marquer sur coup de pied arrêté aussi", analyse le sélectionneur tricolore. "Un France-Angleterre a une saveur particulière. On se prépare à répondre aux attentes. On veut tout faire pour accéder aux demi-finales. Face à une équipe avec de l'ambition, ça annonce un très grand match", convient Hugo Lloris, pour qui ce match sera d'autant plus particulier qu'il évolue depuis 10 ans à Tottenham.

"Nous pouvons leur causer des problèmes"

Un grand match auquel les Three Lions se sont savamment préparés depuis près d'une semaine et même au-delà, notamment pour le cas Mbappé. "Je pense qu'il y a une poignée de joueurs sur la planète auxquels vous devez accorder une attention particulière. Il faudrait mettre Mbappé dans ce genre de catégorie. Nous devons essayer d'éviter de nous mettre dans des situations où il est aussi dévastateur que nous l'avons tous vu", a détaillé Steve Holland dans des propos rapportés par The Independent.

Au-delà de l'ancien monégasque, la sélection anglais sait que le danger peut venir de partout avec Dembélé, Griezmann mais aussi Giroud. Néanmoins, Gareth Southgate refuse d'être un faire-valoir. "Vous ne pouvez pas vous présenter dans un match pareil et juste encaisser les coups en restant dans les cordes. Nous sommes convaincus que nous pouvons leur causer des problèmes et nous en avons bien l'intention", prévient le sélectionneur britannique, toujours contesté dans son propre pays malgré les récents résultats des siens. Ce quart de finale est une occasion en or pour lui de prouver que sa méthode fonctionne face à un adversaire que l'Angleterre n'a plus battu en compétition officielle depuis 1982, et il veut que ses hommes prennent leur chance, exploitent les espaces dans le dos de Mbappé et mettent la pression à droite où Koundé n'est pas un spécialiste du poste et aura du travail avec Foden face à lui. "Nous avons battu de grandes équipes. Nous avons l'expérience de ces nuits de tensions mais bien sûr, c'est un gros match contre un adversaire de grande qualité", avance Southgate. Un grand match qui promet entre un tenant du titre sûr de ses forces et un prétendant à maturité. "Une finale avant l'heure", assure Arsène Wenger, chargé de développer le football à la FIFA et fin connaisseur des deux pays.

