"DIRECT. Angleterre - France : un but magistral de Tchouaméni et un Lloris très chaud ! Le match en live"

Si les Bleus mènent au score face à l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde ce samedi 10 décembre, il y a de la fébrilité défensive chez les Bleus.

20:43 - Carton jaune pour Griezmann Alors que Walker remonte le terrain pour l'Angleterre, Griezmann joue de malice et crochète le pied du latéral anglais. Carton jaune logique pour le Français.

20:42 - Mbappé n'obtient pas la faute Alors qu'il est visé par une passe de Rabiot à gauche et met le pied pour prolonger son contrôle, Mbappé est chargé dans le dos par Stones mais l'arbitre ne donne pas la faute aux Bleus.

20:39 - Mbappé au-dessus Dembélé se propose à un peu plus de 20 mètres et est servi après Griezmann. Il joue en déviation à gauche pour Hernandez dont le centre en retrait est bien joué pour Mbappé. Là, le meilleur buteur de la Coupe du monde 2022 frappe sans contrôle mais est surpris par le rebond et envoie le ballon dans les nuages.

20:38 - Mbappé oublie Rabiot Dans la moitié anglaise, Mbappé a pu se retourner face au jeu et mène la charge. Il voit l'appel dans le couloir gauche de Rabiot mais préfère temporiser avant d'y aller seul. Henderson, en revenant, le déstabilise par derrière. Coup franc pour les Bleus.

20:34 - Griezmann aux manettes Griezmann es d'une grande disponibilité dans le coeur du jeu et joue les chef d'orchestre. Positionné à droite, il voit les courses de Mbappé et Hernandez à l'opposé et change l'orientation. Sa transversale est contrôlée de la poitrine par le latéral de l'AC Milan mais Saka couvre bien et met le pied pour l'empêcher de passer.

20:33 - Solidarité sur les ailes Les Anglais ont bien étudié le jeu français et ont renforcé leur protection sur les ailes. Ainsi, ni Dembélé, ni Mbappé ne peut jouer un duel sans qu'une aide ne soit apportée au latéral.

20:32 - Duel gagné par Walker Sur une passe en retrait mal assurée, Bellingham offre un ballon de contre à Mbappé. Le Français se met en action, se débarrasse du milieu anglais et s'attaque à Walker mais son dribble entre les jambes du latéral est bien lu et il ne passe pas.

20:30 - Rabiot éclaircit la situation Le corner de Foden est enroulé rentrant dans les 6 mètres. Le ballon est cafouillé avec Maguire et Stones. Cela profite à Rabiot qui avec autorité, contourne la masse par la gauche et dégage très loin.

20:29 - L'envol de Lloris Sur un dégagement d'Upamecano, récupéré très haut par Henderson, Rice ne peut se mettre en position de frappe à 23 mètres et donne à droite à Kane qui de 20 mètres déclenche une frappe limpide. Elle est cadrée et Lloris se détend pour aller la chercher. Corner.

20:28 - Un temps-mort bienvenue L'analyse des images a permis de faire redescendre la température et de calmer un peu les ardeurs anglaises. Une pause bienvenue pour les Français.

20:26 - Pas de faute selon la VAR! 27ᵉ. Après avoir fait appel à la VAR pour un geste litigieux dans la surface, Wilton Pereira Sampaio rend sa décision définitive : rien ne justifie un penalty en faveur de l'Angleterre, pas même une faute d'Upamecano sur Kane. Le jeu va reprendre.

20:25 - Arbitrage vidéo en cours pour une faute dans la surface ! 26ᵉ. Le jeu est arrêté à Al Khor : l'arbitre hésite à siffler un penalty pour l'Angleterre après un geste litigieux dans la surface et fait appel à ses collègues de la vidéo.

20:24 - Situation litigieuse près de la surface française Kane pose de gros problèmes à l'arrière-garde française. Sur un ballon perdu par Hernandez face à Saka, le capitaine anglais joue des épaules avec Upamecano qui semble de déstabiliser avec un croque en jambes. Les Anglais hurlent au penalty mais l'arbitre ne dit rien, sûr de lui. L'action va néanmoins être analysée par la VAR.

20:23 - Walker ferme la porte Hernandez amorce un contre sur son côté gauche. Il donne à Mbappé devant lui et lui propose une course dans le dos de Walker. Le Parisien l'a vu mais sa passe est interceptée par le latéral anglais.

20:21 - Lloris déterminant dans les pieds de Kane Nouvelle intervention pleine d'autorité de Lloris. Alors qu'Upamecano s'est laissé avoir par Kane qui a joué de son corps pour se retourner dans la surface sur la droite du but français, le capitaine français se jette dans les pieds de son coéquipier en club et l'empêche de frapper. Le ballon reste anglais est mis au second poteau d'une louche mais Griezmann veille et dégage les siens.

20:20 - Lloris sur la trajectoire Sur un coup franc bien placé à 20 mètres, décalé sur la droite, Lloris est masqué mais a le temps de voir le ballon brossé par le pied gauche de Shaw et le capte sans mal.

20:16 - Le coup de canon de Tchouaméni (0-1) 17ᵉ. Alors que Dembélé a fixé tout le côté gauche anglais, Griezmann à la lisière de la surface donne latéralement à Tchouaméni. Sur un pas, le joueur du Real Madrid décide de tenter sa chance à 25 mètres. Son tir est brusque, puissant et s'enroule pour fuir Pickford et venir se loger dans le but anglais. Les Bleus sont lancés dans ce quart de finale.

20:14 - Jaillissement de Rabiot A hauteur de la ligne médiane, Rabiot passe devant Saka et amorce un contre. Il profite des appels pour progresser jusqu'à la surface anglaise. Il ne peut frapper et donne à côté de lui à gauche à Mbappé dont le centre à l'opposé pour Dembélé qui arrive trop tard pour éviter la sortie de but.

20:13 - Kane bien contrôlé Sur une passe d'Upamecano, Hernandez voit Henderson lui chiper le ballon dans le dos. Il donne tout de suite devant pour Kane qui est escorté par Varane et Upamecano jusqu'à la surface française. Là, le capitaine anglais doit rejouer derrière.

20:12 - Les Anglais repliés Entreprenants lors des 5 premières minutes, les Anglais ont reculé sur le terrain et attendent que les Français ne construisent. Les onze joueurs britanniques sont dans leur moitié de terrain.

20:10 - Giroud sollicite Pickford Près de la ligne médiane, Dembélé arrache le ballon dans les pieds de Shaw et trouve un relais avec Griezmann. Le joueur de l'Atletico de Madrid remonte la moitié anglaise, attend que son ancien coéquipier à Barcelone ne propose une course dans le couloir et le sert dans le bon timing. Dembélé ajuste son centre que Giroud reprend de la tête. Cela manque de puissance et c'est sur Pickford mais la menace française se précise.

20:09 - Stones sauve devant Giroud Après un ballon bien gagné dans le coeur du jeu, Dembélé et Griezmann combinent à droite. Le premier est envoyé en débordement et son centre est précis entre les 6 mètres et le point de penalty. Giroud pense pouvoir le reprendre de volée mais Stones lui enlève du bout du pied droit.

20:07 - Giroud un peu court Sur un long ballon, Walker veut assurer sa tête pour Henderson mais Giroud surgit et récupère à 20 mètres; Il décale à gauche Mbappé qui tente de le retrouver d'un extérieur du droit mais son centre est trop haut pour l'attaquant de l'AC Milan.

20:06 - Upamecano dégage, hors-jeu signalé Le coup franc anglais est enroulé au second poteau dans la surface française. C'est en direction de Maguire qui est signalé hors-jeu. De toute manière, Upamecano devant lui avait pris le ballon de la tête et dégagé son camp.