Les pronostics (serrés) d'Angleterre - France : avantage aux hommes de Deschamps !

C'est le gros choc des quarts de finale de Coupe du monde : le match Angleterre - France, ce samedi 10 décembre, au Qatar, affiche des pronostics incertains, avec des cotes très équilibrées chez les bookmakers...

"C'est la finale avant l'heure". Les mots sont ceux d'un grand connaisseur du football français et anglais, Arsène Wenger, dans le journal L'Equipe ce vendredi. Le quart de finale de la Coupe du monde 2022 entre l'Angleterre et la France, prévu demain samedi à partir de 20 heures, s'annonce comme le premier véritable choc de titans dans cette phase finale. Les deux équipes sont parmi les seuls mastodontes européens à avoir fait (très) bonne impression de la phase de poules aux huitièmes, avec néanmoins un faux pas de chaque côté : un match nul des Anglais face aux Etats-Unis (0-0) et une défaite de la France face à la Tunisie (0-1).

Ce France - Angleterre s'annonce notamment comme le duel des deux meilleures attaques de ce Mondial, avec un arsenal impressionnant de chaque côté : le quatuor Griezmann-Mbappé-Dembelé-Giroud côté tricolore et le trio Saka-Kane-Foden pour la perfide Albion. De quoi mettre les défenses à rude épreuve et imaginer, sans doute, que la qualification se jouera à celle qui se montrera la plus solide.

Les principales cotes

Côté pronostic, le match entre l'Angleterre et la France s'annonce donc serré avec des cotes encore très ouvertes à J-1 chez les bookmakers. Winamax affiche ce vendredi une cote de 3 pour une victoire anglaise contre 2.5 pour la France et 3.3 pour un nul. Des cotes parfaitement similaires à celles de ParionsSport. On varie à peine chez les autres sites de paris en ligne, avec une cote de 3 sur la victoire de l'Angleterre chez Betclic contre 2.4 pour une victoire française et 3.35 sur un nul, respectivement 2.95, 2.5 et 3.2 chez PMU, 2.98, 2.4 et 3.25 chez Unibet, 2.8, 2.3 et 3.1 chez Bwin ou encore 3.1, 2.35 et 3.15 chez Zebet.

Cotes des principaux bookmakers Angleterre Nul France Winamax 3 3.3 2.5 ParionsSport 3 3.3 2.5 Betclic 3 3.35 2.4 PMU 2.95 3.2 2.5 Unibet 2.98 3.25 2.4 Bwin 2.8 3.1 2.3 Zebet 3.1 3.15 2.35

En somme, un très léger avantage semble être donné aux hommes de Didier Deschamps à la veille du match, avec une cote moyenne de 2.4 contre près de 3 pour l'Angleterre. A ce petit jeu, les chances de la France seraient proches des 40% quand l'équipe de sa Majesté dépasse à peine les 30,5%. Et, surprise : les paris ne sont pas vraiment plus favorables aux Britanniques outre-Manche. Au Royaume-Uni , où parier sur à peu près tout et n'importe quoi est devenu une tradition ancestrale, William Hill, l'un des principaux bookmakers, place en effet une victoire de la France à 40 contre 1 alors qu'une victoire de l'Angleterre monte à 60/1 ce vendredi.