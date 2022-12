France - Angleterre : Lloris dénigré par les Anglais, le piège anti-Mbappé redouté

A la veille du choc de Coupe du monde entre la France et l'Angleterre, l'ultime conférence de presse de Didier Deschamps a fait monter la pression d'un cran...

En direct

Recevoir nos alertes live !

16:01 - Jouer à trois ou quatre derrière, la grande question anglaise Si Didier Deschamps a depuis le début de la coupe du monde opté pour une défense à quatre, la question reste ouverte pour l'Angleterre. Sous la direction de Gareth Southgate, les Three Lions alternent en réalité la défense à quatre (avec "pistons") et la défense à trois selon la configuration de chaque renconre. Mais en quatre matches dans ce tournoi, l'Angleterre a joué en 4-3-3. La question est de savoir si, contre la France, elle s'en tiendra à ce schéma qui s'est avéré efficace ou si, consciente de la menace que représente Kylian Mbappé, elle optera pour une défense à trois plus stable. Cette semaine l'assistant de Southgate, Steve Holland, a expliqué que le fait de déployer un "soldat" pour combattre Mbappé avait pour effet d'éliminer de fait un joueur de son propre camp, ce qui suggère une défense à quatre avec deux latéraux multi tâches.

15:45 - Un petit drame dans l'équipe Anglaise avant le quart Souvenez-vous. Il y a quelques jours, le défenseur Ben White quittait le Qatar et sa sélection pour des "raisons personnelles". Un motif resté longtemps secret après que la Fédération anglaise de football ait refusé de commenter. Selon plusieurs médias britanniques, ce départ serait lié à une violente dispute du joueur d'Arsenal avec Steve Holland, l'un des principaux membre du staff, bras droit le plus éminent de Gareth Southgate. A l'origine selon Sky Sports, Holland aurait reproché à White son manque d'investissement, ce dernier s'étant présenté à une réunion sans avoir jeté un oeil aux statistiques de ses adversaires, avant le match face aux Etats-Unis lors de la phase de poules.

15:28 - Le côté gauche essentiel pour les deux équipes La France comme l'Angleterre privilégient les attaques sur la gauche, avec un peu moins de la moitié de leurs attaques de ce côté selon le statisticien Opta. Aucun joueur n'a créé plus d'occasions pour son équipe que les latéraux gauche Theo Hernandez (9 pour la France) et Luke Shaw (6 pour l'Angleterre). Plus de la moitié des occasions de but de la France sont venues de la gauche, 26 occasions ont fourni un total de cinq passes décisives selon les dernières données publiées avant le match.

15:20 - La BBC s'inquiète des stats de Mbappé avant le choc France - Angleterre Pour la radio britannique, ce n'est un secret pour personne que contenir l'attaquant du Paris Saint-Germain, qui a soit marqué soit contribué aux sept derniers buts français en Coupe du monde, sera la clé pour l'Angleterre. Les stats parlent pour lui : la France a été invaincue lors des 13 titularisations de Mbappe dans des tournois majeurs et il a été directement impliqué dans 12 buts lors de ces rencontres.

15:12 - Incertitude pour Raheem Sterling avant France - Angleterre L'Angleterre pourrait être privée d'un de ses attaquants avant le choc de quart de finale. Raheem Sterling avait été contraint de quitter la sélection il y a quelques jours pour une affaire de cambriolage chez lui en Angleterre. De retour au Qatar, il a pu s'entraîner avec les Three Lions ce vendredi, mais manquerait encore de préparation. "Nous devrons évaluer cela. Il a raté beaucoup d'entraînements et a effectué deux longs vols", a commenté Gareth Southgate, qui s'est lui aussi exprimé devant la presse de son côté, jugeant que "ce n'est pas une bonne préparation pour un match de ce niveau". Le sélectionneur britannique n'a pourtant pas dit son dernier mot et tient compte du contexte particulier de cette absence forcée : "Je dois soutenir le joueur [...] il y a certains moments dans la vie des gens qui sont plus importants."

14:57 - Deschamps ne veut pas parler de l'après-Mondial On l'aura compris : toute l'attention de Deschamps et des Bleus est tournée vers le quart de final de demain face à l'Angleterre. Interrogé sur son éventuelle prolongation après le Mondial que le président de la Fédération Noël Le Graët a appelé de ses voeux, "DD" a préféré évacuer : "C'est le moment de poser cette question, tiens !", s'est-il faussement étonné avant de répondre que "ce qu'a dit le président est très gentil" mais "l'objectif est d'aller en demi-finale".

14:53 - "On les connait très bien" La préparation de ce France - Angleterre, elle, est restée dans la lignée des précédents matchs selon Didier Deschamps. "Quand il y a besoin d'accentuer ou de faire quelque chose d'un peu plus précis, que ce soit pour nous ou par rapport à l'adversaire, je rajoute au menu de la séance", a soufflé le tacticien qui devrait demander la plus grande vigilance à son équipe dans les prochaines heures. "Je crois que les Anglais sont reconnus partout dans le monde, de par leur championnat, leurs clubs très compétitifs en coupe d'Europe. On les connaît très bien. On les côtoie même au quotidien, en Angleterre. Si on peut approfondir les connaissances des uns et des autres, on va le faire".

14:46 - Lloris : les Bleus "savent gérer la pression" Avec un effectif en partie renouvelé en comparaison de la coupe du monde 2018 et de l'Euro 2021, les jeunes de l'équipe de France sauront-ils gérer la pression d'un quart de finale voire plus ? Hugo Lloris le pense. "Pour la plupart, ils jouent dans les meilleures équipes en Europe. S'ils sont "très excités de faire face à l'une des meilleures nations du monde", ils sont "prêts pour ces matchs" et "ils savent gérer la pression", selon le gardien français. D'autant que certains cadres sont toujours présents pour "aider les jeunes".

14:40 - "Jouer pour aller chercher la qualification" Quel est l'état d'esprit de l'équipe de France avant ce quart de finale contre l'Angleterre ? Si "l'excitation prend plus de place", Deschamps n'attend pas de ses joueur une explosion demain sur le terrain comme il l'a dit en conférence de presse, mais "calme et sérénité", comme depuis le départ de la compétition. "C'est un quart de finale, il n'y a pas à stresser, ce n'est que du bonheur et du plaisir, avec l'objectif d'aller dans le dernier carré", juge-t-il alors que "plus on avance", plus "la qualité" et les "exigences" sont supérieures. Et de conclure : "C'est magnifique de jouer un quart de finale de Coupe du monde. Mais il faut le jouer pour aller chercher la qualification".

14:31 - Deschamps ne veut pas que les joueurs avertis jouent "avec le frein" Grande question sur la compo de l'équipe de France pour ce quart face à l'Angleterre : faut il revoir l'effectif pour préserver les joueurs avertis qui risquent une suspension pour l'éventuelle demi-finale, comme Jules Koundé ou Aurélien Tchouaméni. Pour Deschamps, pas question de se priver du meilleur lors d'un quart de finale de coupe du monde et pas question non plus de leur demander d'être moins agressifs ou engagés. "Ils le savent. Après, est-ce que je dois leur dire de faire attention ? Pour qu'ils jouent à moitié avec le frein à main ? Ce n'est pas le but", a lâché le sélectionneur lors de la conférence de presse de ce matin qui demande à ses joueurs de venir sur le terrain sans "retenue" et de "se lâcher sur ce match" pour "permettre à l'équipe d'atteindre son objectif". Pour lui les cartons, "ça fait partie de la compétition".

14:07 - Harry Kane vu par Hugo Lloris Le duel fait déjà énormément parler. Hugo Lloris aura demain face à lui son coéquipier en club, Harry Kane, qui fait partie de l'élite des attaquants mondiaux et qu'il connaît certainement par coeur. "Cela fait près de neuf ans qu'on évolue ensemble. On se connaît très bien, sur et en dehors du terrain. Je n'ai que des choses positives à dire sur Harry, c'est un vrai leader, un exemple pour ses partenaires", a salué le portier de l'équipe de France. "Il a la capacité de marquer de n'importe où. Il est l'un des meilleurs sur les penalties", a-t-il aussi ajouté, répétant néanmoins ce matin que sur le terrain, le temps n'est pas propice aux "analyses", mais que tout se joue au "ressenti" quand le gardien se trouve face à un attaquant. Quand à une éventuelle séance de pénaltys en cas d'égalité, il évacue : "Avant qu'on arrive à la séance de tirs au but, on va tous les deux chercher à faire la différence".

14:01 - Les deux craintes exprimées par Deschamps sur le jeu anglais Si on tente de décoder le discours toujours des prudent et énigmatique de Didier Deschamps dans cette ultime conférence de presse, ce sont peut être deux craintes qui ont transpiré de ses propos. Le jeu de transition et les coups de pieds arrêtés ont plusieurs fois été évoqués par la sélectionneur au sujet des points forts de l'Angleterre. "Ce n'est pas la vitesse qui fait marquer des buts, il faut autre chose avec, mais [...] la vitesse, c'est le plus difficile", a-t-il notamment souligné, jugeant que sur "ces phases de transition, l'équipe anglaise est très performante". Concernant les coups de pieds arrêtés, "c'est une force de cette équipe anglaise, parce qu'elle a marqué pas mal de buts sur ces phases", ajoute-t-il. Les joueurs anglais ont selon lui "de la taille, des excellents tireurs" Autant de détails qui "vont compter". "On connaît l'importance des coups de pied arrêtés à ce niveau, il faudra être solide. C'est un aspect du match auquel il faudra répondre présent", a-t-il conclu un peu plus tard.

13:51 - Deschamps : "Southgate n'est pas spécialement apprécié et mis en valeur" Tout à son envie (sa stratégie ?) d'amadouer les Britanniques avant le choc de demain, Didier Deschamps a pris le temps de dire combien il appréciait sportivement et "humainement" son homologue Gareth Southgate. "On a eu à se croiser plusieurs fois et discuter. Il n'est pas spécialement apprécié et mis en valeur dans son pays", a souligné le coach des Bleus. Et "DD" de rappeler que "ce n'est pas parce qu'il a eu une carrière de joueur dans sa première vie que ça empêche d'être un très bon sélectionneur". Si des fois quelqu'un en doutait...

13:45 - Pas de point faible pour l'Angleterre selon Deschamps Alors que la tension est déjà visiblement montée d'un cran avant ce France - Angleterre, Didier Deschamps a évité d'en rajouter. Si Lloris a été présenté comme le possible maillon faible des Bleus, le sélectionneur, lui, n'a pas voulu en désigner chez ses prochains adversaires. "Ils n'en ont pas, comme ça c'est clair", a-t-il lâché quand la question lui a été posée. De quoi éviter d'entrer dans un jeu psychologiquement dangereux avant la rencontre. Selon lui, il y a sans doute des choses que l'Angleterre "fait moins bien", mais qu'il faudra bien identifier demain pour "leur faire mal".

13:40 - "Répartir le danger" pour libérer Kylian Mbappé C'est l'autre grande question qui agite les médias de part et d'autre de la Manche depuis que l'affiche France - Angleterre a été annoncée. C'est peut être même la grande question de ce match : Gareth Southgate a-t-il prévu un plan pour contrer Kylian Mbappé lors de ce quart de finale ? On s'est beaucoup appesenti ces derniers jours sur la pointe de vitesse de Kyle Walker, le défenseur qui pourrait avoir affaire avec l'attaquant du PSG demain. Mais la réponse britannique pourrait être plus complexe : "J'imagine que l'Angleterre prendra des dispositions, comme nos quatre adversaires précédents", a jugé Didier Deschamps qui voit cette riposte comme une évidence. "Kylian a cette capacité à pouvoir faire des différences. Sur le dernier match, où il n'était pas au mieux de sa forme, il a quand même été décisif", juge le sélectionneur des Bleus qui estime qu'il va falloir "répartir le danger" pour que l'adversaire ne puisse pas se focaliser sur Kylian".

13:35 - Lloris : "Il faudra répondre sur le terrain" Interrogé sur les critiques un rien chauvines de la presse anglaise, Hugo Lloris a tenté d'afficher son détachement, lui dont la mine inquiète est devenue une caractéristiques des conférences de presse et des matchs de l'équipe de France. Pour lui, cette affaire ne se jouera "pas à travers les médias". "On fait abstraction de tout ça. On n'a pas forcément besoin de motivation qui vient de l'extérieur pour un quart de finale de Coupe du monde", a défendu le gardien des Hotspurs depuis 10 ans déjà. "Ils ont leur opinion, il faudra répondre sur le terrain". Fin de l'affaire ?

13:31 - Lloris moins bon de Pickford ? La presse anglaise attaque L'ultime conférence de presse avant le France - Angleterre de demain a été l'occasion pour Hugo Lloris de revenir sur les appréciations de la presse anglaise, pas tendre avec lui. Car un article publié hier par The Telegraph a provoqué de nombreux commentaires de ce côté-ci de la Manche, notamment dans le journal L'Equipe. "Pourquoi Lloris pourrait être le talon d'Achille de la France", titrait en effet le vénérable vénérable quotidien britannique. Statistiques à l'appui, le journal estime que le portier français de Tottenham a été surclassé cette saison par celui d'Everton, un certain Jordan Pickford, qui garde les buts anglais avec brio depuis le début du Mondial. Un jugement que Lloris a finalement vite évacué.