"Argentine - Croatie : horaire, compos, pronos... Toutes les infos du match"

En demi-finale de la coupe du Monde au Qatar, ce mardi 13 décembre, l'Argentine de Lionel Messi affronte la Croatie de Luka Modric. Un seul Ballon d'Or verra la finale de la reine des compétitions, dimanche prochain.

À une marche de la finale de la coupe du Monde. Ce mardi 13 décembre, l'Argentine, qui a fait tomber les Pays-Bas au tirs au but (2-2, t.a.b 3-4), croise la route de la Croatie. La bande à Luka Modric, vice-championne du monde, a créé la surprise en venant à bout du Brésil, également après la séance de tirs au but (1-1, t.a.b 3-4). L'Albiceleste rêve de faire remporter le plus beau trophée à Lionel Messi. Devant la presse, Ivan Perisic a évoqué le joueur du PSG : "Nous avons vu au dernier tour que le Portugal et Cristiano Ronaldo avaient perdu. Il a participé à cinq Coupes du monde et il n'a pas réussi à en gagner une, et Messi essaie de faire la même chose pour l'Argentine. Il fera donc certainement tout ce qu'il peut pour amener son équipe en finale et remporter le trophée. Mais d'un autre côté, nous ferons aussi tout ce que nous pourrons pour gagner. Ce sera un très bon match, très solide, et nous ferons de notre mieux pour gagner."

Par média interposé, Nicolas Tagliafico a évoqué ce choc Argentine - Croatie : "Cette sélection a des joueurs techniques et elle fait mal avec un certain talent. Ce sera un match très disputé, nous devrons être sur le qui-vive. Nous allons essayer de leur faire mal avec nos armes. Nous essayons de nous concentrer sur nous-mêmes, nos joueurs, nos forces. Nous connaissons les qualités de la Croatie, nous allons mettre en place un plan de jeu pour les contrer. Nous savons comment souffrir, nous l'avons vécu dans d'autres matches. Nous devons être prêts"

Cette demi-finale de la coupe du Monde au Qatar entre l'Argentine et la Croatie se dispute au Lusail Iconic Stadium (Lusail), ce mardi 13 décembre. Le coup d’envoi de ce choc sera donné à 20h00 par M.Orsato (ITA).

Comme c’est le cas pour certaines affiches de la coupe du Monde, ce mardi 13 décembre, vous aurez le choix de la chaîne pour cette demi-finale Argentine - Croatie. Ce choc sera en effet co-diffusé par beIN Sports et TF1. Deux choix s’offrent donc à vous, celui de regarder ce match du Mondial via TF1 ou beIN Sports 1.

Pour suivre Argentine - Croatie en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez deux choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à beIN Sports Connect ce qui vous permettra de suivre cette demi-finale de la coupe du Monde en direct sur beIN Sports 1. Sinon pour se délecter des exploits de Messi et Modric, ce mardi 13 décembre, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur MyTF1 et rejoindre par la suite TF1.

Le XI probable de l'Argentine : Martinez - Acuna, Martinez, Otamendi, Romero, Molina - De Paul, Fernandez - Mac Allister, Messi (cap.), Alvarez.

Le XI probable de la Croatie : Livakovic - Sosa, Gvardiol, Lovren, Juranovic - Brozovic, Kovacic, Modric (cap.) - Perisic, Pasalic, Kramaric.