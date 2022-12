"DIRECT. France - Maroc : grâce à Kolo Muani et Théo Hernandez, les Bleus sont en finale ! Le résumé et les buts"

14/12/22 - 23:55 - Les premiers mots de Macron

Emmanuel Macron a réagit au succès des Bleus après ce France - Maroc : "Nos compatriotes ont besoin de joie simple et pure, le sport en procure et le foot tout particulièrement. Je vais beaucoup mieux maintenant qu’il y a une heure et demie. On a parfois souffert mais on a vu une très grande équipe. Un immense merci à notre sélectionneur, Didier Deschamps, et à cette équipe qui est en fait un mélange de plusieurs générations, et c’est ça qui est formidable. Deschamps, c'est trois finales, et il les gagne ! Jamais deux sans trois, Deschamps est là, avec sa baraka et son talent. On rapporte la Coupe et évidemment qu’il faut que Deschamps reste ! Cette équipe de France me rend très fier."