"DIRECT. France - Maroc : heure, date... Le match est déjà lancé !"

Prévue ce mercredi 14 décembre, la demi-finale entre la France et le Maroc est déjà très attendue et le match est déjà lancé entre les supporters et les joueurs.

L'essentiel J-2 avant la demi-finale de la Coupe du monde entre l'équipe de France et le Maroc. La rencontre est prévue ce mercredi 14 décembre avec un coup d'envoi prévu à 20h.

Pour sa composition, Didier Deschamps devrait faire confiance au même onze depuis le début de la Coupe du monde, sauf en cas de blessure.

Pour cette rencontre et comme il avait promis, Emmanuel Macron sera présent dans les tribunes pour assister à la rencontre.

