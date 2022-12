"DIRECT. France - Maroc : les Marocains proches de l'égalisation, le match en live"

Les Bleus reculent de plus en plus dans cette demi-finale de Coupe du monde ce mercredi 14 décembre et les Marocains sont proches de l'égalisation.

21:27 - Mbappé était hors jeu Kylian Mbappé était décalé par Jules Koundé mais le joueur du PSG était en position de hors-jeu. L'action se poursuit mais en vain. 21:25 - Lloris capte le ballon Hugo Lloris est vigilant pour récupérer le centre d'Attiat Allah qui était destiné à Aboukhlal. Le portier français est rassurant dans ce France - Maroc. 21:24 - Nouveaux changements pour le Maroc Walid Regragui fait un double changement dans ce France - Maroc avec les sorties de En-Nesyri et Boufal qui sont remplacés par Hamdallah et Aboukhlal. L'attaquant du FC Séville a touché trois ballons dans cette rencontre. 21:23 - Olivier Giroud fait sa sortie Olivier Giroud sort dans ce France - Maroc. Marcus Thuram le remplace. 21:21 - Griezmann soulage encore la défense Antoine Griezmann est encore présent dans sa surface de réparation dans ce France - Maroc et repousse le danger. Que c'est dur pour les Bleus. 21:18 - C'est l'heure de jeu Cette deuxième période de France - Maroc est difficile pour les Bleus qui souffrent énormément face à des Marocains qui combinent plutôt bien. Il reste une demi-heure dans le temps réglementaire. 21:16 - Problème de lacet pour Mbappé Kylian Mbappé est fauché par Dari et en perd ses lacets. Le joueur du PSG change de chaussures dans ce France - Maroc. 21:15 - Griezmann revient et fait du bien Antoine Griezmann fait un excellent retour dans sa propre surface de réparation alors qu'Hakimi n'était pas loin de pouvoir inquiéter Hugo Lloris. 21:13 - Quelle domination marocaine Les Marocains sont en train d'écraser les Bleus dans ce début de deuxième période de France - Maroc. Les Français souffrent énormément et peinent à faire mal en contre. 21:12 - Konaté est monstrueux ! Quel match d'Ibrahima Konaté qui vient de sauver les Bleus dans ce France - Maroc ! Le défenseur des Reds de Liverpool intervient devant En-Nesyri alors que l'attaquant sévillan était dans une position idéale. 21:11 - Quel loupé d'Attiat Allah Il vient d'entrer en jeu dans ce France - Maroc et il a failli punir les Français ! Attiat Allah était seul au second poteau pour reprendre mais sa reprise est totalement ratée. 21:10 - Cette statistique sur l'équipe de France en Coupe du monde qui tend à rassurer les supporters des Bleus La tension est palpable. Les supporters de l'équipe de France retiennent leur souffle. Si les Bleus menaient à la mi-temps, rien n'est joué pour autant. À moins que... Selon une statistique avancée par OptaJean, l'équipe de France n'aurait jamais perdu un match de Coupe du monde "lorsqu'elle menait à la mi-temps". OptaJean avance le score de 25 victoires pour un nul. De quoi passer une seconde mi-temps plus sereine ? Pas certain... 21:10 - Mbappé se relève péniblement Kylian Mbappé reçoit des soins et finit par se relever. Il indique aux médecins qu'il peut continuer dans ce France - Maroc. 21:09 - Quel retour d'Amrabat Alors que Mbappé avait mangé son couloir, Sofyan Amrabat revient et tacle dans les pieds du joueur parisien qui reste au sol. L'arbitre laisse jouer et ne signale pas de faute. 21:08 - Le bloc français est bas Dans ce début de deuxième période de France - Maroc, les Français sont placés bas et attendent les assauts des Lions de l'Atlas. 21:06 - Mbappé est un peu court Sur une passe en profondeur de Griezmann, Kylian Mbappé passe devant Hakimi mais Yassine Bounou sort dans les pieds de l'attaquant du PSG. 21:05 - Mbappé fait tomber Amrabat Quel débordement de Kylian Mbappé qui fait tomber Sofyan Amrabat qui était venu compenser l'absence d'Hakimi. 21:03 - Début de la 2e période C’est reparti entre la France et le Maroc, à Al Khor, où Cesar Arturo Ramos siffle le coup d’envoi. Le rappel du score : 1-0. 21:03 - Un changement à la mi-temps Walid Regragui procède déjà à son deuxième changement dans ce France - Maroc avec la sortie de Mazraoui qui est remplacé par Attiat-Allah 20:53 - Vidéo : le but de Théo Hernandez Revivez le but de Théo Hernandez qui a ouvert la marque dès la 5e minute de jeu dans ce France - Maroc. Lire l'article VIDEO. France-Maroc : le but de Théo Hernandez 20:48 - La mi-temps est en cours au Al Bayt Stadium La France mène bien sa barque pour l’heure : à la pause, la possession de balle est ainsi en faveur du Maroc (55% contre 45% pour la France), mais chacune des deux équipes a réalisé le même nombre de tirs cadrés (1 tir cadré de part et d'autre) et ce sont les Marocains qui ont un handicap au tableau d’affichage (1-0). 20:47 - Encore Lloris Hugo Lloris intervient de nouveau sur ce coup franc tiré par Ziyech. Il est encore sur la trajectoire et dégage des deux poings. 20:46 - La sortie qui soulage Qu'elle fait du bien cette sortie d'Hugo Lloris sur ce corner marocain. Le portier français s'impose dans les airs devant Hakimi et s'empare du ballon en deux temps. 20:45 - Trois minutes de plus Trois minutes de plus vont être jouées dans cette première période de France - Maroc. 20:44 - Quel geste de El Yamiq ! Le poteau sauve les Bleus Quel geste d'El Yamiq qui réalise une retournée acrobatique qui est poussée du bout des doigts sur son poteau par Lloris.

