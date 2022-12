"DIRECT. France - Maroc : Lloris s'attend à "un climat hostile dans le stade""

L'équipe de France affronte le Maroc mercredi soir en demi-finale de la Coupe du monde. Une rencontre qui va se dérouler dans un "climat hostile" selon Hugo Lloris, qui s'attend à un stade uni derrière les adversaires des Bleus.

Coupe du monde 2022 L'essentiel Ce mardi 13 décembre 2022, l'équipe de France peaufine sa préparation pour la demi-finale de la Coupe du monde contre le Maroc.

Les Bleus défient les Lions de l'Atlas mercredi, à 20 heures, pour tenter de se hisser en finale du Mondial.

La rencontre se déroulera dans un "climat hostile dans le stade, qui sera aux couleurs du Maroc", selon le capitaine tricolore Hugo Lloris.

Un match sans Aurélien Tchouaméni ? Le milieu de terrain était absent de l'entraînement lundi soir : il soignait une béquille.

Suivez les dernières infos sur l'équipe de France et la composition que devrait aligner Didier Deschamps.

10:56 - "Ca fait beaucoup de bruit" : Deschamps évoque la ferveur marocaine Présent après Hugo Lloris devant la presse, Didier Deschamps a lui aussi évoqué l'ambiance qui devrait régner dans le stade demain soir. Si le sélectionneur réfute de le terme d'hostile -"ça met tout de suite un aspect négatif"-, il préfère évoquer une "ferveur populaire qui est très importante. Ce que je peux vous dire, c'est que ça fait beaucoup de bruit. J'ai pu l'entendre. Mes observateurs me l'ont dit et répété." Si pour le capitaine des champions du monde 98 il ne s'agit pas d'un élément déterminant, connaître le contexte avant, "c'est toujours mieux. Mes joueurs savent à quoi s'attendre." 10:45 - Lloris redoute le "climat hostile dans le stade" En conférence de presse ce mardi matin, Hugo Lloris, gardien et capitaine de l'équipe de France, a dit redouter le "climat hostile qui va régner dans le stade, qui sera aux couleurs du Maroc. Il faudra être prêt à ça. Ca va faire du bruit, on ne pourra pas s'entendre." Ainsi, pour le recordman de sélections avec les Bleus, les moments hors terrain seront clés pour les Tricolores : "dans la préparation, avant le match, à la mi-temps, il faudra être très précis dans les sujets de discussion par rapport à l'approche tactique, au positionnement." 10:27 - Aurélien Tchouaméni sera-t-il remis à temps pour la demi-finale ? Resté sur le terrain tout au long du quart de finale contre l'Angleterre, Aurélien Tchouaméni a pourtant été touché lors de la rencontre. Le milieu de terrain a été victime d'une béquille à un mollet, qu'il doit encore finir de soigner. Lundi soir, le joueur du Real Madrid a été exempté d'entraînement par le staff de l'équipe de France. Un passage par la case soins qui n'était pas de nature à inquiéter le staff tricolore, lequel devrait pouvoir compter sur son milieu de terrain demain soir contre le Maroc. 12/12/22 - 23:57 - Avant France-Maroc, l'Élysée justifie le déplacement d'Emmanuel Macron au Qatar FIN DU DIRECT - Emmanuel Macron est sous le feu des critiques alors qu'il est attendu au Qatar pour la demi-finale France-Maroc. "Il s'agit de soutenir les Bleus dans ce qui sera un moment important du sport français et de l'amitié franco-marocaine", a justifié un conseiller présidentiel lundi soir. Et d'insister : "C'est important pour le président d'être là pour soutenir les joueurs de l'équipe de France." Pour rappel, Emmanuel Macron avait annoncé, avant même le début du mondial, qu'il se rendrait au Qatar pour assister à la demi-finale ou la finale dans le cas où les Bleus parviendraient à se hisser jusque-là. 12/12/22 - 23:32 - De qui les Bleus devront se méfier lors de France-Maroc ? La réponse d'Hervé Renard Toujours sur les ondes de RTL, l'ex-sélectionneur du Maroc a prévenu les hommes de Didier Deschamps, alors que la tension monte à l'approche de France-Maroc. "Moi, je dis attention à Youssef En-Nesyri ! Il va très vite et il a une magnifique détente. C’est un joueur qui n’est jamais fatigué, qui marque, donc l’équipe de France doit faire gaffe." À bon entendeur... 12/12/22 - 23:04 - Pour Hervé Renard, le Maroc peut créer l'exploit ! Ancien sélectionneur du Maroc, Hervé Renard ne doute pas une minute que les Lions de l'Atlas puissent créer l'exploit mercredi face à la France. Sur les ondes de RTL, il l'a affirmé : "Cette équipe a une structure solide, avec des joueurs très expérimentés qui évoluent dans des grands clubs et un très bon entraîneur qui ne sort pas de nulle part, puisqu’il a gagné la Ligue des champions africaine avec le Wydad Athletic Club." Se confiant sur ses échanges avec certains joueurs, Hervé Renard a également rapporté : "Ils rêvent, ils se demandent si c’est bien réel. Mais ils m’ont aussi dit que maintenant il fallait aller au bout. L’histoire est déjà exceptionnelle, ils n’ont rien à perdre, tout à gagner."

La demi-finale de la Coupe du monde 2022 entre l'équipe de France et le Maroc se disputera le 14 décembre 2022 au stade Al Bayt Stadium. Le coup d'envoi est prévu à 20h, heure française.

Sans surprise et sauf blessure de dernière minute, Didier Deschamps devrait aligner son onze type pour cette demi-finale. Lloris - Hernandez, Varane, Upamecano, Koundé - Tchouaméni, Rabiot, Griezmann - Mbappé, Giroud, Dembélé.

Malgré le parcours assez fabuleux des Marocains, l'équipe de France, championne du monde en titre, est la grande favorite de la rencontre. Mais attention aux Lions de l'Atlas qui ont encaissé un seul but depuis le début de cette Coupe du monde et qui dispute la première demi-finale de son histoire et qui n'a donc rien à perdre.