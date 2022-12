France - Maroc : date, heure… Un match qui s'annonce bouillant

L'équipe de France s'est qualifiée en demi-finale de la Coupe du monde, samedi 10 décembre, après avoir battu l'Angleterre. Mercredi 14 décembre, les Bleus retrouveront le Maroc, qui a éliminé le Portugal.

[Mis à jour le 11 décembre à 15h55] La France et le Maroc s'affronteront en demi-finale de Coupe du monde, mercredi 14 décembre à 20 heures. Le match entre les Bleus et les Lions de l'Atlas s'annonce bouillant puisque le vainqueur ira en finale. Déjà, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, s'attend à un match compliqué et reconnaît la valeur de ses adversaires. Interrogé dans l'émission Téléfoot, dimanche 11 décembre, il a dit de l'équipe marocaine : "Peu de personnes les attendaient à ce niveau-là, mais ils y sont, ce n'est pas une surprise. Ils n'ont pris qu'un but en cinq matchs. Ils méritent d'être là et c'est logique." Le capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris, se prépare, lui aussi, à un match compliqué : "C'est fort, c'est solide. Ils sont très forts en contre-attaque et sur les coups de pied arrêtés, ils sont très bien regroupés. On a quelques jours pour récupérer et préparer cette nouvelle bataille", a-t-il indiqué, selon des propos rapportés par Franceinfo.

Pour rappel, l'équipe de France s'est qualifiée dans la douleur, samedi 10 décembre, en battant l'Angleterre (2-1), grâce aux buts, dès la 17e minute, d'Aurélien Tchouaméni et d'Olivier Giroud, à la 78e minute. Après un bon début de match, une faute a permis à Harry Kane d'égaliser grâce à un pénalty, à la 54e minute. Il aurait pu réitérer l'exploit, mais a raté son deuxième pénalty de la soirée, ce qui a offert la victoire aux Bleus.

De son côté, plus tôt dans l'après-midi de samedi, le Maroc s'est qualifié en battant le Portugal avec un but de Noussef En-Neysri en fin de première mi-temps. Les Lions de l'Atlas ont ensuite fait preuve de solidarité et ont tenu durant tout le reste de la rencontre. En se qualifiant en demi-finale, l'équipe du Maroc est la première du continent africain à atteindre ce stade de la compétition en Coupe du monde. Elle a déjà éliminé de redoutables adversaires comme l'Espagne ou le Portugal. La demi-finale France - Maroc s'annonce déjà pleine de suspense.

La demi-finale entre la France et le Maroc se tiendra mercredi 14 décembre, à 20 heures. Le match sera retransmis sur TF1 dès 19h50. Les Bleus et les Lions de l'Atlas tenteront de se qualifier pour la finale de la Coupe du monde. Le vainqueur rencontrera la Croatie, qui a éliminé le favori du Mondial, le Brésil ou l'Argentine, qui a battu les Pays-Bas, vendredi 9 décembre.