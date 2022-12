"France - Maroc : pourquoi la Fédé marocaine porte réclamation ?"

La Fédération marocaine de football pose une réclamation auprès de la FIFA ce jeudi 15 décembre, au lendemain de la défaite du Maroc face à l'équipe de France en demi-finale du Mondial 2022. Elle dénonce deux erreurs d'arbitrage et l'oubli de penalties.

Ce qu'il faut retenir du match France - Maroc Les Bleus ont commencé fort face au tout niveau dispositif de l'équipe du Maroc. Walid Regragui avait placé les siens dans une défense à cinq sans Aguerd, pourtant annoncé titulaire. Mais ce système n'a pas calmé les ardeurs françaises puisque la première action a fait mouche. A la 4e minute, Kylian Mbappé est servi en retrait mais voit sa frappe contrée par la défense marocaine. Une aubaine pour l'opportuniste Théo Hernandez qui était bien placé au second poteau pour reprendre de volée cette tentative déviée (5e). Cinq minutes plus tard, la réaction marocaine se produit. Azzedine Ounahi prend sa chance depuis l'extérieur de la surface et oblige Hugo Lloris à sa première parade de la soirée (10e). Mais ce frisson sur les cages françaises va se propager sur celles du Maroc. Bounou ne sera pas impliqué contrairement à son poteau qui repousse la tentative puissante d'Olivier Giroud (17e). Peu de temps après cette énorme occasion, les Lions de l'Atlas vont connaître un nouveau coup dur avec la sortie de Saiss qui cédera sa place à Selim Amallah. Avec ce changement forcé, Walid Regragui repasse à une défense à quatre (21e). La fin de la première période a été plus poussive pour les Bleus qui vont subir la domination marocaine. Sur un corner mal repoussé, El Yamiq est à deux doigts d'inscrire l'un des buts de ce Mondial avec un retourné poussé du bout des doigts sur son poteau par Lloris (45e). À la reprise, les Lions de l'Atlas ont continué sur la lancée de la fin du premier acte. Les Français se sont regroupés sur leurs cages et ont subi les assauts répétés des Marocains. Konaté et Griezmann se sont mués en sauveurs des Français à plusieurs reprises.Randal Kolo Muani marque ensuite sur le premier ballon qu'il touche dans cette rencontre quelques secondes après avoir remplacé Ousmane Dembélé (79e).

17:55 - Deux penalties oubliés pour le Maroc d'après la Fédé marocaine La Fédération de football marocaine juge que deux penalties auxquels les Lions de l'Atlas avaient droit ont été oubliés. Le premier concerne une intervention de Théo Hernandez dans la surface marocaine. L'Équipe écrit que le défenseur a été emporté dans sa course et que "Sofiane Boufal a heurté ses jambes" ajoutant que "c'est bien l'attaquant marocain qui a été sanctionné" en écopant d'un carton jaune. Pour le deuxième penalty, c'est une action de Selim Amallah qui est visée. La Fédération estime que le joueur marocain a été ceinturé dans la surface au moment d'un corner, de quoi accorder un penalty à l'équipe.

17:46 - Réclamation de la Fédération marocaine contre l'arbitrage du match L'équipe de France est sortie victorieuse de son match face au Maroc en demi-finale de la Coupe du monde. Hier soir, les joueurs et les deux sélectionneurs se sont salués et quittés sans rancoeur à l'issue de la rencontre, reconnaissant le très beau match des Lions de l'Atlas et la qualification des Bleus pour la finale, mais ce jeudi 15 décembre la Fédération marocaine de football a quelque chose à redire sur l'arbitrage du match. Elle annonce dans un communiqué porté réclamation pour dénoncer une "injustice arbitrale" de la part de César Ramos. Lequel aurait, selon la Fédé, oublié deux penalties à l'équipe du Maroc.

15:17 - Trois Français ont parcouru plus de 10km Au cours de la demi-finale, ce sont les trois milieux de terrain qui ont couru le plus du côté de l'équipe de France. Youssouf Fofana a parcouru 10,554km durant le match, contre 11,166km pour Antoine Griezmann. Aurélien Tchouaméni est celui qui a couru le plus avec 11,711km parcourus. Mais il ne s'agit pas de la distance la plus importante sur la rencontre puisque le Marocain Azzedine Ounahi a, pour sa part, couru 11,738km.