"France - Maroc : résumé, buts, réactions... Ce qu'il faut retenir du match"

Ce qu'il faut retenir du match France - Maroc Les Bleus ont commencé fort face au tout niveau dispositif de l'équipe du Maroc. Walid Regragui avait placé les siens dans une défense à cinq sans Aguerd, pourtant annoncé titulaire. Mais ce système n'a pas calmé les ardeurs françaises puisque la première action a fait mouche. A la 4e minute, Kylian Mbappé est servi en retrait mais voit sa frappe contrée par la défense marocaine. Une aubaine pour l'opportuniste Théo Hernandez qui était bien placé au second poteau pour reprendre de volée cette tentative déviée (5e). Cinq minutes plus tard, la réaction marocaine se produit. Azzedine Ounahi prend sa chance depuis l'extérieur de la surface et oblige Hugo Lloris à sa première parade de la soirée (10e). Mais ce frisson sur les cages françaises va se propager sur celles du Maroc. Bounou ne sera pas impliqué contrairement à son poteau qui repousse la tentative puissante d'Olivier Giroud (17e). Peu de temps après cette énorme occasion, les Lions de l'Atlas vont connaître un nouveau coup dur avec la sortie de Saiss qui cédera sa place à Selim Amallah. Avec ce changement forcé, Walid Regragui repasse à une défense à quatre (21e). La fin de la première période a été plus poussive pour les Bleus qui vont subir la domination marocaine. Sur un corner mal repoussé, El Yamiq est à deux doigts d'inscrire l'un des buts de ce Mondial avec un retourné poussé du bout des doigts sur son poteau par Lloris (45e). À la reprise, les Lions de l'Atlas ont continué sur la lancée de la fin du premier acte. Les Français se sont regroupés sur leurs cages et ont subi les assauts répétés des Marocains. Konaté et Griezmann se sont mués en sauveurs des Français à plusieurs reprises.Randal Kolo Muani marque ensuite sur le premier ballon qu'il touche dans cette rencontre quelques secondes après avoir remplacé Ousmane Dembélé (79e).

10:20 - Kolo Muani, une entrée efficace Selon Opta, Randal Kolo Muani est le 3e remplaçant le plus rapide à inscrire un but après son entrée en jeu (44 secondes) dans l’histoire de la Coupe du Monde derrière Richard Morales en 2002 (16 secondes) et Ebbe Sand en 1998 (26 secondes).

09:34 - Le père d'Antoine Griezmann "très fier" de son fils après France-Maroc "Je suis très fier. C'était une très belle prestation avec deux très bonnes équipes. C'était très compliqué dans le contexte, mais c’était très bien. [...] On peut dire que c’était très serré, le Maroc a très bien joué également. Ce sont deux bonnes équipes avec des valeurs de groupe, ce qui est important de nos jours. [...] C'est un garçon qui voit le jeu avant les autres, il sait qu’il va donner le ballon dès qu’il le recoit, il a trois poumons, il court, il tacle, ça fait du bien à une équipe, ça soulage une équipe", a réagi Alain Griezmann auprès de BFMTV ce jeudi matin.

09:27 - Le couloir gauche, le gros souci des Bleus face au Maroc Si Antoine Griezmann a tenu à saluer devant les micros l'entrée de Marcus Thuram, c'est que le fils de Lilian a apporté une solidité physique et défensive très appréciable à gauche : Théo Hernandez a été plusieurs fois pris dans son dos et a eu des séquences difficiles qui ont fragilisé l'équipe. La faute aussi à l'absence de Rabiot, plus à l'aise à gauche de Fofana, moins bon dans le repli défensif et les combinaisons dans le couloir. Kylian Mbappe n'ayant pas eu l'énergie ou les consignes de descendre défendre, le couloir gauche a été fragilisé. D'ailleurs Didier Deschamps et Antoine Griezmann ont plusieurs fois marqué des signes d'agacement, visibles à la télévision.

09:13 - Beaucoup de célébrations et un drame à Montpellier après le match Les Français ont été nombreux à braver le froid hier soir pour célébrer cette nouvelle qualification en finale de Coupe du monde. Les célébrations ont donné lieu à des scènes de liesse, de bonne humeur et de partage avec les supporteurs marocains. Mais la nuit a été endeuillée par la mort d'un adolescent, à Montpellier, percuté par un véhicule. Lire l'article VIDEOS. France - Maroc : un mort à Montpellier après le match, tensions à Nice et Lyon, Paris et la France en fête

09:09 - Walid Regragui, l'entraîneur du Maroc, veut finir 3e Devant la presse, après le match, le sélectionneur du Maroc a donné son sentiment sur la confrontation : "On a donné le maximum, c’est le plus important. On a eu quelques blessés, on a perdu Aguerd à l’échauffement, Saïss, Mazraoui à la mi-temps… mais je n’ai rien à dire, la moindre erreur se paie cash. On ne rentre pas bien dans le match, on a eu trop de déchet technique en première mi-temps, et le deuxième but nous tue, mais ça n’enlève pas tout ce qu’on a fait avant". Et de se projeter sur le match pour la 3e place : "Ça va être dur mentalement. Mais on a montré que le football au Maroc existe. On a envie de finir troisièmes, on a confiance en tout le monde".

08:53 - "On a réussi à être compacts " face au Maroc, réagit Aurélien Tchouaméni Aurélien Tchouaméni a été interrogé par France 24 sur son match. Le jeune Français du Real Madrid a salué le Maroc, "une belle équipe". "On avait un plan de jeu, on savait qu'ils allaient vouloir prendre le contrôle du ballon. On a réussi à être compacts. On n'a pas concédé d'occasions tant que ça. Sur notre force, les contre-attaques, on a réussi à les punir deux fois. La victoire est méritée". Evidemment, c'est désormais Messi qui l'attend dans les duels de dimanche. "Messi ou pas Messi, c'est juste une finale de Coupe du monde. Que ce soit Messi ou un autre, on veut juste gagner", a réagi Aurélien Tchouaméni.

08:49 - Antoine Griezmann : "Les Marocains m’ont impressionné" Le leader technique des Bleus, qui a réalisé un match très abouti hier soir, a réagi au micro de TF1. "Les Marocains m’ont impressionné, ils ont très bien travaillé tactiquement, défensivement, offensivement. Après la pause, ils nous ont posé énormément de problèmes. Le coach l’a senti et a fait un changement avec Marcus entrant à gauche. Ça nous a fait du bien car il y avait plus de monde sur ce côté pour aider Théo à défendre". Antoine Griezmman est désormais concentré sur le match de dimanche face à l'Argentine et face à son numéro 10 qu'il connaît très bien pour avoir joué avec lui : "Une équipe avec Léo Messi dedans, c’est forcément différent. On a vu presque tous leurs matchs, il est en pleine forme. C’est un groupe qui vit bien, comme le nôtre. Ce ne sera pas facile, ils auront les supporters avec eux. On va parler de ce qu’on peut faire pour leur faire mal".

08:41 - La Une de L'Equipe : "L'envolée finale" On a connu le journal sportif plus inspiré, mais le titre a l'avantage d'être explicite : L'Equipe a choisi l'image de Théo Hernandez réalisant ce geste acrobatique pour marquer pour sa Une. Il faut dire que ce but restera comme l'un des plus importants dans le parcours de l'équipe de France dans cette Coupe du monde au Qatar.

08:33 - Théo Hernandez raconte son but Il faut admettre que le but de Théo Hernandez a rendu le match des Bleus bien plus facile qu'espéré. Face à une équipe du Maroc qui défend excessivement bien, ce but a permis à l'équipe de France de jouer de manière plus libérée, sans regarder le chronomètre. Le jeune buteur a livré devant la presse hier soir quelques explications sur la manière dont il a vécu son but. "J’étais tout seul, j’ai vu que Kylian voulait frapper, il y a eu un rebond là-bas, je me suis jeté pour mettre ce but". Et d'ajouter : "C’est une fierté de gagner le match, et c’est une très grande fierté de marquer le but, je suis très content. Mon frère [Lucas] à Munich, en train de regarder le match, m’a appelé juste après". Désormais c'est l'équipe albiceleste qui attend les Bleus. "L’Argentine ce n’est pas seulement Messi, il y a plein de joueurs, c’est une grande équipe. On sait que Messi est un grand joueur, mais nous aussi on a des grands joueurs. Ce sera un match difficile comme tous ceux que nous avons joués".