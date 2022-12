France - Maroc : les Bleus vont surclasser les Marocains... Selon les pronostics

PRONOSTICS FRANCE - MAROC. L'équipe de France est favorite face au Maroc mercredi 14 décembre, pour la demi-finale de coupe du monde. C'est en tout cas le pronostic quasi unanime chez les bookmakers, à deux jours du match...

Ils ont surpris tout le monde et se sont même payé le luxe d'éliminer tour à tour l'Espagne et le Portugal. Les Lions de l'Atlas sont l'énorme sensation de la coupe du monde 2022, au Qatar. Le Maroc a réussi à se hisser en demi-finale du Mondial, pour un match historique mercredi soir, face à la France, en étalant tous ses talents individuels dans cette compétition, en plus d'une solidarité et d'un esprit d'équipe d'une rare solidité devant l'adversité.

Arriver à ce niveau de la coupe du monde est une première pour une équipe africaine, ce qui fait de ce France - Maroc le rendez-vous de tout un continent. Les Bleus l'ont bien compris, qui, loin de sous-estimer leur futur adversaire ont pris toutes les précautions en conférence de presse cette semaine pour louer la qualité de jeu marocaine et afficher leur méfiance avant le choc.

Pourtant, les pronostics de ce France - Maroc sont tout sauf serrés : tous les sites de paris en ligne et tous les bookmakers ou presque misent sur une victoire française lors de cette demi finale. Celle-ci obtient sa meilleure cote à plus de 1.50 à J-2 tandis qu'une victoire marocaine est au mieux à 6.50, mais dépasse plus souvent les 7. Voici le détail des cotes des plus gros bookmakers, relevées vers 17h ce lundi :

Les principales cotes de France - Maroc

Cotes des principaux bookmakers FRANCE Nul MAROC Winamax 1.5 4.15 7.5 ParionsSport 1.48 4.15 7 Betclic 1.5 4 7 PMU 1.52 3.9 7.5 Unibet 1.5 4 7 Bwin 1.49 3.6 6.5 BetWay 1.51 3.8 7.5 Zebet 1.48 3.95 7

Quels pronostics pour le score exact ?

Concernant le score, si les Bleus sont archi favoris et disposent d'une attaque de feu, on connait le talent du Maroc pour défendre ses filets, lui qui n'a pris qu'un seul but depuis le début de la compétition, lors de la phase de poules, face au Canada. Les ctes pour le score exact du match sont donc, comme à l'accoutumée, assez raisonnables.

Winamax affiche 4.6 pour une victoire française par le plus petit des scores (1-0). La meilleure cote qui vient ensuite est tout de même pour un 2-0 en faveur des hommes de Didier Deschamps (cote à 5.3). Une victoire 2-1 obtient une cote de 8, une victoire 3-0 s'envole à 8.5, soit plus qu'un match nul (cotes à 7.25 pour un 0-0 et 7 pour un 1-1). Les autres scores proposés voient leurs cotes s'envoler.

Trois victoires, un nul et une défaite aux tirs aux but pour la France face au Maroc

Evidemment, on ne cesse de le répéter, les pronostics sont loin d'être une science exacte et les Bleus ont sans doute raison de faire profil bas avant leur demi-finale. Le Maroc et la France n'ont encore jamais eu l'occasion de se mesurer dans une grande compétition internationale comme la coupe du monde. Si on remonte suffisamment loin dans le temps, on retrouve néanmoins cinq matchs amicaux entre les deux nations. Le plus récent a eu lieu en 2007, au Stade de France, et s'était achevé sur un match nul (2-2) avec des buts de Sydney Govou et Samir Nasri côté français, contre deux réalisations de Tarik Sektioui et Youssef Mokhtari pour les Marocains.

Sept ans plus tôt, en 2000, la France était allée mettre un carton aux Lions de l'Atlas, à Casablanca (5-1), avec des buts de Thierry Henry, Youri Djorkaeff, Christophe Dugarry, Nicolas Anelka, un certain Zinédine Zidane et Sylvain Wiltord. Noureddine Naybet était parvenu à limiter légèrement la casse à l'heure de jeu. Plus loin dans le temps, on compte encore deux victoires - 1 à 0 en 1999 et 2 à 1 en 1988 - et un match qu'il n'est pas inutile de remémorer aux plus optimistes : lors du Tournoi Hassan II en 1998, quelques mois avant le Mondial en France, les Bleus avaient été tenus en échec 2 à 2 avec une victoire finale du Maroc (6-5) aux tir-aux-but. Deschamps était sur le terrain ce jour là et doit se souvenir de cette défaite sur le fil... tout comme d'avoir soulevé la coupe du monde moins de deux mois plus tard.