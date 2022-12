"DIRECT. Croatie - Maroc : un enroulé génial d'Orsic punit les Marocains, suivez le match en live"

Orsic inscrit un superbe enroulé qui trouve le poteau de Bounou avant de rentrer dans les cages marocaines. Le Maroc est de nouveau mené par la Croatie dans cette petite finale.

16:42 - Quel enroulé génial d'Orsic Peu en vue dans cette première période de Croatie - Maroc, Orsic se signale par un enroulé sublime qui trompe Bounou pour la deuxième fois dans ce match.

16:41 - Mislav Orsic inscrit un nouveau but pour la Croatie (2-1) ! 42ᵉ. But en faveur de la Croatie, signé Mislav Orsic à la 42e minute de jeu dans cette 1e période ! Le choc est relancé pour les Croates qui reprennent l'avantage sur le Maroc au Khalifa International Stadium.

16:39 - Beau mouvement de Ziyech Le joueur de Chelsea réalise un superbe mouvement en éliminant deux Croates avant de frapper de loin mais sa tentative n'est pas cadrée et sans danger. Toujours un but partout dans ce Croatie - Maroc à cinq minutes de la mi-temps.

16:36 - En-Nesyri prolonge Hakim Ziyech s'occupe d'un corner pour le Maroc et tire au premier poteau. En-Nesyri prend le meilleur et dévie au second poteau mais aucun partenaire n'est présent.

16:34 - La bonne période marocaine Alors que la première demi-heure avait été globalement dominée par les Croates, les Marocains commencent à réagir et ont une bonne séquence depuis quelques minutes. La défense de l'équipe au damier a du travail.

16:30 - La première demi-heure est terminée La première demi-heure de ce Croatie - Maroc vient de se terminer. Et on ne l'a pas vu passer. Les deux équipes jouent leur va-tout et se créent des occasions dont deux qui ont fait mouche dès les premières minutes.

16:28 - Quelle opportunité ! Que c'était bien joué entre Ziyech et Hakimi sur le côté gauche. Le latéral parisien prend ensuite tout son temps pour centrer mais En-Nesyri était trop avancé pour tromper Livakovic.

16:26 - 6 tirs à 1 pour la Croatie La domination croate dans ce Croatie - Maroc se traduit également par le nombre de frappes. Les hommes de Dalic ont déjà tenté leur chance 6 fois et cadré 3 fois alors que ceux de Regragui ont tiré une seule fois.

16:23 - Quel arrêt de Bounou Yassine Bounou est décisif sur cette frappe de Modric. Le portier du FC Séville repousse en deux temps alors que Livaja s'apprêtait à reprendre. Quelle occasion dans ce Croatie - Maroc.

16:21 - Perisic est trop court Sur un renversement de jeu vers Ivan Perisic, l'attaquant de Tottenham essaye de maitriser le ballon mais il est trop court.

16:17 - Bounou est sur la trajectoire Yassine Bounou est sur la trajectoire du coup de tête d'un attaquant croate. Les Lions de l'Atlas se font peur dans ce début de Croatie - Maroc avec des pertes de balle proches de leur surface de réparation.

16:15 - Livaja obtient un corner Livaja rentre dans la surface et s'avance face à Hakimi mais le défenseur marocain est bien présent sur ses pieds et repousse en corner. Ce dernier ne donne finalement rien.

16:12 - La Croatie repart à l'attaque Juste après l'égalisation marocaine dans ce Croatie - Maroc, les Vatreni n'hésitent pas à se projeter de nouveau vers l'avant pour essayer de punir les Lions de l'Atlas une deuxième fois.

16:09 - Un défenseur répond à un autre Suite au but de Gvardiol dans ce Croatie - Maroc, Dari lui répond dans la foulée également sur un coup de pied arrêté.

16:08 - But : le Maroc remet les compteurs à zéro (1-1) ! 9ᵉ. Le match est relancé : le Maroc revient au score à la 9e minute de jeu dans cette 1e mi-temps. C'est Achraf Dari qui a remis les compteurs à zéro de la tête. Le score passe à 1 à 1 au Khalifa International Stadium !

16:07 - Quelle combinaison croate ! C'est une combinaison exceptionnelle qui débloque déjà ce Croatie - Maroc. Sur un coup franc remisé par Perisic, Gvardiol place une tête plongeante imparable pour Bounou.

16:06 - Ouverture du score pour la Croatie (1-0) ! 7ᵉ. Le premier but de cette rencontre est inscrit par Josko Gvardiol de la tête, à la 7e minute dans cette 1e période ! Le match bascule en faveur de la Croatie au Khalifa International Stadium. Les Marocains sont désormais contraints de réagir.

16:04 - Belle sortie de balle de Sutalo Alors que les Marocains attaquaient pour la première fois dans ce Croatie - Maroc, Sutalo qui remplace Lovren intervient très bien et relance tout aussi bien.

16:03 - Bounou dégage du poing Sur le corner qu'il vient de concéder, Bounou se rattrape bien et dégage du poing devant les attaquants croates.

16:02 - Quel frisson pour Bounou Incroyable scène dans ce Croatie - Maroc ! Yassine Bounou essaye de trouver El-Yamiq d'une passe latérale mais elle est presque allée au fond de ses cages.

16:01 - El Yamiq intervient Le défenseur marocain est déjà obligé de couper une transmission vers Stanisic qui avait pris son couloir droit.

16:00 - Début du match Croatie - Maroc ! Le match démarre à Doha, où l’arbitre vient de donner le coup d’envoi de Croatie - Maroc.

15:55 - Les deux équipes rentrent sur la pelouse La petite finale de la Coupe du monde 2022 Croatie - Maroc devrait débuter dans cinq minutes maintenant. Les deux nations sont entrées sur la pelouse du stade Khalifa International et entonnent leurs hymnes nationaux.

15:49 - Un duel de grands gardiens Ce Croatie - Maroc est aussi l'occasion d'observer une dernière fois dans cette compétition deux grands gardiens de cette Coupe du monde 2022. En effet, Dominik Livakovic garde très bien les cages des Vatreni depuis le début de la compétition avec en point d'orgue une performance XXL face au Brésil en quarts de finale. Yassine Bounou, du côté du Maroc, est aussi une immense révélation de ce Mondial au Qatar. Il a notamment réussi à garder sa cage inviolée contre l'Espagne ou le Portugal.