Argentine - France : date, heure... Cette finale de Coupe du monde nous fait rêver

Ce sera donc Argentine - France. Avec sa qualification lors de la demi-finale ce mercredi soir face au Maroc (2-0), l'équipe de France de football a rejoint l'Albiceleste pour un dernier choc de rêve, à bien des égards. Rendez-vous dimanche, à 16h, pour une finale historique...

Une affiche de rêve. La France affrontera donc l'Argentine, dimanche 18 décembre 2022, à 16h, en finale de Coupe du monde de football. Après leur victoire face au Maroc ce mercredi, les Bleus rencontreront une Albiceleste en progression fulgurante depuis son entrée en matière catastrophique face à l'Arabie Saoudite, en novembre dernier. Une éternité.

Les hommes de Didier Deschamps auront de nouveau fort à faire face aux coéquipiers de Lionel Messi qui ont balayé la Croatie 3 - 0 mardi en demi-finale après avoir battu les Pays-Bas sur le fil en quarts. Cette nouvelle confrontation Argentine - France sera en tout cas une finale d'anthologie à plusieurs titres, du duel Messi-Mbappé à la revanche du huitième de finale de 2018.

La revanche de 2018

La France a déjà rencontré l'Argentine en Coupe du monde. C'était le 30 juin 2018, en huitièmes de finale du Mondial en Russie. Un match totalement fou lors duquel les Bleus et leurs supporters seront passés à peu près par toutes les émotions. La formation française avait ouvert le score à la 13e minute avec un penalty de Griezmann, suite à une faute de Marcos Rojo complètement dépassé par l'incroyable raid de Kylian Mbappé, flashé à 37 km/h depuis le milieu de terrain (1-0). Mais l'équipe argentine avait recollé au score à la 41e minute grâce à une somptueuse frappe de Di Maria (1-1). Gabriel Mercado avait même donné l'avantage à l'Argentine à la 48e minute, servi par Messi (1-2).

C'est Benjamin Pavard, sur une passe d'Hernandez, qui avait délivré les Bleus à la 57e minute (2-2) d'une reprise aussi magistrale qu'inattendue. Un des temps forts de cette épopée victorieuse. Kylian Mbappé avait fait basculer le match à l'avantage de la France en deux temps et en moins de 5 minutes, à la 64e (3-2) puis à la 68e (4-2). L'équipe argentine avait réduit la marque à la 90e minute avec une tête de Sergio Aguero, servi par Messi (4-3). De quoi donner quelques frissons dans les dernières secondes du match. Avec un tel précédent, l'opposition des deux nations, en finale cette fois, promet de faire des étincelles.

Le duel Messi-Mbappé

Depuis la Coupe du monde 2018, un Argentin a rejoint le Paris Saint-Germain : il s'appelle Lionel Messi. La confrontation du héros de l'Albiceleste et de son coéquipier Kylian Mbappé, bourreau des Argentins en Russie et porté lui-même au statut de superstar, sera l'un des duels les plus observé de la compétition. Il faut dire qu'au classement des buteurs de cette Coupe du monde 2022, Mbappé et Messi sont à égalité avec 5 réalisations chacun, Messi ayant rattrapé son rival sur penalty mardi, tandis que Mbappé reste muet depuis son doublé face à la Pologne en huitièmes. C'est donc un match dans le match qui aura lieu sur le terrain entre les deux attaquants parisiens, car en plus d'un titre de champion du monde, chaque but pourrait apporter une consécration pour l'un ou l'autre.

La dernière chance de Messi

C'est évidemment un enjeu qui sera, lui aussi, dans tous les esprits. Si à 23 ans, Kylian Mbappé a déjà une étoile à son palmarès et peut encore jouer quelques coupes du monde, Lionel Messi, 35 ans, joue probablement son dernier Mondial. Et ce titre est le seul qui manque à son palmarès, l'Argentine ayant remporté la coupe d'une monde à deux reprises elle aussi, mais en 1978 et en 1986. La première en Argentine, en pleine dictature, avec un groupe mené par Mario Kempes face aux Pays-Bas de Cruyff, la seconde en pleine ère Maradona.

Lionel Messi voudrait lui aussi entrer définitivement au Panthéon du foot argentin. Et on le constate de match en match, la Pulga aborde cette Coupe du monde comme une mission personnelle. Pour tous les fans de football, y compris Français sans doute, voir Messi soulever le trophée dimanche serait en tout état de cause une énorme sensation...