"DIRECT. Argentine - France : hécatombe dans la compo des Bleus ? Heure et infos de la finale"

Dans 48h, l'équipe de France jouera sa deuxième finale consécutive de Coupe du monde face à l'Argentine de Lionel Messi. Découvrez toutes les infos.

11:00 - Une guerre des étoiles Ne l'oublions pas : cette finale de Coupe du monde sera également l'ultime bataille de la "guerre des étoiles" entre la France et l'Argentine. Après ses deux sacres de 1998 et 2018, l'équipe de France espère en effet broder une troisième étoile sur son maillot à l'issue du match de dimanche. Tout comme l'Argentine, celle-ci ayant remporté la coupe d'une monde à deux reprises elle aussi, mais en 1978 et en 1986. La première victoire de l'Albiceleste a eu lieu à domicile, en pleine dictature, avec un groupe mené par Mario Kempes qui marquera deux des trois buts argentins de la finale face aux Pays-Bas de Cruyff (3-2). La seconde sera remportée en pleine ère Maradona face à l'Allemagne de l'Ouest (3-2). C'est notamment lors de cette Coupe du monde que "le gamin en or" qualifiera son équipe de la main en quart de finale, face à l'Angleterre. Celui qui gagnera la finale dimanche prendra donc l'avantage au palmarès et reviendra à une longueur de l'Allemagne et de l'Italie (4 victoires en Coupe du monde) et à deux du Brésil (5 victoires). De quoi pimenter encore un peu plus cette finale à enjeux multiples.

10:40 - La dernière chance de Messi ? C'est un enjeu qui sera, lui aussi, dans tous les esprits. Si à 23 ans, Kylian Mbappé a déjà une étoile à son palmarès et peut encore jouer quelques coupes du monde, Lionel Messi, 35 ans, joue probablement son dernier Mondial. Et ce titre est le seul qui manque à son palmarès pourtant bien fourni. La Pulga l'a d'ailleurs annoncé au début de cette Coupe du monde : "Ce sera sûrement mon dernier Mondial, ma dernière opportunité d'atteindre ce grand rêve que l'on a tous". Mardi, après la victoire de l'Argentine face à la Croatie, il en a remis une couche. "Je suis très heureux de terminer mon parcours en Coupe du monde dans une finale, de jouer le dernier match dans une finale", a-t-il déclaré. Et de conclure : "Il y a beaucoup d'années entre cette édition et la prochaine (la Coupe du monde 2026 - NDLR). Je ne pense pas que je serai capable de faire ça. Finir de cette façon est génial". A l'instar de Maradona, Lionel Messi veut donc lui aussi entrer définitivement au Panthéon du foot argentin. Et on le constate de match en match, la Pulga aborde cette Coupe du monde comme une mission personnelle. Ce n'est sans doute pas le plus évident à admettre à quelques encablures du choc de dimanche, mais pour tous les fans de football, y compris Français sans doute, voir Messi soulever le trophée dimanche serait en tout état de cause une énorme sensation...

10:20 - Pas de Covid selon le staff des Bleus Le staff de l'équipe de France parle de syndrome viral, de grippe mais pas de Covid-19. La climatisation, présente un peu partout au Qatar, est désignée comme la raison principale de cette vague de coup de froid.

10:00 - Une revanche personnelle de Griezmann ? (3/3) Le duel de Messi, impressionnant dans cette Coupe du monde, et de Griezmann, en pleine renaissance avec l'équipe de France, sera donc à apprécier à l'aune de leur passif. D'autant que les deux joueurs devraient régulièrement se retrouver face à face dimanche, compte tenu de la position de l'Argentin en meneur de jeu et du Français, replié en milieu relayeur, voire en supplétif de la défense depuis le début de la compétition. Si Messi n'a pas encore commenté ces retrouvailles, Antoine Griezmann s'est déjà dit impatient de défier "le meilleur du monde", sans le nommer explicitement. "L'Argentine est une équipe comme la nôtre, une équipe qui travaille très bien et qui possède le meilleur du monde. Ce sera un match très difficile dimanche", s'est-il contenté de prévenir dans les médias espagnols.

09:40 - Une revanche personnelle de Griezmann ? (2/3) Le revirement du Madrilène, qui rejoindra finalement le Barça un an plus tard, ne sera jamais vraiment pardonné. "Les joueurs de ce niveau choisissent avec qui ils jouent", explique encore le documentaire, qui assure qu'une fois aux côtés de Griezmann chez les Blaugranas, Messi évitait volontairement de partager le ballon avec le Français. "Il n'avait pas envie qu'il réussisse, il ne l'aimait pas du tout. Pour ce qu'on en sait, il a plutôt dit beaucoup de mal de lui à tous ses amis", est-il encore précisé, avec une mention explicite de la "responsabilité de Messi" dans l'échec de Griezmann en Catalogne.

09:20 - Une revanche personnelle de Griezmann ? (1/3) Une autre revanche peut être évoquée à l'idée de voir la France affronter l'Argentine, avec leurs deux moteurs que sont respectivement Antoine Griezmann et Lionel Messi. Les deux hommes se sont croisés au FC Barcelone pendant deux saisons tumultueuses lors desquelles le malaise était parfois flagrant, malgré leurs dénégations. Dans un documentaire sur "Leo" Messi diffusé sur RMC il y a un peu plus d'un an, le journaliste sportif Vincent Duluc est revenu sur cet épisode douloureux pour le milieu de terrain des Bleus. "On sait que Lionel Messi n'a pas supporté la vidéo de Griezmann avant la Coupe du monde 2018 (le Français y expliquait vouloir rester à l'Atlético Madrid alors que le Barça le courtisait déjà à l'époque - NDLR). A reculons, il avait accepté d'appeler Griezmann parce que le club lui avait demandé", expliquait alors ce fin connaisseur du monde du football. "Messi était persuadé que Griezmann allait venir", indiquait encore Vincent Duluc. Il sera même question d'un extrait lors duquel Messi devait appeler son futur coéquipier et Griezmann de répondre : "J'arrive".

08:55 - Argentine - France, la revanche de 2018 La France a déjà rencontré l'Argentine en Coupe du monde. C'était le 30 juin 2018, en huitièmes de finale du Mondial en Russie. Un match totalement fou lors duquel les Bleus et leurs supporters seront passés par à peu près toutes les émotions. La formation française avait ouvert le score à la 13e minute avec un penalty de Griezmann, suite à une faute de Marcos Rojo, complètement dépassé par l'incroyable raid de Kylian Mbappé, flashé à 37 km/h depuis le milieu de terrain (1-0). Mais l'équipe argentine avait recollé au score à la 41e minute grâce à une somptueuse frappe de Di Maria (1-1). Gabriel Mercado avait même donné l'avantage à l'Argentine à la 48e minute, servi par Messi (1-2). C'est Benjamin Pavard, sur une passe d'Hernandez, qui avait délivré les Bleus à la 57e minute (2-2) d'une reprise aussi magistrale qu'inattendue. Un des temps forts de cette épopée victorieuse. Kylian Mbappé avait fait basculer le match à l'avantage de la France en deux temps et en moins de 5 minutes, à la 64e (3-2) puis à la 68e (4-2). Mais on n'en avait pas encore fini avec les frissons puisqu'à la 90e minute, les argentins avaient réduit la marque à avec une tête de Sergio Aguero, servi par Messi (4-3). Ultime soubresaut et ultime frayeur pour les dernières secondes du match. Avec un tel précédent, l'opposition des deux nations, en finale cette fois, promet de faire des étincelles.