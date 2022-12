"DIRECT. Argentine - France : notes, buts, résumé... Une finale de légende et des polémiques"

Gueule de bois en France ce lundi 19 décembre au lendemain d'une finale de Coupe du monde au scénario rocambolesque et conclu par une séance de tirs au but remportée par l'Argentine (3-3, 4 tirs aux buts à 2). Menée par Lionel Messi, l'Argentine s'est offerte la troisième Coupe du monde de son histoire, la première pour "la Pulga". Résumé, réactions et dernières infos sont dans notre live.

08:01 - VIDEO. Quand Messi se lâche dans le vestiaire, Coupe du monde à la main Peu démonstratif généralement, Lionel Messi a montré davantage d'entrain au moment de célébrer son premier succès en Coupe du monde, comme l'illustre une vidéo prise dans le vestiaire par son coéquipier Nicolas Otamendi.

07:43 - VIDEO. Quand Martinez se moque et demande "une minute de silence pour Mbappé" La scène dans le vestiaire argentin a déjà fait le tour du monde. Si Emiliano Martinez était resté près de Kylian Mbappé plusieurs secondes sur le terrain, échangeant avec le buteur français abattu après la défaite, le gardien argentin n'a pas eu la même attitude une fois dans le vestiaire au moment de célébrer la victoire argentine. Alors qu'une danse était entamée dans le vestiaire, le gardien d'Aston Villa, héros des siens, demande brusquement le silence avant de glisser : "Une minute de silence pour Mbappé qui est mort". La grande classe...

07:37 - VIDEO. La parade de Martinez qui prive les Bleus de victoire à la dernière seconde C'est l'un des tournants d'une finale qui a eu 1000 vies, 1000 histoires et qui restera dans la légende. On joue la 123e minute de la prolongation, il ne reste que quelques secondes de temps additionnel avant la séance de tirs au but. Un long ballon dans le dos de la défense argentine parvient jusqu'à Randal Kolo Muani qui se présente en un contre un face à Emiliano Martinez. Le banc français s'est levé comme un seul homme comme le montre une vidéo tournée depuis les tribunes.

07:28 - "A la hauteur de rien", l'incroyable tacle de Vincent Duluc à l'arbitre de la finale ! Visiblement, le journal L'Equipe a peu goûté l'arbitrage du Polonais Szimon Marciniak en finale de la Coupe du monde dimanche soir. Crédité d'un 2 dans les colonnes du journal sportif, l'arbitre fait l'objet d'un paragraphe dédié dans l'édito de Vincent Duluc qui regrette qu'il n'ait "pas eu une envie folle de faire son boulot", soulignant "l'impunité totale aux Argentins pour l'ensemble de leurs brutalités et des gestes d'antijeu, même des tirages de maillot grotesques", mettant en avant le milieu Romero, pas averti. "Le Polonais n'a été à la hauteur de rien", conclut le journaliste avant de noter qu'il n'a pas été le seul, puisque les Bleus ont longtemps manqué leur finale.

07:26 - "La soirée sans" de Griezmann Antoine Griezmann a eu la moins bonne note des Bleus (avec Hernandez) selon le journal L'Equipe qui l'explique par le "jour sans" vécu par l'attaquant reconverti milieu relayeur, qui note qu'il a été trop peu présent entre les lignes, a manque de justesse et que "pas grand-chose ne sauve la finale" du meilleur Bleu jusque-là.

07:21 - 3 pour Griezmann, les notes du journal L'Equipe Si Olivier Giroud et Ousmane Dembélé ne sont pas notés car n'ayant pas disputé au moins 45 minutes, les notes des joueurs français attribuées par le journal L'Equipe sont très disparates. On passe de 3 pour Antoine Griezmann et Théo Hernandez, eux aussi sortis en cours de match à 9 pour Kylian Mbappé, auteur d'un triplé et qui obtient la meilleure note du match. Voici l'ensemble des notes : Lloris 6, Koundé 5, Varane 5, Upamecano 6, Hernandez 3 (Camavinga 6), Tchouaméni 4, Griezmann 3 (Coman 6), Rabiot 5, Mbappé 9, Giroud non noté (Thuram 7), Dembélé non noté (Kolo Muani 7). Rappelons que le journal ne délivre de notes que pour les joueurs ayant joué au moins 45 minutes, c'est aussi le cas de Camvinga et Coman si l'on prend en compte le temps de jeu en prolongation.

07:18 - Randal Kolo Muani, entre regrets et fierté des supporters C'est l'un des entrants surprises de Didier Deschamps en finale, Randal Kolo Muani a pris la place d'Ousmane Dembélé avant même la mi-temps et a largement contribué au retour inespéré des Bleus. Si beaucoup saluent sa prestation et sa tentative réussie lors de la fatidique séance de tirs au but, l'ancien Nantais, aujourd'hui attaquant de l'Eintracht Francfort, est surtout mis en avant pour son incroyable occasion à la 123e minute, annihilée par un incroyable arrêt du gardien argentin Emiliano Martinez.

07:14 - La Une du journal L'Equipe ce lundi 19 décembre, "La tête haute" L'Equipe a choisi de donner à sa Une une tournure centrée sur le rêve bleu fracassé lors de la séance de tirs au but. Pas de Lionel Messi en photo donc mais celle de Kylian Mbappé passant près du trophée lors de la cérémonie après le match. "La tête haute" est le titre choisi par le quotidien sportif. Lors de la première défaite des Bleus en finale de Coupe du monde, en 2006 face à l'Italie, là aussi aux tirs au but (5-4), L'Equipe avait titré "Regrets éternels".

18/12/22 - 23:30 - Fin du live Merci à tous de nous avoir suivi toute la journée pour cette finale de la Coupe du monde au scénario assez terrible pour l'équipe de France.

18/12/22 - 23:00 - Les félicitations de Neymar Coéquipiers au PSG, Neymar a félicité son "frère" Lionel Messi après ce sacre à la Coupe du monde, le faisant entrer dans le panthéon du football.

18/12/22 - 22:45 - Mbappé à quatre buts de Miroslav Klose Alors qu'il n'a disputé que deux Coupes du monde à 23 ans, Kylian Mbappé a déjà inscrit douze buts en deux participations. Il se retrouve qu'à quatre réalisations de Miroslav Klose, meilleur buteur de l'histoire du Mondial (16 buts).

18/12/22 - 22:30 - De la patience pour les Argentins En l'emportant ce dimanche face à la France, l'Argentine a gagné la Coupe du Monde pour la 3e fois (après 1978 et 1986), 36 ans après son dernier titre. Seul l'Italie (44 ans entre 1938 et 1982) avait attendu plus longtemps entre deux Coupes du Monde.

18/12/22 - 22:07 - Deschamps ne veut pas parler de son avenir "La déception est tellement énorme, il y a eu un avant et un pendant pas des plus faciles mais ce ne sont pas des excuses. Cela a été un pur bonheur avec le staff et les joueurs de partager ce Mondial. Il y a les matchs mais c'est une aventure humaine, il ne faut pas l'oublier. De ce côté là, il n'y a que du positif. Quand il n'y a pas le Graal au bout, on en était pas loin, ça fait mal. Il faudra du temps pour digérer. (Sur la suite de son aventure) Même si ça s'était bien passé, je n'aurais pas donné la réponse non plus. L'important, c'est l'équipe de France, elle est au-dessus de tout. Je verrai mon président en début d'année comme c'était prévu, on verra bien. Ce soir, je n'ai pas envie de parler de ça."

18/12/22 - 21:45 - L'analyse de Deschamps "Cela donne encore plus de regrets, si on prend le 3-0, il n'y aurait eu rien à dire. On n'a pas fait ce qu'il fallait pendant une heure. Après avec beaucoup de courage, d'énergie, de qualités aussi, on a poussé l'Argentine dans ses derniers retranchements. Après, ça se joue à quoi? On n'a pas tout bien fait mais à l'image de ce Mondial, il y a eu du coeur, de l'énergie. On revient de nulle part. Quand on touche quelque chose et que ça nous échappe, c'est encore plus difficile à digérer, c'est comme ça, il faut l'accepter. Si j'ai fait des changements aussi tôt, c'est que je n'étais pas satisfait et que j'étais convaincu qu'on pouvait faire mieux. Cela ne veut pas dire que les joueurs sortis étaient plus coupables que d'autres. On n'avait pas toutes nos forces pour différentes raisons, je ne vais pas rentrer dans des explications. On a renversé une situation très compromise grâce à la qualité et le mental mais ça n'a pas suffi."

18/12/22 - 21:25 - Les mots de Macron à Mbappé "Mbappé est un très grand joueur mais il est jeune, je lui ai dit qu'il n'avait que 24 ans. Il a été meilleur buteur de cette Coupe du monde. Il a gagné une Coupe du monde, il a fait une finale. J'étais aussi triste que lui. J'ai dit qu'il nous avait rendu très fiers et qu'à la fin, on a perdu un match de foot, on est passés à rien. C'est le sport" a dit Macron à Mbappé.

18/12/22 - 21:10 - Lloris : "Un combat de boxe" "C'est une histoire douloureuse, en tout cas qui se termine d'une manière douloureuse. C'est vrai qu'on rate notre première période, avec beaucoup de déchets techniques, on ne gagne pas les duels, ils nous ont mis en difficulté. Logiquement ils mènent au score. En milieu de deuxième période, on a eu le sursaut d'orgueil et le talent de Kylian pour revenir à 2-2. C'était comme un combat de boxe, coup pour coup. Les Argentins ont réussi leur début de match, en étant agressifs, en utilisant tous les aspects du jeu. On a été toute la soirée un peu à réaction. Le virus? On ne va pas se chercher d'excuses, on a tout donné, on n'a pas triché. Il faut féliciter les mecs parce que jusqu'au bout, on n'aura rien lâché" a analysé Hugo Lloris au micro de TF1 après Argentine - France.

18/12/22 - 20:55 - Lionel Messi en habit royal Scène assez curieuse, avant la remise du trophée au capitaine Lionel Messi, l’émir du Qatar l’a aidé à enfiler un habit royal.

18/12/22 - 20:40 - Varane "fière" Interrogé après la finale, Raphaël Varane a fait part de sa fierté malgré sa déception. "Nous sommes très déçus bien sûr, on a tout donné. On a du faire face à beaucoup d'obstacles pendant la compétition, on a rien lâché. Pendant une heure, nous n'étions pas dans le match. On aurait pu gagner aussi, je suis très fier de ce groupe et d'être Français. On garde la tête haute. On est revenu dans ce match alors que c'était compliqué. Cela s'est joué très vite, ensuite physiquement on était mieux. On a poussé et on y croyait jusqu'au bout. On a failli renverser le match, qui était mal embarqué. Le parcours était sinueux mais il y avait une force mentale dans ce groupe, beaucoup de coeur. Cela nous a permis de revenir dans ce match. On est déçu mais aussi de la fierté."

18/12/22 - 20:25 - Une victoire pour le foot français selon Le Graët "L'équipe est bien revenue, on a égalisé. On a eu une balle de match à une minute ou deux de la fin. On a perdu aux tirs au but mais c'est quand même une victoire pour le football français. Nous sommes tristes sur le moment mais on réalisera que la France a effectué une bonne performance, personne ne l'attendait à ce niveau en début de compétition. On a joué des matchs de haut niveau, on a une belle équipe, qui est jeune, très jeune. Mbappé met 4 penalties (trois dans le jeu, une dans la séance), il va très vite et est très fort. C'est l'homme de demain. mais même d'aujourd'hui. On va recevoir Deschamps, j'ai hâte de voir son état d'esprit, on va le faire rapidement" a analysé Noël Le Graët après le match au micro de RMC.