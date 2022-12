Argentine - France : pronostic, cotes, probabilités, historique... Mais qui est favori ?

L'Argentine et la France se retrouvent, quatre ans après, en finale de Coupe du monde ce dimanche. Les pronostics commencent à s'affiner à deux jours du choc. Voici les principales cotes et un aperçu de l'historique des confrontations...

Y a-t-il vraiment un favori ? Alors que la France et l'Argentine vont s'affronter pour une troisième étoile en Coupe du monde ce dimanche 18 décembre (coup d'envoi à 16h), les premiers pronostics sur cette finale d'anthologie sont extrêmement serrés. Les cotes des principaux bookmakers et sites de paris en ligne le montrent : la victoire de la France tourne à 2.69 de moyenne à deux jours de l'ultime confrontation du Mondial de foot, quand celle de l'Argentine se situe à 2.79.

Malgré le léger avantage aux Bleus, autant dire qu'il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier entre les pronostics. Voici les cotes relevées sur les principaux sites de paris à la mi-journée ce vendredi.

Les principales cotes d'Argentine - France

Cotes des principaux bookmakers ARGENTINE Nul FRANCE Winamax 2.85 3.05 2.75 ParionsSport 2.8 3.05 2.3 Betclic 2.85 3.05 2.75 PMU 2.85 3 2.75 Unibet 2.8 3.05 2.75 Bwin 2.65 2.85 2.65 BetWay 2.85 3 2.72 Zebet 2.8 3 2.8

Quels pronostics pour le score exact ?

Preuve s'il en fallait de l'extrême flou qui entoure encore l'issue de cette finale : les cotes pour le score exact du match tiennent dans un mouchoir de poche elles aussi. La victoire de l'Argentine ou de la France par 1 but à 0 ainsi qu'un match nul 0 à 0 affichent exactement le même pronostic chez Winamax par exemple, soit 6.5. C'est finalement le scénario d'un match nul 1 à 1 qui est le mieux coté à 5.3.

Une victoire 2 à 1 est à 9.5 de part et d'autre et une victoire 2 - 0 est un point plus haut, à 10.5, mais sans avantage pour l'une ou l'autre équipe. La cote de victoire est à 1.9 pour la France et l'Argentine, de nouveau à égalité parfaite.

L'historique des matchs à l'avantage de l'Argentine

On pourrait toujours s'accrocher au très très léger avantage de la France dans les cotes des bookmakers, mais l'historique des confrontations entre les Bleus et l'Argentine aurait tendance à rééquilibrer la balance, avec un avantage à l'Albiceleste. Sur une douzaine de rencontres depuis 1930, on compte 6 victoires de l'Argentine, 3 matchs nuls et seulement 3 victoires françaises.

Si on enlève les amicaux et qu'on ne garde que les rencontres de Coupe du monde, on trouve toujours deux victoires de l'Argentine en phase de poules : 2-1 en 1978, année où l'Albiceleste remportera le trophée chez elle et 1-0 en 1930, année du tout premier Mondial, lors duquel les Argentins s'inclineront face au pays hôte, l'Uruguay, en finale (4-3).

Mais la France a l'ascendant sur la toute dernière confrontation évidemment, avec le huitième de finale complètement fou de 2018 avec les buts de Griezmann (pénalty), Pavard et Mbappé pour un doublé (4-3). Et beaucoup des joueurs de l'époque sont toujours sur le terrain au Qatar cette année, contrairement à ceux de 1978 et 1930...