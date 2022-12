"PSG - Strasbourg : heure, chaîne TV, pronos... Les infos du match en direct"

PSG - STRASBOURG. Les champions de France en titre sont de retour ! Le Paris Saint-Germain va disputer la 16e journée de Ligue 1 face au 19e, le RC Strasbourg. Découvrez toutes les infos sur cette rencontre.

Quarante-quatre jours après son dernier match en Ligue 1 et une large victoire face à l'AJ Auxerre (5-0), le Paris Saint-Germain retrouve le championnat de France ce mercredi après une trêve internationale conclue par le sacre de Lionel Messi et l'Argentine à la Coupe du monde. Face à Strasbourg, Christophe Galtier pourra compter sur Kylian Mbappé, déjà revenu dans le groupe alors que les Brésiliens Neymar et Marquinhos seront également au rendez-vous. Privé des Portugais Nuno Mendes, Renato Sanches sans oublier Presnel Kimpembe et Lionel Messi qui sera de retour à l'entraînement début janvier, l'entraîneur parisien s'attend à une rencontre compliquée face aux dix-neuvièmes de Ligue 1 : "C'est une confrontation difficile. Nous allons affronter une équipe qui joue sa survie sur cette deuxième partie de championnat. Elle s'est bien préparée sur ce mois de reprise. Au travers des matches amicaux que les Strasbourgeois ont fait, j'ai vu qu'ils sont à la recherche d'une nouvelle organisation dans le jeu. Quand elle est au complet, c'est une équipe qui en impose par la qualité de son jeu, mais également par la valeur athlétique de ses attaquants."

De son côté, le RC Strasbourg doit réagir. Avant-dernier du championnat de France, Julien Stéphan aurait apprécié ne pas affronter le Paris Saint-Germain en ouverture de cette deuxième partie de saison : "Paris ce n'est pas le lieu idéal pour un nouveau départ mais ça permet de voir le comportement de l'équipe dans la difficulté. On devra montrer une belle force collective […] Il y aura beaucoup de talent et une très très grande équipe en face de nous demain. C'est une occasion pour nous de poser une première pierre dans ce que l'on souhaite faire sur le reste de la saison"

À quelle heure débute PSG - Strasbourg ?

Le coup d'envoi du match de la 16e journée de Ligue 1 opposant le Paris Saint-Germain au RC Strasbourg est prévu mercredi 28 décembre à 21h00 au Parc des Princes à Paris (France). La rencontre sera arbitrée par Clément Turpin.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Strasbourg ?

Détenteur des droits TV de certaines rencontres de Ligue 1, Canal+ Sport360 diffusera la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le RC Strasbourg.

Si vous souhaitez regarder le match du championnat de France opposant le PSG à Strasbourg sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quelles sont les compositions probables du Paris Saint-Germain et Strasbourg ?

PSG : Donnarumma (G) - Mukiele - Ramos - Marquinhos (ou Bitshiabu) - Bernat - F.Ruiz - Verratti - Vitinha - Ekitike - Neymar (ou Soler) - Mbappé.

Strasbourg : Sels (G) - Fila (ou Perrin) - Nyamsi - Djiku - Doukouré - Bellegarde - Prcic - Diarra - Gameiro - Thomasson - Ajorque.

