"PSG - Strasbourg : Paris arrache la victoire grâce à Mbappé"

En offrant la victoire au PSG, Kylian Mbappé est devenu le premier joueur français à inscrire 32 buts en Ligue 1 au cours d'une année civile depuis 1958 et Just Fontaine (35 buts).

Tous les voyants terminent dans le vert pour le Paris Saint-Germain. Au terme de cette rencontre, la possession de balle ressort en effet largement en sa faveur (74% contre 26% pour RC Strasbourg). Le Paris Saint-Germain s’est aussi créé le plus d'occasions sérieuses avec 6 tirs cadrés contre 2 pour le RC Strasbourg et s’impose donc logiquement dans cette partie (2-1).

Et c'est le but ! Le Paris Saint-Germain marque sur ce penalty de Kylian Mbappe. Le score est de 2-1 au Parc des Princes !

Habib Diallo et Ibrahima Sissoko ont remplacé Kevin Gameiro et Habib Diarra pour Strasbourg alors qu'Achraf Hakimi a pris la place d'El Chadaille Bitshiabu côté PSG.

Alors qu'il reste moins de 20 minutes de jeu, Pablo Sarabia et Carlos Soler ont respectivement remplacé Hugo Ekitike et Vitinha.

22:20 - Paris hausse le rythme

Depuis l'égalisation de Strasbourg, le Paris Saint-Germain a remis le pied sur le ballon et hausser le rythme, mettant plus d'agressivité dans les contacts et plus d'intensité dans les transmissions.