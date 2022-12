"OM - Toulouse : heure, chaîne TV, pronos... Les infos du match en direct"

OM - Toulouse. Pour cette 16e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille reçoit Toulouse au stade Vélodrome. En cas de victoire, les Olympiens ont l'occasion de distancer les poursuivants au classement. Découvrez toutes les informations sur cette rencontre.

Plus d'un mois et demi après la victoire à Monaco, l'Olympique de Marseille est de retour en Ligue 1 où Alexis Sanchez et ses coéquipiers vont affronter Toulouse lors de la 16e journée. Quatrième du championnat, les Olympiens vont tenter de repartir du bon pied et confirmer la belle série avant la Coupe du monde. Pour cette rencontre face au TFC, Igor Tudor va pouvoir compter sur Dimitri Payet qui a montré des signes de forme durant la trêve. En conférence de presse, l'entraîneur marseillais est revenu sur le rôle du milieu français : "Payet a marqué de beaux buts pendant cette préparation (contre Sassuolo et Nîmes). Il a toujours été important, même quand il ne jouait pas." Le technicien sera privé d'Amine Harit alors que Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi sont incertains pour la rencontre.

Du côté toulousain, le déplacement à Marseille est l'occasion de stopper la mauvaise série de quatre matchs sans victoire dont trois défaites de rang. Philippe Montanier a loué les qualités marseillaises en conférence de presse avant de présenter la confrontation. L'entraîneur du TFC s'attend à une affiche compliquée pour ses joueurs : "Ça va être un bon défi, un de plus à relever. Les longues périodes sans jouer peuvent couper des bonnes dynamiques ou relancer des mauvaises dynamiques. Ce qui est important, c'est de bien se préparer. Les dynamiques passées, sont une chose. Ce qui nous intéresse, ce sont les dynamiques futures."

À quelle heure débute OM - Toulouse ?

Le coup d'envoi du match de la 16e journée de Ligue opposant Marseille et Toulous est prévu jeudi 29 décembre à 21h00 au stade Vélodrome de Marseille (France). Jérémie Pignard sera l'arbitre de cette rencontre.

Sur quelle chaîne suivre OM - Toulouse ?

Détenteur des droits TV de la Ligue 1, Amazon Prime Video diffusera le rencontre entre l'Olympique de Marseille et Toulouse.

Si vous souhaitez regarder la rencontre de Ligue 1 opposant l'OM à Toulouse sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur Prime Video.

Quelles sont les compositions probables de l'Olympique de Marseille et de Toulouse ?

Marseille : P.Lopez (G) - Mbemba - Gigot - Balerdi - Clauss - Rongier - Gueye - Tavares - Ünder (ou Dieng) - Sanchez - Payet.

Toulouse : Dupé - Keben - Rouault - Nicolaisen - Sylla - Dejaegere - Spierings - van den Boomen - Ratão - Dallinga - Chaïbi.

Quels sont les pronostics de la rencontre OM - Toulouse ?