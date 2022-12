"OM - Toulouse : pluie de buts au Vélodrome, suivez le match en direct"

OM - Toulouse. 4-1 pour l'Olympique de Marseille après la réduction du score de Branco van den Boomen sur penalty alors que Dimitri Payet avait inscrit le quatrième but phocéen d'une superbe frappe. Suivez le match en direct.

Under, Cengiz 80’ - Olympique Marseille

22:42 - But signé Nuno Tavares pour l'Olympique Marseille (6-1) ! Ça sent la correction pour le Toulouse FC, au Orange Vélodrome. Nuno Tavares marque un nouveau but pour l'Olympique Marseille à la 82e minute dans cette 2e mi-temps. Le score passe à 6-1.

22:40 - Penalty transformé par Cengiz Under (5-1) ! C'est fait ! L'Olympique Marseille marque sur ce penalty de Cengiz Under. Le score passe à 5-1 au Orange Vélodrome !

22:39 - Penalty pour l'Olympique Marseille ! 79ᵉ. L'arbitre signale un penalty au bénéfice de l'Olympique Marseille. Le score pourrait bientôt évoluer du côté du Orange Vélodrome.

22:39 - Payet cède sa place, de nouveaux changements Si Regraoui rentre à la place de Chaïbi pour le TFC, Igor Tudor procède à de nouveaux changements avec les entrées de Dieng et Veretout qui remplacent Payet et Rongier.

22:38 - Corner pour le TFC Après une perte de balle de Cengiz Under, Spierings frappe dans un angle fermé mais c'est repoussé en corner par Pau Lopez. Un corner qui ne donne rien.

22:35 - Nouveaux changements au TFC Philippe Montanier n'a dit son dernier mot : l'entraîneur de Toulouse procède à un nouveau double changement avec les entrées en jeu de Diarra et Aboukhlal à la place de Sylla et Ratao.

22:31 - Remplacements au TFC Avant le penalty toulousain, Philippe Montanier a procédé à deux changements : Onaiwu et Birmancevic ont remplacé Dejaegere et Dallinga.

22:30 - Van den Boomen ne tremble pas Après la faute de Jonathan Clauss, Jérémie Pignard a sifflé penalty pour le TFC. Branco van den Boomen a réduit l'écart en trompant Pau Lopez à contre-pied. 4-1 pour l'OM.

22:26 - But : le Toulouse FC réduit l'écart au Orange Vélodrome (4-1) ! Et c'est le but ! Le Toulouse FC marque sur ce penalty de Branco Van den Boomen. Le score est de 4-1 au Orange Vélodrome !

22:26 - Penalty pour le Toulouse FC ! 65ᵉ. Le Toulouse FC bénéficie d' un penalty à la suite d'une faute , à la 65e minute de jeu dans cette partie !

22:24 - Quel lucarne de Payet ! Après une touche, Alexis Sanchez trouve Jonathan Clauss qui décale Dimitri Payet dans la surface de réparation. Le capitaine marseillais frappe et ça termine dans la lucarne droite de Maxime Dupé qui ne pouvait rien faire.

22:22 - Nouveau but au Orange Vélodrome (4-0) ! Les Marseillais marquent un but pour passer à 4 à 0 au Orange Vélodrome, alors qu'on joue la 61e minute dans ce OM - Toulouse.

22:22 - Double changement pour l'OM Alors que l'on vient de passer l'heure de jeu, Kolasinac et Gigot cèdent leur place à Tavares et Bailly.

22:16 - Kolasinac participe au festival Alors que la passe de Pape Gueye semblait destiné à Alexis Sanchez, Sead Kolasinac se trouvait sur la trajectoire et a emmené le ballon avec lui. Après une feinte de frappe sur Nicolaisen, le défenseur de l'OM ajuste Maxime Dupé d'une frappe croisée et inscrit le but du 3-0 en faveur de Marseille.

22:12 - But à Marseille (3-0) ! L'Olympique Marseille fait trembler les filets avec ce but qui fait passer le score à 3 à 0 au Orange Vélodrome.

22:10 - Les Marseillais à l'offensive Début de seconde période intéressant pour l'OM. Après l'occasion manquée par Payet, Cengiz Under récupère le ballon et s'échappe avec Alexis Sanchez. Le Chilien remet pour le Turc qui centre mais c'est dévié en corner. Un corner qui ne donne rien.

22:07 - Payet manque le 3-0 ! Trouvé dans la profondeur par Alexis Sanchez, Jonathan Clauss centre en retrait pour Dimitri Payet mais le capitaine olympien dévisse sa reprise qui termine loin des cages de Maxime Dupé.

22:05 - Début de la 2e période Le coup d’envoi de la 2e mi-temps vient d’être donné par l’arbitre de la rencontre, à Marseille. Le score est de 2-0.

22:00 - L'OM virtuellement sur le podium À la mi-temps, l'OM est virtuellement sur le podium du championnat de France devant le Stade Rennais en menant 2-0 contre Toulouse.

21:49 - Les joueurs sont au vestiaire au Orange Vélodrome Les voyants sont au vert pour l'Olympique Marseille : à la mi-temps, la possession de balle est mathématiquement en faveur de l'Olympique Marseille (53% contre 47% pour le Toulouse FC), qui s’est aussi créé le plus de situations sérieuses avec 2 tirs cadrés contre 1 tir cadré pour le Toulouse FC et qui mène donc assez logiquement dans ce match (2-0).

21:47 - Enorme parade de Pau Lopez Trouvé en une touche par Van den Boomen, Ratao centre pour Dallinga qui reprend le ballon en première intention. Mais l'attaquant néerlandais bute sur Pau Lopez qui détourne le ballon en corner.

21:45 - Quelle bourde de Nicolaisen ! Sur une passe en profondeur de Dimitri Payet pour Cengiz Under, Nicolaisen récupère le ballon et veut remettre de la tête pour Maxime Dupé. Mais le défenseur toulousain lobe finalement son gardien et permet à l'OM de faire le break.

21:43 - But de Rasmus Nicolaisen contre son camp (2-0) ! Le score passe à 2 à 0 dans ce OM - Toulouse au Orange Vélodrome. Et c'est Rasmus Nicolaisen qui envoie le ballon dans ses propres filets et offre un but à l'Olympique Marseille à la 41e minute dans cette 1e période.

21:41 - Chaibi rate l'immanquable Après un centre toulousain, Dallinga est trouvé au deuxième poteau. L'attaquant du TFC remet directement pour Chaibi qui décroise trop sa reprise de la tête.