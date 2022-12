"OM - Toulouse : Marseille se balade et remonte sur le podium"

Grâce à cette sublime victoire ce soir face à Toulouse, l'Olympique de Marseille profite de la contre-performance de Rennes à Reims en début de soirée (3-1) et monte sur le podium. Les Olympiens sont à onze points du PSG, leader du championnat et quatre unités du RC Lens, deuxième de la Ligue 1 .

23:00 - Un Marseille ultra efficace

Six buts : les Marseillais ont déroulé ce soir face à Toulouse (6-1) lors de la 16e journée de Ligue 1. Valentin Rongier, Sead Kolasinac, Dimitri Payet, Cengiz Under, Nuno Tavares et un but contre son camp de Nicolaisen sont les buteurs alors que Branco van den Boomen avait sauvé l'honneur toulousain. Si le début de la rencontre était très serré entre les deux formations, l'ouverture du score de l'OM a débloqué la rencontre avant que le but du break ne fasse mal au moral des joueurs de Philippe Montanier. Malgré les occasions en fin de première période, le manque d'efficacité était cruel pour Issiaga Sylla et ses partenaires alors que les Olympiens ont été saignants devant la cage de Maxime Dupé.