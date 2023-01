"Angers - Lorient : désillusion pour l'Angers SCO, ce qu'il faut retenir"

La supériorité du FC Lorient se retrouve dans les chiffres : à l’issue de cette confrontation, la possession de balle s’affiche nettement à son avantage (54% contre 46% pour l'Angers SCO). Les Lorientais se sont d'ailleurs créés le plus d'occasions sérieuses, avec 5 tirs cadrés contre 2 tirs cadrés pour Angers SCO, et remportent donc logiquement cette rencontre (1-2).

90ᵉ. Possibilité intéressante pour Abdallah Sima mais ce n'est pas cadré et cette frappe ne parvient pas à trouver l'ouverture.

90ᵉ. Le FC Lorient décroche un nouveau corner dans cette partie. L’opportunité de prendre le large au tableau d’affichage (1-2) ? Nous arrivons à la 90e minute à Angers et c'est Enzo Le Fee qui s'apprête à tirer ce coup de pied de coin à gauche du terrain.

89ᵉ. L'Angers SCO bénéficie d'un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre de développer une nouvelle offensive et de revenir au tableau d'affichage dans cette 2e période. Une occasion particulièrement intéressante alors que nous en somme à la 89e minute de cette confrontation.

Enzo Le Fee vient de trouver la faille et redonne l'avantage à son équipe à la 88e minute ! La confrontation repart sur de nouvelles bases au Stade Raymond Kopa : 1 à 2 dans cette 2e mi-temps.

16:40 - Nouveau coup franc qui va permettre au FC Lorient de se dégager dans ses 30 mètres

83ᵉ. Florent Batta siffle un coup franc salvateur en faveur des Lorientais qui se trouvaient assiégés à quelques mètres de leur ligne de but et pouvaient voir l'Angers SCO marquer un point à l'issue de cette action. On se dirige donc vers un nul alors qu'on joue le dernier quart d'heure de cette confrontation.