"Lens - PSG : heure, chaîne TV, pronos... Les infos du choc en direct"

Lens - PSG. Choc entre les deux premiers du championnat de France ce dimanche ! Le RC Lens reçoit le leader, le Paris Saint-Germain. Découvrez toutes les informations sur ce choc de la 17e journée de Ligue 1.

Quelle affiche pour lancer la nouvelle année 2023 ! Au stade Bollaert-Delalis, le Racing Club de Lens reçoit le Paris Saint-Germain ce dimanche ! Privé de Lionel Messi (repos) et Neymar (suspendu), Christophe Galtier va devoir faire sans ses deux stars autour de Kylian Mbappé. Pablo Sarabia devrait notamment être titulaire face aux Lensois. Pour cette affiche face au deuxième de la Ligue 1, l'entraîneur parisien l'a assuré, il a son plan en tête : "C'est la grosse affiche, donc nous allons devoir faire un match plein pour nous donner les chances de l'emporter. Rapidement, après le match mercredi, avec la suspension de Neymar, je me suis plongé dans une réflexion sur la manière dont on allait organiser notre jeu, notre équipe, sur un plan offensif. On a travaillé avec le staff pour trouver la meilleure animation possible. Il faut qu'on arrive à trouver cette fameuse mobilité et de la profondeur. Mes idées sont très claires, nous avons beaucoup travaillé sur ça."

Du côté lensois, Franck Haise ne pourra pas compter sur David Pereira Da Costa pour tenter de créer l'exploit face à l'ogre parisien et tenter de revenir au classement. À noter que ce sera la 100e apparition du coach sur le banc lensois. En conférence de presse, il a déclaré vouloir bousculer le PSG : "La pression, c'est de faire le meilleur match possible. La logique, on la connaît, on essaie de la bousculer depuis un moment, depuis qu'on est remonté en Ligue 1. Notre volonté est de bousculer la logique et on y arrive régulièrement. Il faudrait être très fort pour le faire à nouveau demain, ça sera notre objectif. De manière générale, quand une équipe joue le PSG, pas forcément que la nôtre, elle monte le curseur. C'est l'équipe phare du championnat. Tout le monde a envie de se mettre à la hauteur. Nous, on essaie de l'être à chaque fois et peut-être un peu plus quand c'est Paris."

À quelle heure débute Lens - PSG ?

Le coup d'envoi du match de la 17e journée du championnat de France opposant le RC Lens au PSG est prévu dimanche 1 janvier à 20h45 au Stade Bollaert-Delelis de Lens (France). Jérôme Brisard sera l'arbitre de cette affiche.

Sur quelle chaîne suivre Lens - PSG ?

Détenteur des droits TV de la Ligue 1, Prime Video diffusera le rencontre entre Lens et le PSG.

Si vous souhaitez regarder le choc de la 17e journée de la Ligue 1 entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur Prime Video.

Quelles sont les compositions probables du RC Lens et du Paris Saint-Germain ?

Lens : Samba - Medina - Danso - Gradit - Frankowski - Abdul Samed - Fofana - Onana - Machado - Sotoca - Openda.

PSG : Donnarumma - Hakimi - Marquinhos - Ramos - Mukiele - Vitinha - Verratti - F.Ruiz - C.Soler - Mbappe - Sarabia.

Quels sont les pronostics du choc Lens - PSG ?