"Lens - PSG : entame de feu à Bollaert, suivez le match en direct"

Lens - PSG. Dans les dix premières minutes de la rencontre, les deux équipes ont inscrit un but. Si Przemyslaw Frankowski a ouvert le score, Hugo Ekitike lui a répondu quelques minutes plus tard. Suivez le match en direct.

En direct

Recevoir nos alertes live !

21:27 - La contre-attaque éclair des Lensois Après un coup franc des Parisiens, Danilo perd le ballon et les Lensois entament une contre-attaque. Loïs Openda est trouvé mais l'attaquant ne parvient pas à trouver Medina, venu aux avant-postes.

21:25 - Mbappé collé de près Alors qu'il a été servi dans la surface de réparation lensois par Achraf Hakimi, Kylian Mbappé a été repris par la défense des Sang et Or.

Amazon pass ligue 1 Suivez la Ligue 1 sur Amazon Prime Vidéo pour 12,99 € / mois seulement (offre sans engagement réservée aux abonnés Amazon Prime)

Découvrir l'offre

21:23 - 8 buts pour Openda En donnant l'avantage aux Lensois, Loïs Openda a inscrit son huitième but de la saison en championnat de France.

21:22 - Medina touché au genou Alors qu'il semblait touché au genou, Facundo Medina est resté au sol quelques instants avant de finalement se relever.

21:18 - Openda sanctionne le PSG Ce match tient toutes ses promesses ! Sur le corner qui suit l'action, Loïs Openda est trouvé par Seko Fofana. Le Belge se défait de Sergio Ramos puis Marquinhos avant d'ajuster Donnarumma et donner l'avantage aux Sang et Or.

21:14 - But signé Lois Openda au Stade Bollaert-Delelis (2-1) ! But en faveur du RC Lens, inscrit par Lois Openda à la 28e minute de jeu dans cette 1e mi-temps ! Le match est relancé pour les Lensois qui reprennent l'ascendant sur le Paris Saint-Germain au Stade Bollaert-Delelis.

21:14 - Quel arrêt de Donnarumma ! Trouvé à l'entrée de la surface après une feinte de Donnarumma, Loïs Openda feinte la frappe avant de tenter sa chance mais le Belge trouve le gardien italien sur sa trajectoire. Corner à venir pour les Lensois.

21:12 - Medina rappelé à l'ordre Après une semelle involontaire sur Fabian Ruiz au milieu du terrain, Gabriel Medina est rappelé à l'ordre par l'arbitre de la rencontre, Jerome Brisard.

21:10 - Quel raté de Claude-Maurice ! Après une longue séquence de possession lensoise, un centre de la droite vers la gauche arrive dans les pieds d'Alexis Claude-Maurice au second poteau. Le milieu des Sang et Or rate complètement sa reprise et ne parvient pas à frapper le ballon.

21:09 - Pas de faute selon l'arbitre Trouvé par Frankowski, Haidara s'écroule devant la surface de séparation après un contact avec Nordi Mukiele. Jerome Brisard ne siffle pas faute et laisse le jeu se jouer avec une sortie de but pour le PSG.

21:08 - Le pressing lensois efficace À l'image de cette transversale ratée pour Sergio Ramos, les défenseurs parisiens ont perdu de nombreux ballons depuis le début de la rencontre suite au pressing intense des Lensois.

21:05 - Openda signalé hors-jeu Alors qu'il avait lancé son appel dans le dos de Marquinhos, Loïs Openda a finalement été signalé hors-jeu.

21:04 - Ekitike frôle le cadre Après la première tentative de Kylian Mbappé, Brice Samba repousse le ballon mais Hugo Ekitike tente sa chance. Sa tentative termine sur le petit filet extérieur du gardien lensois.

21:00 - Deuxième but pour Ekitike pour le PSG En égalisant face à Lens, Hugo Ekitike a inscrit son deuxième but sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Le premier, c'était le 13 novembre 2022 lors de la 15e journée de Ligue 1 face à Auxerre (5-0).

20:56 - Le but est accordé par Jerome Brisard ! 10ᵉ. La décision est tombée pour le Paris Saint-Germain : et c'est bien un but qui est accordé par Jerome Brisard après le visionnage de la VAR ! Peut-être un tournant dans cette 1e mi-temps !

20:55 - Arbitrage vidéo en cours 9ᵉ. Se dirige-t-on vers un but ou non ? Jerome Brisard a un doute sur la dernière occasion du Paris Saint-Germain et fait appel à la VAR.

20:54 - But : le Paris Saint-Germain recolle au score (1-1) ! Hugo Ekitike vient de trouver la faille et égalise à la 8e minute de jeu dans cette 1e mi-temps. Le match est relancé pour les Parisiens. Le score est de 1 à 1 au Stade Bollaert-Delelis !

20:52 - Une action d'école pour Lens Après un centre de Florian Sotoca, Haidara remet du pied gauche en première intention. Si le ballon est détourné par Gianluigi Donnarumma, Frankowski reprend du pied gauche et ouvre le score pour Lens.

20:51 - Przemyslaw Frankowski offre son premier but au RC Lens (1-0) ! Przemyslaw Frankowski marque le premier but pour le RC Lens à la 5e minute dans cette 1e mi-temps. Le match entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain est désormais sur les rails : le tableau d'affichage passe à 1 à 0 au Stade Bollaert-Delelis !

20:49 - Coup franc dangereux pour Lens Après un crochet de Loïs Openda, Marquinhos retient le Belge et Jerome Brisard siffle la faute. Sur le coup franc qui suit, le ballon est trop long.

20:47 - Coup d'envoi du match Lens - PSG ! C’est parti à Lens, où l’arbitre donne le coup d’envoi de Lens - PSG, comptant pour la 17e journée de Ligue 1.

20:44 - Un double hommage est rendu Alors que le coup d'envoi de Lens - PSG va bientôt être donné, un double hommage a lieu au Stade Bollaert-Delelis. Johan Hamel, ancien arbitre décédé en novembre dernier, est honoré au même titre que Pelé, décédé jeudi dernier.

20:40 - Un match à dix points pour le PSG En cas de victoire ce soir à Lens, le Paris Saint-Germain peut avoir dix points d'avance sur les Lensois, deuxième de la Ligue 1.

20:35 - Mbappé ovationné par le public lensois S'ils ont sifflé l'entrée des gardiens parisiens, le public lensois a ovationné Kylian Mbappé qui a applaudi les supporters présents.