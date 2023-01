"Lens - PSG : les Parisiens s'inclinent pour la première fois de la saison"

Lens - PSG. Après sa défaite 3-1 au stade Bollaert lors de la 17e journée du championnat de France, le Paris Saint-Germain n'est plus invaincu. Grâce à ce succès, les Sang et Or reviennent à quatre points du leader parisien en Ligue 1.

23:00 - Les Sang et Or invincibles à domicile Avec cette victoire de prestige ce soir face au PSG, le RC Lens est invaincu depuis 14 matchs à domicile. Le Stade Bollaert est une forteresse où le public lensois est un véritable 12e homme. 22:50 - Le PSG n'est plus invaincu En s'inclinant ce soir à Lens (3-1), le Paris Saint-Germain perd son invincibilité en Ligue 1 cette saison. Les Parisiens n'avaient plus perdu depuis mars 2022, soit 32 matchs. Une performance colossale des Lensois. Amazon pass ligue 1 Suivez la Ligue 1 sur Amazon Prime Vidéo pour 12,99 € / mois seulement (offre sans engagement réservée aux abonnés Amazon Prime)

Découvrir l'offre 22:44 - Le Paris Saint-Germain perd à Lens (3-1) Dans ce match, le RC Lens a cadré moins de tirs (5 contre 6 pour Paris Saint-Germain) et a eu moins souvent la maîtrise du ballon que son adversaire (41%-59%). Pourtant, ce sont bien les Lensois qui terminent avec l'avantage au score (3-1). Le Paris Saint-Germain n'a pas su faire preuve de réalisme pour espérer redresser la barre dans cette partie. 22:39 - Fofana remplacé Comme à son habitude, Seko Fofana a été l'un des meilleurs joueurs du RC Lens. Le capitaine lensois cède sa place à Lukasz Poreba. 22:37 - Cinq minutes de temps additionnel Alors que la rencontre est très animée, cinq minutes de temps de jeu ont été ajoutées au temps réglementaire de la deuxième période. 22:33 - Gharbi averti Nouvelle faute de Gharbi ! Le milieu parisien arrive une nouvelle fois en retard et tacle par derrière Haidara. avant d'écoper d'un carton jaune. 22:31 - Fofana reste au sol Ismael Gharbi arrive en retard face à Seko Fofana et commet une grosse faute sur le Lensois qui reste quelques instants au sol avant de finalement se relever. 22:28 - Seko Fofana au bout de son effort Après une belle combinaison, Seko Fofana perd finalement son duel face à Marquinhos alors qu'il pouvait faire la passe à son coéquipier. 22:27 - Nouveau changement au PSG Remplacement pour le PSG avec la sortie de Carlos Soler ! L'Espagnol est remplacé par Ismael Gharbi. 22:23 - Quel sauvetage de Samba Alors qu'il pensait avoir marqué de la tête, Pablo Sarabia voit sa reprise stoppée par Brice Samba après une énorme parade. 22:21 - Openda cède sa place Du côté parisien, Warren Zaire-Emery a remplacé Hugo Ekitike alors que Loïs Openda et Alexis Claude-Maurice ont cédé leur place à Wesley Said et Onana. 22:19 - Les Parisiens n'y arrivent pas S'ils ont la possession du ballon depuis de nombreuses minutes, les joueurs du PSG ne parviennent pas à réellement mettre le danger sur la cage de Brice Samba. 22:17 - Les Parisiens en manque de solution À l'image de la balle perdue par Kylian Mbappé face à six lensois dans la surface de réparation, les Parisiens se retrouvent dépourvus de solution pour tenter de réduire la marque. 22:13 - Danso tente sa chance Après un une-deux avec Sotoca, Danso tente sa chance à trente mètres des cages de Donnarumma mais ça passe à côté des cages parisiennes. 22:11 - Corner pour Lens Sur une contre-attaque lensoise, Haidara trouve son capitaine Seko Fofana. Face à Nordi Mukiele, le milieu centre mais c'est détourné en corner. Un corner qui ne donne rien. 22:07 - Samba repousse les offensives parisiennes Alors que le PSG se trouve dans un temps fort, c'est au tour de Kylian Mbappé de buter sur Brice Samba après une frappe croisée. 22:05 - Double changement pour le PSG Pablo Sarabia et Vitinha remplacent Danilo et Fabian Ruiz pour le PSG. 22:04 - Ça passe au-dessus pour Ruiz Trouvé par Marco Verratti, Fabian Ruiz tente sa chance du gauche mais ça passe au-dessus des cages de Brice Samba qui suit le ballon. 22:02 - Hakimi bute sur Samba Après un rush solitaire, Achraf Hakimi frappe mais le latéral parisien bute sur Brice Samba qui repousse des deux poings. 22:00 - Du mouvement au PSG Alors que les Parisiens sont menés 3-1 par le RC Lens, Pablo Sarabia et Vitinha se préparent à entrer pour le PSG. 21:57 - Lens creuse l'écart Après une perte de ballon de Fabian Ruiz juste devant la surface de réparation, Loïs Openda trouve Alexis Claude-Maurice d'une astucieuse talonnade. Le milieu lensois ajuste Gianluigi Donnarumma du pied droit et permet aux Sang et Or de faire le break au début de cette seconde période. 21:54 - Alexis Claude-Maurice inscrit un nouveau but pour le RC Lens (3-1) ! Alexis Claude-Maurice vient de trouver la faille à la 48e minute de jeu dans cette 2e mi-temps et permet à ses coéquipiers de prendre de l'avance dans ce duel contre le Paris Saint-Germain. Le tableau d'affichage passe à 3 à 1 au Stade Bollaert-Delelis ! 21:52 - Début de la 2e période C'est reparti entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain, à Lens, où Jerome Brisard donne le coup d'envoi. Le rappel du score : 2-1. 21:42 - Vitinha à l'échauffement Alors que le PSG est mené 2-1 à la mi-temps par Lens, Vitinha est parti s'échauffer lors de la pause. 21:35 - La mi-temps est sifflée au Stade Bollaert-Delelis Le Paris Saint-Germain tient le ballon mais n'arrive pas à l'exploiter : à la pause, la possession de balle est légèrement à l'avantage du Paris Saint-Germain (60% contre 40%), mais c'est le RC Lens qui a réussi davantage de tirs cadrés (4 contre 2) et qui a pris l'avantage à la marque (2-1). LIRE PLUS

RC Lens 3 : 1 Paris Saint-Germain 41 Possession 59 10 Tirs 14 5 Tirs cadrés 6 3 Corners 7 12 Coups francs 18 3 Hors jeux 0 15 Fautes 12 2 Carton(s) jaune(s) 3 0 Carton(s) rouge(s) 0 3 Changements 4 0 Blessés 2

Quelles sont les compositions du RC Lens et du Paris Saint-Germain ?

Lens : Samba (G) - Gradit - Danso - Medina - Frankowski - Abdul Samed - Fofana - Haidara - Sotoca - Claude-Maurice - Openda.

PSG : Donnarumma (G) - Hakimi - Marquinhos - Ramos - Mukiele - Verratti - Danilo - F.Ruiz - C.Soler - Mbappé - Ekitike.