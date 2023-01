"Montpellier - OM : grâce à sa victoire, Marseille conforte sa place sur le podium"

En s'imposant à Montpellier (2-1), l'Olympique de Marseille reste à quatre points du RC Lens et à huit unités du Paris Saint-Germain. Grâce à ce succès, les Marseillais ont également trois points d'avance sur l'AS Monaco.

Une indiscutable domination en termes de possession de balle (62% contre 38%), un total de tirs cadrés en sa faveur (7 tirs cadrés contre 1), et bien sûr l’avantage à la marque (1-2) : l'Olympique Marseille a parfaitement mené cette partie. Le Montpellier HSC est désormais dans l’obligation de réagir pour espérer mieux lors des prochaines échéances.

À la lutte dans les airs avec Arnaud Souquet, Cengiz Under est heurté par le défenseur. Sonné, le Turc reste au sol.

Et c'est Teji Savanier qui se charge de mettre ce penalty au fond pour le Montpellier HSC ! Le ballon finit dans les filets adverses et le score passe à 1 à 2 au Stade de la Mosson.

87ᵉ. Se dirige-t-on vers une expulsion ? Ruddy Buquet a un doute sur le dernier fait de jeu et fait appel à la VAR.

Alors que Nuno Tavares et Christopher Jullien en sont venus aux mains après un mauvais geste du Portugais sur Arnaud Souquet, Ruddy Buquet a averti le défenseur du MHSC d'un carton jaune avant d'exclure le premier buteur de l'OM.

85ᵉ. Le jeu est arrêté au Stade de la Mosson : Ruddy Buquet hésite à signaler un carton rouge pour le Montpellier HSC et fait appel à ses collègues de la vidéo.

Le MHSC est au bord du K-O. Guendouzi décale Tavares, qui tente de crocheter le dernier défenseur au lieu de tirer en première intention. Le Portugais perd le ballon avant qu'il revienne ensuite sur Ünder. Le Turc frappe du gauche et trompe Omlin, mais pas Chotard, qui se jette et repousse de l'épaule.

Trouvé dans l'entrejeu, Leo Leroy ne parvient pas à ajuste sa passe en profondeur pour Cozza. Le latéral du MHSC arrête vite sa course, voyant le ballon terminer en six mètres.

Alors qu'il reste vingt-cinq minutes à disputer, Igor Tudor a procédé à trois remplacements : Pape Gueye, Mattéo Guendouzi et Leonardo Balerdi ont pris les places de Jordan Veretout, Dimitri Payet et Eric Bailly.

20:23 - Estève malheureux

Sur un corner bien frappé par Cengiz Under, Maxime Estève plonge et ne peut dégager le ballon. Le défenseur du MHSC met directement le ballon dans ses propres filets et permet à l'OM de doubler la mise.