"Montpellier - OM : la passe de quatre pour Marseille ? Suivez le match en direct"

Après une belle combinaison, Dimitri Payet décale Cengiz Under sur le côté droit. Le Turc crochète du droit avec de frapper au premier poteau. Omlin s'empare du ballon après l'avoir relâché.

Alors que Jonathan Clauss tente de trouver Cengiz Under, la passe de l'international français est trop longue pour le Turc alors que la défense du MHSC gère bien l'occasion.

19:04 - 500 supporters marseillais présents.. ou plus ?

500 supporters marseillais sont présents dans le parcage visiteurs du stade de la Mosson ou plus. La proximité entre Marseille et Montpellier peut entraîner une présence nombreuse de fans de l'OM dans les tribunes. À voir s'il y a un but olympien.