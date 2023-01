"Rennes - Nice : un retour qui change tout, la rencontre en direct"

Ross Barkley fait trembler les filets et remet les deux équipes à égalité à la 21e minute de jeu dans cette 1e mi-temps. Pour les Rennais, tout est à recommencer. Le score est de 1 à 1 au Roazhon Park !

18ᵉ. Martin Terrier est pris au piège du hors-jeu et permet à l'équipe adverse de repartir de l’avant.

18ᵉ. Après avoir fait appel à la VAR, Thomas Leonard fait part de sa décision définitive : le but n'est pas accordé au Stade Rennais. Le score reste inchangé au Roazhon Park !

21:16 - But en suspens au Roazhon Park

17ᵉ. Se dirige-t-on vers un but ou non ? Thomas Leonard a un doute sur la dernière action et consulte la vidéo.