DIRECT. Hyères - Marseille : l'OM assure sa qualification, le résumé du match

Hyères - Marseille. Réduit à 10 au quart d'heure de jeu, l'Olympique de Marseille a su parfaitement gérer son infériorité numérique et éteindre les ambitions hyéroises grâce au réalisme d'Alexis Sanchez et de Dieng. L'OM se qualifie pour les 16e de finale de la Coupe de France.

18:05 - Merci Merci à toutes et à tous de nous avoir accompagner pour suivre ce 32e de finale de Coupe de France qui aura vu l'OM faire respecter la hiérarchie en dominant le Hyères 83 FC.

18:02 - Tirage au sort demain Qualifié avec sérieux pour la suite de la compétition, l'Olympique de Marseille devra attendre demain 20h pour connaître son adversaire en 16e de finale de la Coupe de France.

18:00 - Marseille passe au rouge Marseille le savait pour l'avoir expérimenté à son détriment en 2018, qu'une entrée en lice en Coupe de France contre les équipes des divisions inférieures a tout du piège. Les supporters marseillais ont bien cru que cette après-midi à Martigues allait se transformer en guêpier quand au bout d'un petit quart d'heure de jeu, Bailly déployait sa jambe et venait imprimer ses crampons sur le torse de N'Diaye, qui conduisait le contre hyérois à la sortie d'un coup franc mal exploité par les Marseillais. Face à la violence du geste, M. Stinat n'hésitait pas une seconde et sortait le rouge pour le défenseur. L'OM se retrouvait alors à 10, alors même que Balerdi avait lui aussi été averti peu avant, et se disait que tout allait peut-être mal tourner. Ce pressentiment ne resta finalement qu'une crainte car les hommes d'Igor Tudor ont su se montrer solidaires et opportunistes pour s'imposer. Sur un long ballon dans le dos de la défense hyéroise, qui a eu les plus grandes difficultés pour gérer la profondeur et Dieng notamment, Ünder réalisait le contrôle pied gauche. Au moment d'enchaîner, le Turc exagérait le contact avec Agueni et s'effondrait dans la surface. L'arbitre désigna le point de penalty pour le plus grand bonheur des nombreux supporters marseillais présents cette après-midi. Alexis Sanchez prenait ses responsabilités et d'une panenka culottée trompait Jan, qui avait plongé sur sa droite. Juste avant la pause, le Chilien venait de réaliser le plus dur et de donner l'avantage aux siens. Cela eu le mérite de piquer l'orgueil des Hyérois qui revenait des vestiaires avec plus d'intentions. Un quart d'heure durant, Mollo et les siens tentèrent de réagir. En vain à l'image de ce tir timide de Sahnoune qui heurtait le poteau gauche de Blanco. Hyères avait laissé passer sa chance. Quelques minutes plus tard, Dieng était récompensé de ses efforts quand il glissa une frappe croisée dans le petit filet de Jan, après une passe de Guendouzi et avec la complaisance de Sahnoune. L'attaquant sénégalais a été l'une des satisfactions du jour pour Tudor. Remuant et tranchant dans ses courses, il a multiplié les appels dans le dos et posé un problème insoluble à la défense hyéroise. D'abord peu précis dans ses tentatives, il a su trouver l'ouverture et gagner des points dans l'esprit de son coach, en vue des futures échéances marseillaises. Sérieux, l'OM a donc évité la déconvenue d'une sortie de route précoce et peut continuer à croire en la reconquête d'une Coupe de France qui lui échappe depuis 1989. Mieux, ce troisième succès de suite confirme les bonnes dispositions marseillaises depuis la reprise et laisse augurer une seconde partie de saison ambitieuse, alors que le club entend bien figurer en coupe donc mais aussi en Championnat où il est actuellement troisième en embuscade pour la qualification directe en Ligue des Champions.

17:42 - Le but du break signé Dieng Pour ceux qui ont manqué le deuxième but marseillais, scellant le sort de ce 32e de finale de Coupe de France, voici une petite séance de rattrapage. Lancé par Guendouzi, Dieng a su arracher le ballon et le glisser dans le petit filet opposé avec beaucoup de toucher.

17:37 - Quatre à la suite En éliminant le Hyères 83 FC, l'Olympique de Marseille a assuré sa présence en 16e de finale de la Coupe de France pour la quatrième fois de suite. On le rappelle, en 2018, les Marseillais s'étaient fait surprendre par l'ASF Andrézieux-Bouthéon (0-2).

17:29 - Marseille assure la qualification ! Au bout d'un match mal engagé suite à l'expulsion de Bailly, l'Olympique de Marseille se défait de Hyères et file en 16e de finale de la Coupe de France (2-0). Dans un stade Francis-Turcan acquis à leur cause, les Marseillais ont montré de la sérénité sur le plan technique et fait la décision sur penalty transformé par Alexis Sanchez, juste avant la pause. Remuant, Dieng a ensuite été récompensé de ses nombreuses courses par un but plein de toucher. Les Hyérois pourront regretter de ne pas y avoir cru davantage et de n'avoir poussé que durant le premier quart d'heure de la seconde période.

17:26 - Ben Seghir en échec Envoyé en profondeur sur un décalage en une touche et profitant de la montée tardive d'Agueni, Ben Seghir se présente seul face à Jan et perd son duel.

17:25 - Temps additionnel : 3 minutes Il y aura trois minutes de temps additionnel dans cette seconde période du 32e de finale de Coupe de France entre Hyères et l'OM.

17:21 - Les jeunes en piste A 5 minutes de la fin du temps réglementaire et alors que le score semble acquis, Tudor lance deux jeunes pousses en attaque. Ben Seghir et Elmaz font leur apparition à la place de Dieng et Ünder.

17:20 - Ünder ne marque pas Bien décalé par Dieng, dans la surface à droite, Ünder ouvre trop son pied gauche et voit son enroulé frôler le poteau gauche de Jan. C'était la balle du 3-0 pour l'OM à la 84e.

17:19 - Guendouzi imprécis Guendouzi traîne en pointe et se voit confier le ballon pour le contre. L'international français voit deux partenaires déboulés à gauche mais sa passe dans la profondeur est maladroite.

17:18 - La bicyclette ratée de Magnora Sur un centre venu de la droite, Magnora ose un retourné acrobatique mais reprend le ballon du tibia.

17:17 - Rongier s'en sort bien Sur un centre venu de la droite, le ballon passe devant le but marseillais et Rongier veut se dégager au sol. Il est tout proche de voir Benbachir lui chiper en arrivant dans son dos mais le Hyérois tape dans le ballon et l'envoie en sortie de but.

17:13 - Mollo..glisse Comme Dieng en première période, c'est au tour de Mollo d'être trahi par ses appuis. Le joueur de Hyères s'apprête à frapper son coup franc décalé dans l'axe droit du terrain à 20 mètres. Sur sa course d'élan, il voit son pied droit se dérober et son ballon s'envole dans les nuages.

17:11 - Enorme raté de Lemb Suite à un centre mal renvoyé par la défense marseillaise et une frappe raté de Magnora, lancé à l'entrée de la surface, Lemb hérite du ballon aux 6 mètres. Il parvient à se retourner mais son enchaînement est imprécis et il envoie sa frappe puissante à droite du but. Hyères a manqué l'occasion de réduire l'écart et de croire à un retour à moins d'un quart d'heure de la fin du temps réglementaire.

17:10 - Deux changements pour Hyères A un quart de la fin du temps réglementaire, le technicien de Hyères opère ses deux derniers changements. Assef et Zerfaoui quittent la pelouse au profit d'El Farissi et Banaa-Jaba.

17:05 - Dieng met Marseille à l'abri (2-0) Cette fois, la messe est dite. Côté droit, Guendouzi contrôle du bout du pied une passe puissante et prolonge devant lui vers Dieng. Son ballon n'est pas très précis et Agueni semble dessus mais le défenseur hyérois se fait déborder par Dieng dans son dos. D'un tir croisé, bien placé, l'attaquant est récompensé de ses efforts et signe le but du 2-0 pour assommer Hyères.

17:02 - Lemb tire au-dessus Hyères ne parvient toujours pas à se montrer réellement dangereux. Après un ballon récupéré haut dans les pieds marseillais, Lemb se met dans le sens du jeu et décoche une frappe puissante du droit mais son geste est maladroit. Sa frappe passe largement au-dessus du cadre. En sept tirs, les Hyérois n'en ont cadré qu'un.

17:00 - La gestion marseillaise Depuis l'entrée de Rongier, les Marseillais ont repris le dessus techniquement et font tourner le ballon pour épuiser et décourager les Hyérois.

16:57 - Double changement pour Hyères Après un bon premier quart d'heure en seconde période, les Hyérois semblent moins saignants et leur entraîneur donne un coup de fouet avec deux changements. Il rappelle sur le banc Barty et Cordoval pour lancer sur le terrain Allione et Lemb.

16:55 - Alexis Sanchez sort A l'heure de jeu, Tudor procède à son deuxième changement du jour et fait sortir son buteur Alexis Sanchez, peu en vue à Martigues, et fait entrer Rongier. L'entraîneur marseillais veut clairement donner plus de maîtrise technique à son équipe pour mieux gérer la dernière demi-heure.

16:54 - Pineau soulage son camp Côté gauche, Kolasinac réussit à déborder et à centrer dans la surface adverse. Il faut l'intervention de Pineau pour sortir le ballon.

16:51 - Le poteau sauve l'OM ! A l'entrée de la surface, Sahnoune, venu apporter le surnombre, profite d'un ballon qui traîne pour décocher une frappe timide mais bien placé qui vient ricocher sur le poteau gauche de Blanco.

16:48 - Marseille a reculé Matteo Guendouzi et ses coéquipiers n'ont plus la maîtrise dans ce deuxième acte et ont clairement reculé sur le terrain. Sur un débordement à gauche, il faut le bon retour d'Ünder face à Mollo pour stopper l'action hyéroise.