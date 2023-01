Hyères - Marseille : heure, chaîne TV... Les infos du match

Hyères - Marseille. Sur une bonne dynamique depuis la reprise, l'Olympique de Marseille veut éviter le piège en 32ème de finale de la Coupe de France face au Hyères 83 FC.

Si le calendrier du début de saison a été particulièrement chamboulé par la présence de la première Coupe du monde hivernale de l'histoire, voilà que la nouvelle année rétablit l'ordre naturel des choses et renvoie à des affaires autrement plus régionales. Comme le veut la tradition, le début du mois de janvier rime avec le début des grandes épopées dans le choc sans cesse renouvelé des mondes amateur et professionnel dans le cadre plus que centenaire de la Coupe de France. En effet, l'heure est venue d'entrée en scène pour les clubs de Ligue 1. Une période traîtresse au lendemain des fêtes au cœur de l'hiver dans des conditions pas toujours optimales, surtout sur les pelouses aléatoires des petits poucets.

Marseille ne veut rien abandonner

L'Olympique de Marseille ne connaît que trop bien ce coupe-gorge pour en avoir été la victime, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Personne au sein du club marseillais n'a oublié cette après-midi du 6 janvier 2018 et cette défaite aussi douloureuse qu'humiliante sur la pelouse de l'ASF Amdrézieux-Bouthéon. Une prestation indigne d'une écurie telle que l'OM même au regard de la performance exceptionnelle réalisée par le portier ligérien ce jour-là ou de la solidarité collective de l'adversaire. Quatre ans après, l'écho demeure et le groupe marseillais refuse de subir un nouvel affront. Question de fierté mais surtout d'ambition. "C'est une compétition importante pour nous, on veut la gagner, c'est ce que j'ai dit aux joueurs ce matin. On sait que c'est difficile au début, il ne faut pas sous-estimer les adversaires, on l'a vu il y a deux ans", a déclaré Igor Tudor. Si l'entraîneur marseillais ne maîtrise pas les dates, il sait où est l'important et veut que son équipe s'investisse autant dans la quête d'une qualification en Ligue des Champions que dans la conquête d'un trophée qui échappe au club depuis 1989.

"C'est un match à élimination directe. On sait que s'ils marquent en premier, ça va être compliqué. On doit être deux fois plus vigilants. On est des compétiteurs, on veut gagner à chaque match", ajoute Pape Gueye, conscient de l'enjeu. Depuis la reprise, lui et ses coéquipiers ont démontré beaucoup de sérieux et de l'allant notamment lors du premier match contre Toulouse avec une démonstration offensive et 6 buts inscrits (6-1). "En ce moment on est bien mais ça peut aller très vite, notamment dans ce club. On est concentré", poursuit le joueur avant que son entraîneur ne reprenne. "C'est vrai que du point de vue physique on a fait deux gros matchs mais ça dépend aussi des adversaires", avertit Tudor.

"Une récompense pour tout le monde"

L'adversaire représente la principale inconnue pour les Marseillais. Historiquement, l'OM n'a plus croisé la route du Hyères 83 FC depuis 90…ans. Autant dire une éternité puisque les deux clubs étaient alors en Première Division alors que maintenant les Varois végètent en National 2 (5ème échelon national).

Dirigé par le fantasque Mourad Boudjellal, toujours aussi prolixe avec les médias, le club varois avance à pas feutrés sans autre ambition que de donner le meilleur de lui-même en espérant créer la surprise et amorcer une belle histoire, de celles que seule la Coupe de France peut accoucher. "Ce match, c'est une récompense pour tout le monde. L'occasion de mettre en lumière le club (…) Sur un match, tout est possible. J'ai un groupe solide", affirme Karim Masmoudi. Le technicien varois pourra s'appuyer sur l'ensemble de son groupe, à la différence du géant marseillais. En effet, Dimitri Payet, Samuel Gigot et Jonathan Clauss sont absents pour cause de blessure alors que Nuno Tavares est suspendu. Autant de dangers en moins pour le collectif varois qui tentera d'exploiter les rares failles adverses, notamment dans le jeu sans ballon où Tudor a noté des progrès à faire chez ses joueurs.

Une chose est sûre, Hyères 83 FC pourra compter sur le soutien populaire même si les instances lui ont refusé le droit de jouer chez les voisins toulonnais à Mayol, le stade du RCT, ancienne propriété de Boudjellal, et imposé une délocalisation à Martigues, plus près géographiquement de Marseille. Qu'importe, l'heure n'est plus à ces querelles de clochés mais bien au terrain où la vérité d'un jour peut défier toutes vraisemblances.

Le 32ème de finale de Coupe de France entre l'Olympique de Marseille et le Hyères 83 FC devrait débuter aux alentours de 15h30, du côté du stade Francis-Turcan à Martigues.

La rencontre entre l'Olympique de Marseille et le Hyères 83 FC comptant pour les quarts de finale de la Coupe du Monde sera diffusé sur France 3 et beIN SPORTS 1.

La rencontre entre le Hyères 83 FC de Karim Masmoudi et l'Olympique de Marseille d'Igor Tudor sera accessible en streaming sur les plateformes Francetvsport et MyCanal.

BetClic : Hyères 83 FC : 30 / Nul : 14 / Olympique de Marseille : 1,05

Parions Sport : Hyères 83 FC : 28 / Nul : 11 / Olympique de Marseille : 1,05

Winamax : Hyères 83 FC : 30 / Nul : 12 / Olympique de Marseille : 1,05

Hyères 83 FC : Jan - Diarra, Pineau, Agueni, Cordoval - Brossel, Zerfaoui, Benchadir - Mollo, Assef, Barty.

Olympique de Marseille : Blanco - Bailly, Mbemba, Kolasinac - Kaboré, Veretout, Guendouzi, Rongier, Ünder - Dieng, Sanchez