Nice - Montpellier : série de buts pour l'OGC Nice, retour sur les moments clés du match

Le match a été bien géré par OGC Nice : à l’issue de ce match, la possession de balle est légèrement à son avantage (57% contre 43% pour Montpellier HSC). L'OGC Nice s’est aussi créé le plus d’opportunités sérieuses avec 10 tirs cadrés contre 2 tirs cadrés pour le Montpellier HSC et l’emporte donc assez logiquement (6-1) dans ce match.

22:47 - Bastien Dechepy siffle un coup franc pour l'OGC Nice

90ᵉ. L'OGC Nice bénéficie d'un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre de porter de nouveau le danger et de marquer un but de plus dans cette 2e mi-temps. Une situation particulièrement intéressante alors que nous arrivons dans les ultimes minutes de ce duel.