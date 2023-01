DIRECT. PSG - Angers : Messi assome les Angevins

PSG - ANGERS. En difficulté en seconde période, les Parisiens ont finalement trouvé la faille par l'intermédiaire de Lionel Messi (73e). Suivez le match en direct.

22:47 - Le coup franc de Neymar ! Le coup franc obtenu par Messi plein axe est botté par Neymar, c'est dégagé par Bernardoni bien placé.

22:45 - Blazic averti ! Deuxième avertissement de ce PSG - Angers : Blazic écope d'un carton jaune après une faute sur Lionel Messi.

22:44 - La frappe de Thioub ! Le Sénégalais est trouvé dans la surface. Avec peu d'élan il parvient à décocher une belle frappe enroulée qui passe juste à côté de la cage de Donnarumma.

22:41 - Eric Wattellier annule le but ! 84ᵉ. Alors que Eric Wattellier a minutieusement décortiqué l'action, la décision est tombée pour le Paris Saint-Germain : et le but n'est pas accordé ! Le score reste inchangé. Peut-être un tournant dans cette 2e période !

22:41 - Changement pour le PSG Nouveau changement pour le PSG dans cette fin de rencontre face à Angers : Bitshiabu remplace Vintinha.

22:40 - Eric Wattellier va-t-il annuler le but du Paris Saint-Germain ? 84ᵉ. Se dirige-t-on vers un but ou non ? Eric Wattellier a un doute sur la dernière occasion du Paris Saint-Germain et va vérifier auprès des assistants vidéo.

22:40 - Double changement pour Angers Deux nouveaux changements pour le SCO dans ce PSG - Angers : Mendy et Sima sont remplacés par Taibi et Thioub.

22:37 - Double changement pour le PSG Deux changements pour Christophe Galtier dans ce PSG - Angers : Ekitike et Ruiz sont remplacés par Soler et Zaïre-Emery.

22:36 - Et de 8 pour Messi En trouvant le chemin des filets face à Angers, Lionel porte désormais à huit son nombre de buts en Ligue cette saison sous le maillot du PSG. Deuxième passe décisive pour Mukiele.

22:36 - Messi assome le SCO Contre le cours du jeu, les Parisiens trouvent finalement le chemin des filets. Au départ de l'action Messi perce dans l'axe, Mukilie lui redonne le cuir et la Pulga trompe Bernardoni d'un plat du pied droit.

22:31 - But : le Paris Saint-Germain double la mise (2-0) ! Lionel Messi inscrit un deuxième but pour le Paris Saint-Germain, qui double donc son écart à la 72e minute de jeu dans cette 2e mi-temps, au Parc des Princes. Les Angevins n'ont plus d'autre choix que de réagir et vite !

22:30 - L'arbitre accorde le but ! 74ᵉ. La décision est tombée pour le Paris Saint-Germain : et c'est bien un but qui est accordé par Eric Wattellier après le visionnage de la VAR ! Peut-être un tournant dans cette 2e mi-temps !

22:30 - Arbitrage vidéo en cours 73ᵉ. Se dirige-t-on vers un but ou non ? Eric Wattellier a un doute sur la dernière occasion du Paris Saint-Germain et va vérifier auprès des assistants vidéo.

22:29 - Paris court derrière le ballon Longue phase de possession des hommes d'Abdel Bouhazama. Ramos surgit finalement dans l'axe pour récupérer le cuir.

22:25 - Sifflets au Parc des Princes Paris ronronne toujours pour la plus grande frustration de ses supporters. Les hommes de Christophe Galtier sont éteints depuis la retour des vestiaires.

22:24 - Paris sous pression Le leader du championnat est malmené dans cette seconde période par la lanterne rouge de Ligue 1. On est plus proches d'une égalisation que du break.

22:22 - Triple changement pour Angers Trois changements pour les Angevins dans ce PSG - Angers : Hunou, Capelle, Abdelli sont remplacés par Salama, El Melali et Boufal.

22:20 - La frappe de Sima ! Contre parfait des Angevins qui se projettent rapidement vers l'avant. Abdelli, côté gauche temporise et sert Sima seul au second poteau qui tente une demi-volée puissante qui fuit le cadre. Quelle énorme occasion, c'était une balle d'égalisation pour le SCO.

22:16 - Ekitike tombe sur Bernardoni ! Messi trouve Bernat d'un long ballon. L'Espagnol trouve Ekitike dans la surface qui manque sa frappe. Le cuir revient sur l'attaquant français qui tente sa chance à nouveau. Bernardoni se couche vite et dégage le danger.

22:13 - Paris se fait peur Mauvaise relance de Ramos qui profite aux Angevins, Abdelli file au but et tente sa chance. C'est contré par Marquinhos. Dommage pour le SCO, il y avait mieux à faire.

22:10 - Capelle averti ! Premier avertissement dans ce PSG - Angers : Capelle écope d'un carton jaune pour une main.

22:07 - Bons débuts du SCO Les Angevins dominent les débats dans ce début de seconde période. Paris est en difficulté face à la lanterne rouge de Ligue 1.

22:06 - Danilo dégage le danger Bonne action collective des Angevins qui se conclut par un centre de Doumbia. Danilo dégage le danger devant Donnarumma.

22:03 - Pas de changement à la pause On prend les mêmes et on recommence. Aucun changement à la pause pour Christophe Galtier et Abdel Bouahamaza dans ce PSG - Angers.