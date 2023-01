PSG - Angers : chaîne tv, compos, pronos... Les infos du match

PSG - Angers. Découvrez toutes les informations pratiques relatives à la 18e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et le SCO Angers.

Le choc des extrêmes. Ce mercredi 11 janvier, le Paris Saint-Germain, leader incontesté du championnat, reçoit Angers, lanterne rouge de Ligue 1 qui compte 13 défaites en 17 rencontres. Pour cette opposition qui se disputera au Parc des Princes, Christophe Galtier devra se passer de certains de ses cadres comme Mbappé, Hakimi ou encore Verratti ou Kimpembe. Il pourra en revanche compter sur le champion du monde en titre, Lionel Messi et le Brésilien, Neymar. Cette rencontre comptant pour la 18e journée du championnat, sera aussi l'occasion pour les Parisiens de renouer avec la victoire après leur première défaite de la saison face à leur dauphin, le RC Lens.

En face, les hommes d'Abdel Bouhazama sont logiquement outsiders pour s'imposer face au Paris Saint-Germain. Le SCO Angers a encaissé 37 buts en 17 rencontres et n'a pas pris le moindre point face à un top 10 du championnat cette saison. Face aux Parisiens la tâche s'annonce très compliquée puisque les Rouge et Bleu n'ont plus perdu face au SCO depuis 23 matchs, soit leur plus longue série en cours en Ligue 1. Mais qui sait? Les Angevins, qui n'ont rien à perdre et restent sur une qualification pour les 16es de finale de la Coupe de France après leur victoire face à Strasbourg, pourraient profiter des absences parisiennes pour tenter un coup au Parc des Princes.

A quelle heure débute le match PSG - Angers ?

Cette rencontre PSG - Angers comptant pour la 18e journée de Ligue 1 se disputera au Parc des Princes, le coup d'envoi du match sera donné à 21h00.

Sur quelle chaîne TV est diffusé PSG - Angers ?

Cette opposition entre le Paris Saint-Germain et le SCO Angers sera diffusée en direct et en exclusivité sur Canal + Sport 360. Pour regarder ce match PSG - Angers, vous devrez donc souscrire à un abonnement payant au bouquet Canal incluant la chaîne du groupe dédiée au sport.

Quelle diffusion streaming pour le match PSG - Angers ?

Suivre cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et Angers est possible. Pour ce faire, vous devrez souscrire à un abonnement digital pour regarder le match sur le support de votre choix. Moyennant un abonnement payant, vous serez en mesure de suivre le match sur votre smartphone, tablette ou ordinateur.

Quelles compositions probables pour PSG - Angers ?

Pour cette rencontre comptant pour la 18e journée de Ligue 1, Christophe Galtier devra se passer des services de plusieurs de ces cadres. Kylian Mbappé et Achraf Hakimi sont toujours en vacances aux Etats-Unis après le Mondial au Qatar. Le coach parisien ne pourra pas non plus compter sur Kimpembe, non remis de sa blessure tout comme Renato Sanchez et son compère au milieu de terrain, Marco Verratti. En revanche, le technicien français pourrait aligner d'entrée de jeu Lionel Messi et Neymar au Parc des Princes. En face, sans surprise, Dinoy et Eneme-Bella sont toujours absents après leurs lourdes blessures. Chetti et Valery sont quant à eux incertains pour le déplacement à Paris. Idem pour Ounahi ou Amadou. Voici à quoi pourraient ressembler les deux formations.

Le XI probable du PSG : Donnarumma - Bernat, Ramos, Marquinhos, Mukiele - Ruiz, Pereira, Vitinha - Messi, Ekitike, Neymar.

Le XI probable du SCO Angers : Bernardoni - Doumbia, Blazic, Hountondji, Sabanovic - Mendy, Capelle - Boufal, Hunou, El-Melali - Sima.

Quels sont les pronostics pour la rencontre PSG - Angers ?

En toute logique ce sont les Parisiens qui sont favoris pour remporter cette rencontre PSG - Angers comptant pour la 18e journée de Ligue 1. En face, les Angevins, lanternes rouges du championnat, sont outsiders pour l'emporter au Parc des Princes. Découvrez les cotes des principaux bookmakers :