Troyes - OM : cinquième victoire d'affilée pour Marseille qui s'impose facilement à Troyes

En l'emportant ce soir à Troyes, l'Olympique de Marseille réalise la bonne opération de la 18e journée de la Ligue 1 . Les Marseillais ont profité de la défaite de Rennes à Clermont plus tôt dans la soirée pour creuser l'écart avec la 4e place : les joueurs d'Igor Tudor ont désormais cinq points d'avance sur les Rennais.

En entrant en jeu à la 67e minute de jeu, Ruslan Malinovskiy est devenu le tout premier joueur ukrainien à disputer un match de Ligue 1 avec Marseille et le 8e au total dans l’histoire du championnat.

Grâce à ce succès ce soir lors de la 18e journée de la Ligue 1 à Troyes (2-0), l'Olympique de Marseille poursuit sa belle série et décroche un cinquième succès d'affilé en championnat de France.

L’avantage au score (0-2) de l'Olympique Marseille est plutôt logique au regard des stats proposées après cette confrontation. Les Marseillais ont en effet eu un léger avantage en termes de possession de balle (43%-57%) mais se sont aussi et surtout montrés plus dangereux en cadrant davantage de tirs (3 tirs contre 1 pour l'ESTAC Troyes).

Après une longue passe troyenne en profondeur pour Bruus, Pau Lopez anticipe la trajectoire de la passe et dégage directement en touche sans prendre de risque.

Alors qu'il reste plus de dix minutes à jouer dans le temps réglementaire, Yasser Larouci remplace Renaud Ripart.

Doubles changements pour Igor Tudor : Alexis Sanchez et Sead Kolasinac cèdent leurs places à Bamba Dieng et Pape Gueye.

Décalé par Jordan Veretout dans la surface de l'ESTAC, Cengiz Under dévisse son tir qui s'envole largement au-dessus des cages de Mateusz Lis.

Les Marseillais ne font qu'un ce soir à Troyes. Alors qu'Alexis Sanchez a centré dans la surface troyenne, l'ESTAC a amorcé une contre-attaque avec Tierno Baldé mais c'était sans compter sur les retours défensifs de Sead Kolasinac et Leonardo Balerdi.

22:12 - Les Troyens dépassés

Depuis le but du break pour l'OM, les joueurs de l'ESTAC semblent dans le dur et n'arrivent plus à mettre le pied sur le ballon.